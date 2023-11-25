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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Миллуолл - Ковентри
Миллуолл - Ковентри: обзор матча 25 ноября 2023
Миллуолл
25.11.2023, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 17 тур
0 : 3
Завершен
Ковентри
30'
М. Гудден
67'
Т. Сакамото
88'
Б. Шиф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Миллуолл - Ковентри
88'
ГОЛ! 0:3!
Б. Шиф
Пас отдал
Д. Экклз
86'
Желтая карточка
Б. Томас
84'
Замена
Д. Латибодье
️️️️
Т. Сакамото
84'
Замена
Э. Симмс
️️️️
М. Гудден
Замена
Р. Эсс
️️️️
З. Флемминг
81'
Желтая карточка
М. Уоллес
76'
Замена
К. Нисбет
️️️️
Т. Брэдшоу
69'
67'
ГОЛ! 0:2!
Т. Сакамото
Замена
А. Эмаху
️️️️
Р. Лонгман
62'
Замена
Д. Уотмор
️️️️
Д. Хонимэн
61'
30'
ГОЛ! 0:1!
М. Гудден
Желтая карточка
Д. Сэйвилл
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
5
Джейк Купер
(К)
ЦЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
18
Брук Нортон-Каффи
ПЗ
10
Джордж Хонимэн
ЦП
24
Каспер Де Норре
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
9
Зиан Флемминг
АП
47
Райан Лонгман
ПВ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
Ковентри
40
Брэд Коллинс
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
4
Бобби Томас
ЦЗ
15
Лайам Китчинг
ЦЗ
27
Милан ван Эвейк
ПЗ
18
Бен Шиф
ОП
28
Джош Экклз
ЦП
24
Джейми Аллен
ЦП
7
Тацухиро Сакамото
ПВ
11
Хаджи Райт
ЦФ
24
Мэттью Гудден
(К)
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинс
Миллуолл
27
Коннал Трумен
ВР
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
10
Айдомо Эмаху
ЛВ
16
Аллан Кэмпбелл
ОП
16
Билли Митчелл
ЦП
18
Райан Леонард
ЦП
11
Ромен Эсс
АП
15
Кевин Нисбет
ЦФ
20
Данкан Уотмор
ЦФ
Ковентри
13
Бен Уилсон
ВР
12
Джей Дасилва
ЛЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
4
Луис Бинкс
ЦЗ
26
Ясин Аяри
ЦП
4
Лайам Келли
ЦП
17
Каллум О'Харе
АП
9
Эллис Симмс
ЦФ
4-3-2-1
33
Биалковски
45
Хардинг
5
Купер
3
Уоллес
18
Нортон-Каффи
10
Хонимэн
24
Де Норре
6
Сэйвилл
9
Флемминг
47
Лонгман
9
Брэдшоу
4-1-2-1-2
40
Коллинс
27
ван Эвейк
4
Томас
15
Китчинг
21
Бидуэлл
18
Шиф
28
Экклз
24
Аллен
7
Сакамото
24
Гудден
11
Райт
9
Флемминг
11
Эсс
11
Эсс
9
Флемминг
47
Лонгман
10
Эмаху
10
Эмаху
47
Лонгман
9
Брэдшоу
15
Нисбет
15
Нисбет
9
Брэдшоу
10
Хонимэн
20
Уотмор
20
Уотмор
10
Хонимэн
7
Сакамото
22
Латибодье
22
Латибодье
7
Сакамото
24
Гудден
9
Симмс
9
Симмс
24
Гудден
Остались в запасе
Миллуолл
Ковентри
27
Коннал Трумен
ВР
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
16
Аллан Кэмпбелл
ОП
16
Билли Митчелл
ЦП
18
Райан Леонард
ЦП
13
Бен Уилсон
ВР
12
Джей Дасилва
ЛЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
4
Луис Бинкс
ЦЗ
26
Ясин Аяри
ЦП
4
Лайам Келли
ЦП
17
Каллум О'Харе
АП
Главный тренер
Марк Робинс
Остались в запасе
27
Коннал Трумен
ВР
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
16
Аллан Кэмпбелл
ОП
16
Билли Митчелл
ЦП
18
Райан Леонард
ЦП
Остались в запасе
13
Бен Уилсон
ВР
12
Джей Дасилва
ЛЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
4
Луис Бинкс
ЦЗ
26
Ясин Аяри
ЦП
4
Лайам Келли
ЦП
17
Каллум О'Харе
АП
Главный тренер
Марк Робинс
Статистика матча Миллуолл - Ковентри
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 1
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Главный судья:
England Darren, England
Стадион:
Нью-Дэн
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