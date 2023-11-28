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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ковентри - Плимут Аргайл
Ковентри - Плимут Аргайл: обзор матча 28 ноября 2023
Ковентри
28.11.2023, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 18 тур
1 : 0
Завершен
Плимут Аргайл
75'
Х. Райт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ковентри - Плимут Аргайл
Желтая карточка
Д. Бидуэлл
90'
+3
86'
Замена
Б. Гэллоуэй
️️️️
Д. Эдвардс
83'
Желтая карточка
L. Gibson
Замена
Д. Латибодье
️️️️
М. ван Эвейк
81'
Замена
Я. Аяри
️️️️
Д. Аллен
81'
Замена
Э. Симмс
️️️️
М. Гудден
80'
76'
Желтая карточка
J. Houghton
76'
Желтая карточка
М. Купер
ГОЛ! 1:0!
Х. Райт
Пас отдал
М. ван Эвейк
75'
69'
Замена
А. Рэнделл
️️️️
Л. Кандл
69'
Замена
К. Райт
️️️️
Ф. Азаз
68'
Замена
М. Бунду
️️️️
Б. Уэйн
Замена
К. О'Харе
️️️️
Т. Сакамото
64'
55'
Замена
T. Wright
️️️️
Б. Мамба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ковентри
40
Брэд Коллинс
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
4
Бобби Томас
ЦЗ
15
Лайам Китчинг
ЦЗ
27
Милан ван Эвейк
ПЗ
18
Бен Шиф
ОП
24
Джейми Аллен
ЦП
28
Джош Экклз
ЦП
7
Тацухиро Сакамото
ПВ
11
Хаджи Райт
ЦФ
24
Мэттью Гудден
(К)
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинс
Плимут Аргайл
1
Майкл Купер
ВР
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
20
Кейн Кесслер-Хейден
ЦЗ
19
Бали Мамба
ПЗ
25
Люк Кандл
ЦП
4
Jordan Houghton
ЦП
10
Финн Азаз
АП
8
Джо Эдвардс
(К)
ПП
7
Морган Уиттакер
ПВ
19
Бен Уэйн
ЦФ
19
Lewis Gibson
ЦФ
Ковентри
13
Бен Уилсон
ВР
12
Джей Дасилва
ЛЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
4
Луис Бинкс
ЦЗ
4
Лайам Келли
ЦП
26
Ясин Аяри
ЦП
17
Каллум О'Харе
АП
9
Эллис Симмс
ЦФ
Плимут Аргайл
23
Конор Азар
ВР
17
Дэн Скарр
ЦЗ
18
M. Butcher
ЦЗ
4
Адам Рэнделл
ОП
25
Льюис Уоррингтон
ЦП
23
Каллум Райт
ЦП
7
Мустафа Бунду
ПВ
17
Tyreik Wright
ЦФ
22
Брендан Гэллоуэй
ЦФ
4-1-2-1-2
40
Коллинс
21
Бидуэлл
4
Томас
15
Китчинг
27
ван Эвейк
18
Шиф
24
Аллен
28
Экклз
7
Сакамото
24
Гудден
11
Райт
3-3-2-2
1
Купер
19
Мамба
20
Кесслер-Хейден
5
Плегесуэло
8
Эдвардс
4
25
Кандл
7
Уиттакер
10
Азаз
19
19
Уэйн
27
ван Эвейк
22
Латибодье
22
Латибодье
27
ван Эвейк
24
Аллен
26
Аяри
26
Аяри
24
Аллен
7
Сакамото
17
О'Харе
17
О'Харе
7
Сакамото
24
Гудден
9
Симмс
9
Симмс
24
Гудден
25
Кандл
4
Рэнделл
4
Рэнделл
25
Кандл
10
Азаз
23
Райт
23
Райт
10
Азаз
19
Уэйн
7
Бунду
7
Бунду
19
Уэйн
19
Мамба
17
17
19
Мамба
8
Эдвардс
22
Гэллоуэй
22
Гэллоуэй
8
Эдвардс
Остались в запасе
Ковентри
Плимут Аргайл
13
Бен Уилсон
ВР
12
Джей Дасилва
ЛЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
4
Луис Бинкс
ЦЗ
4
Лайам Келли
ЦП
Главный тренер
Марк Робинс
23
Конор Азар
ВР
17
Дэн Скарр
ЦЗ
18
M. Butcher
ЦЗ
25
Льюис Уоррингтон
ЦП
Остались в запасе
13
Бен Уилсон
ВР
12
Джей Дасилва
ЛЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
4
Луис Бинкс
ЦЗ
4
Лайам Келли
ЦП
Остались в запасе
23
Конор Азар
ВР
17
Дэн Скарр
ЦЗ
18
M. Butcher
ЦЗ
25
Льюис Уоррингтон
ЦП
Главный тренер
Марк Робинс
Статистика матча Ковентри - Плимут Аргайл
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиган Атлетик
- : -
28.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 16 тур
Плимут Аргайл
0 : 2
21.11.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 3
24.10.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 12 тур
Стивенидж
3 : 0
20.10.2026
Плимут Аргайл
Информация о матче
Главный судья:
Andy Davies, England
Стадион:
Coventry Building Society Arena, Coventry
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