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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Ковентри
Престон - Ковентри: обзор матча 04 ноября 2023
Престон
04.11.2023, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 15 тур
3 : 2
Завершен
Ковентри
38'
Д. Холмс
41'
А. Брауне (П)
71'
М. Осмайич
34'
Х. Райт
83'
Х. Райт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Престон - Ковентри
90'
+8
Желтая карточка
Д. Бидуэлл
Желтая карточка
Р. Брэди
90'
+4
Замена
Б. Вудберн
️️️️
Д. Холмс
85'
Замена
У. Кин
️️️️
М. Осмайич
85'
83'
ГОЛ! 3:2!
Х. Райт
83'
Замена
М. ван Эвейк
️️️️
М. Гудден
Замена
Р. Брэди
️️️️
K. Best
77'
ГОЛ! 3:1!
М. Осмайич
Пас отдал
Л. Миллар
71'
Замена
Ч. Эванс
️️️️
М. Фрекьяер-Йенсен
68'
61'
Замена
Д. Бидуэлл
️️️️
Д. Дасилва
61'
Замена
К. О'Харе
️️️️
Д. Аллен
Желтая карточка
М. Фрекьяер-Йенсен
46'
46'
Замена
Э. Симмс
️️️️
Я. Аяри
46'
Замена
Д. Экклз
️️️️
К. МакФадзин
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Брауне
41'
40'
Желтая карточка
К. МакФадзин
ГОЛ! 1:1!
Д. Холмс
38'
34'
ГОЛ! 0:1!
Х. Райт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
28
Фредди Вудман
ВР
14
Джордан Стори
ЦЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
17
Лайам Миллар
ЛВ
3
Kian Best
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
8
Алан Брауне
(К)
ЦП
8
Бен Уайтмэн
ЦП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
18
Милутин Осмайич
АП
29
Мадс Фрекьяер-Йенсен
АП
Главный тренер
Райан Лоу
Ковентри
13
Бен Уилсон
ВР
12
Джей Дасилва
ЛЗ
5
Кайл МакФадзин
(К)
ЦЗ
15
Лайам Китчинг
ЦЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
4
Бобби Томас
ЦЗ
18
Бен Шиф
ОП
24
Джейми Аллен
ЦП
26
Ясин Аяри
ЦП
24
Мэттью Гудден
ЦФ
11
Хаджи Райт
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинс
Престон
13
Дэвид Корнелл
ВР
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
4
Райан Ледсон
ЦП
7
Noah Mawene
ЦП
7
Бенджамин Вудберн
АП
11
Лейтон Стюарт
ЦФ
17
Чед Эванс
ЦФ
18
Уильям Кин
ЦФ
Ковентри
40
Брэд Коллинс
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
4
Луис Бинкс
ЦЗ
27
Милан ван Эвейк
ПЗ
28
Джош Экклз
ЦП
46
Bradley Stretton
ЦП
17
Каллум О'Харе
АП
7
Тацухиро Сакамото
ПВ
9
Эллис Симмс
ЦФ
2-5-3
28
Вудман
14
Стори
6
Линдсэй
44
Поттс
8
Брауне
8
Уайтмэн
14
Холмс
3
17
Миллар
29
Фрекьяер-Йенсен
18
Осмайич
3-3-2-2
13
Уилсон
15
Китчинг
22
Латибодье
4
Томас
5
МакФадзин
18
Шиф
12
Дасилва
24
Аллен
26
Аяри
11
Райт
24
Гудден
3
11
Брэди
11
Брэди
3
14
Холмс
7
Вудберн
7
Вудберн
14
Холмс
29
Фрекьяер-Йенсен
17
Эванс
17
Эванс
29
Фрекьяер-Йенсен
18
Осмайич
18
Кин
18
Кин
18
Осмайич
12
Дасилва
21
Бидуэлл
21
Бидуэлл
12
Дасилва
24
Гудден
27
ван Эвейк
27
ван Эвейк
24
Гудден
5
МакФадзин
28
Экклз
28
Экклз
5
МакФадзин
24
Аллен
17
О'Харе
17
О'Харе
24
Аллен
26
Аяри
9
Симмс
9
Симмс
26
Аяри
Остались в запасе
Престон
Ковентри
13
Дэвид Корнелл
ВР
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
4
Райан Ледсон
ЦП
7
Noah Mawene
ЦП
11
Лейтон Стюарт
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
40
Брэд Коллинс
ВР
4
Луис Бинкс
ЦЗ
46
Bradley Stretton
ЦП
7
Тацухиро Сакамото
ПВ
Главный тренер
Марк Робинс
Остались в запасе
13
Дэвид Корнелл
ВР
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
4
Райан Ледсон
ЦП
7
Noah Mawene
ЦП
11
Лейтон Стюарт
ЦФ
Остались в запасе
40
Брэд Коллинс
ВР
4
Луис Бинкс
ЦЗ
46
Bradley Stretton
ЦП
7
Тацухиро Сакамото
ПВ
Главный тренер
Райан Лоу
Главный тренер
Марк Робинс
Статистика матча Престон - Ковентри
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Deepdale, Preston
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