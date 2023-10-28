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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Уотфорд - Миллуолл
Уотфорд - Миллуолл: обзор матча 28 октября 2023
Уотфорд
28.10.2023, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 14 тур
2 : 2
Завершен
Миллуолл
7'
Я. Асприлья
90+2'
М. Райович
12'
З. Флемминг
85'
У. Хардинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уотфорд - Миллуолл
90'
+3
Желтая карточка
Б. Нортон-Каффи
ГОЛ! 2:2!
М. Райович
Пас отдал
И. Луза
90'
+2
Замена
Р. Хили
️️️️
Э. Кайембе
87'
85'
ГОЛ! 1:2!
У. Хардинг
Пас отдал
Д. Сэйвилл
Замена
Т. Инс
️️️️
К. Сема
83'
82'
Замена
Б. Митчелл
️️️️
К. Де Норре
82'
Замена
К. Нисбет
️️️️
Т. Брэдшоу
Желтая карточка
К. Сема
79'
Замена
М. Райович
️️️️
В. Байо
61'
Замена
И. Луза
️️️️
И. Коне
61'
Замена
М. Мартинс
️️️️
Я. Асприлья
60'
59'
Замена
Р. Лонгман
️️️️
Д. Хонимэн
Желтая карточка
Я. Асприлья
50'
38'
Желтая карточка
Д. Сэйвилл
Желтая карточка
Д. Ливермор
37'
27'
Желтая карточка
З. Флемминг
12'
ГОЛ! 1:1!
З. Флемминг
Пас отдал
Т. Брэдшоу
ГОЛ! 1:0!
Я. Асприлья
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
26
Даниэль Бахман
(К)
ВР
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
12
Кен Сема
ЛП
39
Эдо Кайембе
ОП
8
Джейк Ливермор
ОП
8
Исмаэль Коне
ЦП
22
Ясер Асприлья
АП
15
Вакун Байо
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
5
Джейк Купер
(К)
ЦЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
18
Брук Нортон-Каффи
ПЗ
20
Дэнни МакНамара
ПЗ
10
Джордж Хонимэн
ЦП
24
Каспер Де Норре
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
9
Зиан Флемминг
АП
9
Том Брэдшоу
ЦФ
Уотфорд
29
Бен Хамер
ВР
5
Райан Портеус
ЦЗ
11
Матеус Мартинс
ЛВ
30
Георгий Чакветадзе
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
26
Имран Луза
ЦП
6
Мэтти Поллок
ЦФ
9
Милета Райович
ЦФ
9
Рис Хили
ЦФ
Миллуолл
27
Коннал Трумен
ВР
3
Sashiel Adom-Malaki
ЦЗ
21
Kamarl Grant
ЦЗ
10
Айдомо Эмаху
ЛВ
16
Билли Митчелл
ЦП
11
Ромен Эсс
АП
47
Райан Лонгман
ПВ
15
Кевин Нисбет
ЦФ
29
Tom Leahy
ЦФ
4-2-2-1-1
26
Бахман
18
Льюис
22
Сьерральта
29
Худт
2
Нгакия
39
Кайембе
8
Ливермор
12
Сема
8
Коне
22
Асприлья
15
Байо
3-2-3-1-1
33
Биалковски
5
Купер
3
Уоллес
45
Хардинг
20
МакНамара
18
Нортон-Каффи
10
Хонимэн
24
Де Норре
6
Сэйвилл
9
Флемминг
9
Брэдшоу
12
Сема
10
Инс
10
Инс
12
Сема
8
Коне
26
Луза
26
Луза
8
Коне
22
Асприлья
11
Мартинс
11
Мартинс
22
Асприлья
15
Байо
9
Райович
9
Райович
15
Байо
39
Кайембе
9
Хили
9
Хили
39
Кайембе
24
Де Норре
16
Митчелл
16
Митчелл
24
Де Норре
10
Хонимэн
47
Лонгман
47
Лонгман
10
Хонимэн
9
Брэдшоу
15
Нисбет
15
Нисбет
9
Брэдшоу
Остались в запасе
Уотфорд
Миллуолл
29
Бен Хамер
ВР
5
Райан Портеус
ЦЗ
30
Георгий Чакветадзе
ЦП
6
Мэтти Поллок
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
27
Коннал Трумен
ВР
3
Sashiel Adom-Malaki
ЦЗ
21
Kamarl Grant
ЦЗ
11
Ромен Эсс
АП
10
Айдомо Эмаху
ЛВ
29
Tom Leahy
ЦФ
Остались в запасе
29
Бен Хамер
ВР
5
Райан Портеус
ЦЗ
30
Георгий Чакветадзе
ЦП
6
Мэтти Поллок
ЦФ
Остались в запасе
27
Коннал Трумен
ВР
3
Sashiel Adom-Malaki
ЦЗ
21
Kamarl Grant
ЦЗ
11
Ромен Эсс
АП
10
Айдомо Эмаху
ЛВ
29
Tom Leahy
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Статистика матча Уотфорд - Миллуолл
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
- : -
28.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
0 : 1
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 1
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
Главный судья:
Keith Stroud, England
Стадион:
Викарэйдж Роад
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