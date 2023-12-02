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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лидс - Мидлсбро
Лидс - Мидлсбро: обзор матча 02 декабря 2023
Лидс
02.12.2023, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 19 тур
3 : 2
Завершен
Мидлсбро
5'
Д. Джеймс
7'
К. Саммервил
38'
Ж. Пироэ (П)
3'
Э. Латте-Лат
45'
Э. Латте-Лат
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лидс - Мидлсбро
Замена
Д. Энтони
️️️️
К. Саммервил
90'
+4
Замена
И. Груев
️️️️
Ж. Пироэ
90'
+3
83'
Желтая карточка
М. Роджерс
83'
Замена
А. Гилберт
️️️️
Д. Барласер
83'
Замена
Л. Энгель
️️️️
А. Бангура
Замена
П. Бэмфорд
️️️️
Ж. Рюттер
82'
Замена
В. Гнонто
️️️️
Д. Джеймс
82'
72'
Замена
Д. Коберн
️️️️
Э. Латте-Лат
72'
Замена
С. Силвера
️️️️
М. Крукс
67'
Желтая карточка
М. Крукс
63'
Вторая желтая
А. Дейкстел
54'
Желтая карточка
И. Джонс
Желтая карточка
Д. Джеймс
45'
+6
45'
+5
Желтая карточка
А. Дейкстел
45'
ГОЛ! 3:2!
Э. Латте-Лат
Пас отдал
Д. Барласер
Желтая карточка
Ж. Рюттер
41'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Ж. Пироэ
38'
37'
Желтая карточка
Д. Хаусон
37'
Желтая карточка
М. Кларк
36'
Замена
М. Кларк
️️️️
П. МакНэйр
ГОЛ! 2:1!
К. Саммервил
7'
ГОЛ! 1:1!
Д. Джеймс
5'
3'
ГОЛ! 0:1!
Э. Латте-Лат
Пас отдал
А. Бангура
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
6
Джо Родон
ЦЗ
4
Паскаль Стрейк
(К)
ЦЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
18
Глен Камара
ЦП
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
7
Даниэль Джеймс
ПВ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
14
Арчи Грей
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Мидлсбро
88
Сени Дьенг
ВР
24
Алекс Бангура
ЛЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
2
Анферни Дейкстел
ПЗ
17
Морган Роджерс
ЛВ
16
Джонатан Хаусон
(К)
ЦП
4
Даниэль Барласер
ЦП
25
Мэтт Крукс
ЦП
25
Исайя Джонс
ПВ
29
Эммануэль Латте-Лат
ЦФ
33
Рав ван ден Берг
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
Лидс
12
Карл Дарлоу
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
4
Илия Груев
ОП
16
Джейми Шеклтон
ЦП
99
Иан Поведа
ПВ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Мидлсбро
23
Том Гловер
ВР
4
Лукас Энгель
ЛЗ
15
Хэйден Коулсон
ЛЗ
5
Мэтт Кларк
ЦЗ
17
Сэм Силвера
ЛВ
20
Алекс Гилберт
ЛВ
28
Лау МакКейб
ЦП
28
Finn Cartwright
ЦП
19
Джош Коберн
ЦФ
4-1-2-3
30
Мелье
6
Родон
4
Стрейк
4
Ампаду
3
Бирам
18
Камара
38
Саммервил
7
Джеймс
14
Грей
9
Пироэ
10
Рюттер
3-3-2-2
88
Дьенг
2
Дейкстел
17
МакНэйр
24
Бангура
16
Хаусон
4
Барласер
25
Крукс
25
Джонс
17
Роджерс
33
ван ден Берг
29
Латте-Лат
9
Пироэ
4
Груев
4
Груев
9
Пироэ
7
Джеймс
29
Гнонто
29
Гнонто
7
Джеймс
38
Саммервил
19
Энтони
19
Энтони
38
Саммервил
10
Рюттер
45
Бэмфорд
45
Бэмфорд
10
Рюттер
24
Бангура
4
Энгель
4
Энгель
24
Бангура
17
МакНэйр
5
Кларк
5
Кларк
17
МакНэйр
25
Крукс
17
Силвера
17
Силвера
25
Крукс
4
Барласер
20
Гилберт
20
Гилберт
4
Барласер
29
Латте-Лат
19
Коберн
19
Коберн
29
Латте-Лат
Остались в запасе
Лидс
Мидлсбро
12
Карл Дарлоу
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
99
Иан Поведа
ПВ
Главный тренер
Даниэль Фарке
23
Том Гловер
ВР
15
Хэйден Коулсон
ЛЗ
28
Лау МакКейб
ЦП
28
Finn Cartwright
ЦП
Главный тренер
Майкл Кэррик
Остались в запасе
12
Карл Дарлоу
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
99
Иан Поведа
ПВ
Остались в запасе
23
Том Гловер
ВР
15
Хэйден Коулсон
ЛЗ
28
Лау МакКейб
ЦП
28
Finn Cartwright
ЦП
Главный тренер
Даниэль Фарке
Главный тренер
Майкл Кэррик
Статистика матча Лидс - Мидлсбро
2
1
6
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Мидлсбро
- : -
05.12.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
2 : 0
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Информация о матче
Главный судья:
England Darren, England
Стадион:
Элланд Роад
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