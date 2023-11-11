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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лидс - Плимут Аргайл
Лидс - Плимут Аргайл: обзор матча 11 ноября 2023
Лидс
11.11.2023, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 16 тур
2 : 1
Завершен
Плимут Аргайл
21'
Д. Джеймс
28'
Ж. Пироэ
84'
Б. Уэйн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лидс - Плимут Аргайл
Желтая карточка
И. Груев
90'
+3
Замена
И. Груев
️️️️
Ж. Рюттер
90'
+2
Замена
П. Бэмфорд
️️️️
Ж. Пироэ
90'
+2
89'
Желтая карточка
L. Gibson
84'
ГОЛ! 2:1!
Б. Уэйн
Пас отдал
Л. Кандл
81'
Замена
M. Butcher
️️️️
J. Houghton
Замена
В. Гнонто
️️️️
Д. Джеймс
79'
Замена
Д. Энтони
️️️️
К. Саммервил
78'
75'
Замена
Ф. Иссака
️️️️
Ф. Азаз
75'
Замена
К. Райт
️️️️
К. Кесслер-Хейден
66'
Желтая карточка
Д. Эдвардс
61'
Желтая карточка
М. Уиттакер
57'
Замена
Б. Уэйн
️️️️
А. Рэнделл
57'
Замена
Д. Эдвардс
️️️️
Х. Плегесуэло
Замена
Х. Фирпо
️️️️
С. Бирам
54'
33'
Желтая карточка
А. Рэнделл
ГОЛ! 2:0!
Ж. Пироэ
Пас отдал
К. Саммервил
28'
ГОЛ! 1:0!
Д. Джеймс
Пас отдал
Г. Камара
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
6
Джо Родон
ЦЗ
6
Лиам Купер
(К)
ЦЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
18
Глен Камара
ЦП
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
7
Даниэль Джеймс
ПВ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
14
Арчи Грей
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Плимут Аргайл
1
Майкл Купер
ВР
20
Кейн Кесслер-Хейден
ЦЗ
17
Дэн Скарр
ЦЗ
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
19
Бали Мамба
ПЗ
4
Адам Рэнделл
ОП
4
Jordan Houghton
(К)
ЦП
25
Люк Кандл
ЦП
7
Морган Уиттакер
ПВ
10
Финн Азаз
ЦФ
19
Lewis Gibson
ЦФ
Лидс
12
Карл Дарлоу
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ПЗ
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
4
Илия Груев
ОП
99
Иан Поведа
ПВ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Плимут Аргайл
23
Конор Азар
ВР
5
Macaulay Gillesphey
ЦЗ
18
M. Butcher
ЦЗ
25
Льюис Уоррингтон
ЦП
23
Каллум Райт
ЦП
8
Джо Эдвардс
ПП
19
Бен Уэйн
ЦФ
25
Фредди Иссака
ЦФ
17
Tyreik Wright
ЦФ
4-1-2-3
30
Мелье
6
Родон
6
Купер
4
Ампаду
3
Бирам
18
Камара
38
Саммервил
7
Джеймс
14
Грей
9
Пироэ
10
Рюттер
4-1-2-1-2
1
Купер
19
Мамба
17
Скарр
5
Плегесуэло
20
Кесслер-Хейден
4
Рэнделл
4
25
Кандл
7
Уиттакер
19
10
Азаз
3
Бирам
23
Фирпо
23
Фирпо
3
Бирам
10
Рюттер
4
Груев
4
Груев
10
Рюттер
7
Джеймс
29
Гнонто
29
Гнонто
7
Джеймс
38
Саммервил
19
Энтони
19
Энтони
38
Саммервил
9
Пироэ
45
Бэмфорд
45
Бэмфорд
9
Пироэ
4
18
18
4
20
Кесслер-Хейден
23
Райт
23
Райт
20
Кесслер-Хейден
5
Плегесуэло
8
Эдвардс
8
Эдвардс
5
Плегесуэло
4
Рэнделл
19
Уэйн
19
Уэйн
4
Рэнделл
10
Азаз
25
Иссака
25
Иссака
10
Азаз
Остались в запасе
Лидс
Плимут Аргайл
12
Карл Дарлоу
ВР
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ПЗ
99
Иан Поведа
ПВ
Главный тренер
Даниэль Фарке
23
Конор Азар
ВР
5
Macaulay Gillesphey
ЦЗ
25
Льюис Уоррингтон
ЦП
17
Tyreik Wright
ЦФ
Остались в запасе
12
Карл Дарлоу
ВР
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ПЗ
99
Иан Поведа
ПВ
Остались в запасе
23
Конор Азар
ВР
5
Macaulay Gillesphey
ЦЗ
25
Льюис Уоррингтон
ЦП
17
Tyreik Wright
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Статистика матча Лидс - Плимут Аргайл
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиган Атлетик
- : -
28.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 16 тур
Плимут Аргайл
0 : 2
21.11.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 3
24.10.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 12 тур
Стивенидж
3 : 0
20.10.2026
Плимут Аргайл
Информация о матче
Главный судья:
Josh Smith, England
Стадион:
Элланд Роад
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