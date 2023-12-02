Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Халл Сити - Уотфорд
Халл Сити - Уотфорд: обзор матча 02 декабря 2023
Халл Сити
02.12.2023, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 19 тур
1 : 2
Завершен
Уотфорд
10'
С. Твайн
8'
Э. Кайембе
74'
У. Худт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Халл Сити - Уотфорд
Желтая карточка
А. Коннолли
90'
+6
90'
+1
Замена
Т. Деле-Баширу
️️️️
И. Коне
85'
Желтая карточка
Б. Хамер
Замена
А. Траоре
️️️️
С. Твайн
84'
79'
Замена
Ф. Сьерральта
️️️️
К. Сема
79'
Замена
М. Поллок
️️️️
Р. Эндрюс
Замена
А. Коннолли
️️️️
С. Кристи
79'
74'
ГОЛ! 1:2!
У. Худт
65'
Замена
Т. Инс
️️️️
Я. Асприлья
65'
Замена
В. Байо
️️️️
М. Райович
Замена
Р. Слатер
️️️️
Ж. Мишель Сери
64'
Замена
О. Туфан
️️️️
Д. Эйнга-Локило
64'
Пенальти не реализован!
Д. Филоджин
60'
38'
Желтая карточка
Р. Эндрюс
ГОЛ! 1:1!
С. Твайн
10'
8'
ГОЛ! 0:1!
Э. Кайембе
Пас отдал
Д. Льюис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
21
Райн Оллсоп
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
3
Джейкоб Гривз
ЦЗ
5
Элфи Джонс
ЦЗ
2
Льюи Койл
(К)
ПЗ
11
Джейден Филоджин
ЛВ
14
Жан Мишель Сери
ЦП
23
Тайлер Мортон
ЦП
10
Скотт Твайн
АП
98
Джейсон Эйнга-Локило
ПВ
19
Лайам Делап
ЦФ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Уотфорд
29
Бен Хамер
ВР
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
5
Райан Портеус
ЦЗ
29
Уэсли Худт
(К)
ЦЗ
2
Райан Эндрюс
ПЗ
12
Кен Сема
ЛП
8
Джейк Ливермор
ОП
39
Эдо Кайембе
ОП
8
Исмаэль Коне
ЦП
22
Ясер Асприлья
АП
9
Милета Райович
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Халл Сити
13
Мэтт Ингрэм
ВР
5
Энди Смит
ЦЗ
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
27
Реган Слатер
ОП
5
Грег Доэрти
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
10
Адама Траоре
ЦП
8
Гарри Воган
АП
10
Аарон Коннолли
ЦФ
Уотфорд
26
Даниэль Бахман
ВР
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
11
Матеус Мартинс
ЛВ
20
Том Деле-Баширу
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
26
Имран Луза
ЦП
6
Мэтти Поллок
ЦФ
15
Вакун Байо
ЦФ
9
Рис Хили
ЦФ
4-2-3-1
21
Оллсоп
29
Кристи
3
Гривз
5
Джонс
2
Койл
14
Сери
23
Мортон
11
Филоджин
10
Твайн
98
Эйнга-Локило
19
Делап
4-2-2-1-1
29
Хамер
2
Эндрюс
5
Портеус
29
Худт
18
Льюис
8
Ливермор
39
Кайембе
8
Коне
12
Сема
22
Асприлья
9
Райович
14
Сери
27
Слатер
27
Слатер
14
Сери
98
Эйнга-Локило
11
Туфан
11
Туфан
98
Эйнга-Локило
10
Твайн
10
Траоре
10
Траоре
10
Твайн
29
Кристи
10
Коннолли
10
Коннолли
29
Кристи
12
Сема
22
Сьерральта
22
Сьерральта
12
Сема
8
Коне
20
Деле-Баширу
20
Деле-Баширу
8
Коне
22
Асприлья
10
Инс
10
Инс
22
Асприлья
2
Эндрюс
6
Поллок
6
Поллок
2
Эндрюс
9
Райович
15
Байо
15
Байо
9
Райович
Остались в запасе
Халл Сити
Уотфорд
13
Мэтт Ингрэм
ВР
5
Энди Смит
ЦЗ
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
5
Грег Доэрти
ЦП
8
Гарри Воган
АП
Главный тренер
Шота Арвеладзе
26
Даниэль Бахман
ВР
26
Имран Луза
ЦП
11
Матеус Мартинс
ЛВ
9
Рис Хили
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Остались в запасе
13
Мэтт Ингрэм
ВР
5
Энди Смит
ЦЗ
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
5
Грег Доэрти
ЦП
8
Гарри Воган
АП
Остались в запасе
26
Даниэль Бахман
ВР
26
Имран Луза
ЦП
11
Матеус Мартинс
ЛВ
9
Рис Хили
ЦФ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Статистика матча Халл Сити - Уотфорд
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
- : -
28.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
0 : 1
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Главный судья:
Джон Басби
(Оксфордшир)
Стадион:
МКМ Стэдиум
Новости команд
Все
Халл Сити
Уотфорд
АПЛ: шансы «Халла» и «Брайтона» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Арсенала» и «Халла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Халла» и «Ипсвича» на победу в матче 9-го тура
30 октября
АПЛ: шансы «Халла» и «Брайтона» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Арсенала» и «Халла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Халла» и «Ипсвича» на победу в матче 9-го тура
30 октября
«Бристоль Сити» – «Уотфорд»: кто победит в матче 8 тура Чемпионшипа 2026/2027
17 сентября
Английский клуб объявил о назначении экс-тренера «Рубина»
2025.10.08 16:29
«Локомотив» начал переговоры с английским клубом о 6-миллионном трансфере
2025.08.25 14:56
3
5 футболистов покинули «Астон Виллу» – среди них 3-кратный победитель ЛЧ
2025.06.30 20:38
1
Форвард «Краснодара» может переехать в Англию
2025.06.25 15:41
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+