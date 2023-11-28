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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Уотфорд - Норвич Сити
Уотфорд - Норвич Сити: обзор матча 28 ноября 2023
Уотфорд
28.11.2023, вторник, 23:00
Англия. Чемпионшип, 18 тур
3 : 2
Завершен
Норвич Сити
30'
И. Коне
33'
М. Райович
77'
Я. Асприлья
3'
Д. Батт
12'
Х. У-Джо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уотфорд - Норвич Сити
90'
+5
Желтая карточка
Б. Сайнс
90'
+4
Желтая карточка
Д. Яннулис
Замена
М. Поллок
️️️️
Д. Ливермор
90'
+4
Замена
Ф. Сьерральта
️️️️
К. Сема
90'
+3
84'
Замена
М. Нуньес
️️️️
Д. Батт
83'
Замена
Б. Сайнс
️️️️
К. Фасснахт
Замена
М. Мартинс
️️️️
Я. Асприлья
83'
Замена
В. Байо
️️️️
М. Райович
83'
ГОЛ! 3:2!
Я. Асприлья
77'
68'
Замена
К. Фишер
️️️️
Д. Стейси
67'
Замена
Л. Гиббс
️️️️
А. Айда
64'
Желтая карточка
Ш. Даффи
35'
Желтая карточка
Д. Стейси
ГОЛ! 2:2!
М. Райович
33'
ГОЛ! 1:2!
И. Коне
30'
Желтая карточка
Д. Ливермор
18'
17'
Замена
Э. Барнс
️️️️
Х. У-Джо
12'
ГОЛ! 0:2!
Х. У-Джо
Пас отдал
Г. Сара
3'
ГОЛ! 0:1!
Д. Батт
Пас отдал
Г. Сара
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
29
Бен Хамер
ВР
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
5
Райан Портеус
ЦЗ
29
Уэсли Худт
(К)
ЦЗ
2
Райан Эндрюс
ПЗ
12
Кен Сема
ЛП
39
Эдо Кайембе
ОП
8
Джейк Ливермор
ОП
8
Исмаэль Коне
ЦП
22
Ясер Асприлья
АП
9
Милета Райович
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Норвич Сити
25
Джордж Лонг
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
23
Кенни МакЛин
(К)
ЦП
8
Габриэл Сара
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
11
Онель Эрнандес
ПВ
16
Хван У-Джо
ЦФ
33
Адам Айда
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Уотфорд
1
Myles Roberts
ВР
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
11
Матеус Мартинс
ЛВ
26
Имран Луза
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
20
Том Деле-Баширу
ЦП
6
Мэтти Поллок
ЦФ
15
Вакун Байо
ЦФ
9
Рис Хили
ЦФ
Норвич Сити
21
Vicente Reyes
ВР
3
Сэм МакКаллум
ЛЗ
32
Jaden Warner
ЦЗ
35
Келлен Фишер
ЦЗ
17
Борха Сайнс
ЛВ
32
Марселино Нуньес
ЦП
20
Лайам Гиббс
ЦП
27
Тони Спринжетт
ПВ
35
Эшли Барнс
ЦФ
4-2-2-1-1
29
Хамер
18
Льюис
5
Портеус
29
Худт
2
Эндрюс
39
Кайембе
8
Ливермор
12
Сема
8
Коне
22
Асприлья
9
Райович
4-3-1-2
25
Лонг
3
Стейси
25
Даффи
23
Батт
13
Яннулис
16
Фасснахт
8
Сара
23
МакЛин
11
Эрнандес
33
Айда
16
У-Джо
12
Сема
22
Сьерральта
22
Сьерральта
12
Сема
22
Асприлья
11
Мартинс
11
Мартинс
22
Асприлья
8
Ливермор
6
Поллок
6
Поллок
8
Ливермор
9
Райович
15
Байо
15
Байо
9
Райович
3
Стейси
35
Фишер
35
Фишер
3
Стейси
23
Батт
32
Нуньес
32
Нуньес
23
Батт
33
Айда
20
Гиббс
20
Гиббс
33
Айда
16
Фасснахт
17
Сайнс
17
Сайнс
16
Фасснахт
16
У-Джо
35
Барнс
35
Барнс
16
У-Джо
Остались в запасе
Уотфорд
Норвич Сити
1
Myles Roberts
ВР
26
Имран Луза
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
20
Том Деле-Баширу
ЦП
9
Рис Хили
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
21
Vicente Reyes
ВР
3
Сэм МакКаллум
ЛЗ
32
Jaden Warner
ЦЗ
27
Тони Спринжетт
ПВ
Главный тренер
Давид Вагнер
Остались в запасе
1
Myles Roberts
ВР
26
Имран Луза
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
20
Том Деле-Баширу
ЦП
9
Рис Хили
ЦФ
Остались в запасе
21
Vicente Reyes
ВР
3
Сэм МакКаллум
ЛЗ
32
Jaden Warner
ЦЗ
27
Тони Спринжетт
ПВ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Главный тренер
Давид Вагнер
Статистика матча Уотфорд - Норвич Сити
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
- : -
28.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
0 : 1
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Главный судья:
Саймон Хупер
(Уилтшир)
Стадион:
Викарэйдж Роад
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