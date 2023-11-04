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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Вест Бромвич - Халл Сити
Вест Бромвич - Халл Сити: обзор матча 04 ноября 2023
Вест Бромвич
04.11.2023, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 15 тур
3 : 1
Завершен
Халл Сити
14'
Д. Уоллес
65'
М. Филлипс
71'
С. Аджайи
41'
Л. Койл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вест Бромвич - Халл Сити
Замена
Д. Моламби
️️️️
А. Моуатт
86'
Замена
Й. Сармиенто
️️️️
Д. Уоллес
85'
83'
Замена
С. Кристи
️️️️
Ш. МакЛафлин
83'
Замена
А. Саядманеш
️️️️
О. Туфан
83'
Замена
Г. Доэрти
️️️️
Т. Мортон
Замена
Т. Феллоус
️️️️
Г. Диангана
78'
Замена
Н. Чалоба
️️️️
О. Йокушлу
78'
ГОЛ! 3:1!
С. Аджайи
Пас отдал
Г. Диангана
71'
69'
Замена
Г. Воган
️️️️
А. Траоре
ГОЛ! 2:1!
М. Филлипс
Пас отдал
Г. Диангана
65'
Замена
С. Аджайи
️️️️
К. Бартли
55'
Желтая карточка
К. Бартли
45'
+4
45'
+3
Желтая карточка
Ж. Мишель Сери
41'
ГОЛ! 1:1!
Л. Койл
Пас отдал
С. Твайн
ГОЛ! 1:0!
Д. Уоллес
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
1
Алекс Палмер
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ПЗ
20
Алекс Моуатт
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
17
Джед Уоллес
(К)
ЦП
19
Грэйди Диангана
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
23
Брэндон Томас-Асанте
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Халл Сити
21
Райн Оллсоп
ВР
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
5
Элфи Джонс
ЦЗ
3
Джейкоб Гривз
ЦЗ
2
Льюи Койл
(К)
ПЗ
11
Озан Туфан
ЦП
10
Адама Траоре
ЦП
23
Тайлер Мортон
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
10
Скотт Твайн
АП
19
Лайам Делап
ЦФ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Вест Бромвич
24
Джошуа Гриффитс
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
6
Калеб Тэйлор
ЦЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
2
Пипа
ПЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
18
Том Феллоус
ЦП
8
Джейсон Моламби
ЦП
16
Йереми Сармиенто
АП
Халл Сити
13
Мэтт Ингрэм
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
5
Энди Смит
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
29
Джеймс Ферлонг
ЦЗ
5
Грег Доэрти
ЦП
8
Гарри Воган
АП
17
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
10
Аарон Коннолли
ЦФ
4-5-1
1
Палмер
22
Таунсенд
4
Кипр
5
Бартли
2
Ферлонг
20
Моуатт
5
Йокушлу
17
Уоллес
19
Диангана
25
Филлипс
23
Томас-Асанте
4-4-1-1
21
Оллсоп
2
Койл
5
Джонс
3
Гривз
15
МакЛафлин
10
Траоре
23
Мортон
14
Сери
11
Туфан
10
Твайн
19
Делап
5
Бартли
6
Аджайи
6
Аджайи
5
Бартли
5
Йокушлу
15
Чалоба
15
Чалоба
5
Йокушлу
19
Диангана
18
Феллоус
18
Феллоус
19
Диангана
20
Моуатт
8
Моламби
8
Моламби
20
Моуатт
17
Уоллес
16
Сармиенто
16
Сармиенто
17
Уоллес
15
МакЛафлин
29
Кристи
29
Кристи
15
МакЛафлин
23
Мортон
5
Доэрти
5
Доэрти
23
Мортон
10
Траоре
8
Воган
8
Воган
10
Траоре
11
Туфан
17
Саядманеш
17
Саядманеш
11
Туфан
Остались в запасе
Вест Бромвич
Халл Сити
24
Джошуа Гриффитс
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
6
Калеб Тэйлор
ЦЗ
2
Пипа
ПЗ
Главный тренер
Карлос Корберан
13
Мэтт Ингрэм
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
5
Энди Смит
ЦЗ
29
Джеймс Ферлонг
ЦЗ
10
Аарон Коннолли
ЦФ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Остались в запасе
24
Джошуа Гриффитс
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
6
Калеб Тэйлор
ЦЗ
2
Пипа
ПЗ
Остались в запасе
13
Мэтт Ингрэм
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
5
Энди Смит
ЦЗ
29
Джеймс Ферлонг
ЦЗ
10
Аарон Коннолли
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Статистика матча Вест Бромвич - Халл Сити
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
1 : 3
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Главный судья:
Эндрю Китчен
Стадион:
The Hawthorns, West Bromwich
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