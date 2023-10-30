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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ковентри - Вест Бромвич
Ковентри - Вест Бромвич: обзор матча 30 октября 2023
Ковентри
30.10.2023, понедельник, 23:00
Англия. Чемпионшип, 14 тур
0 : 2
Завершен
Вест Бромвич
17'
Г. Диангана
69'
Б. Томас-Асанте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ковентри - Вест Бромвич
90'
+2
Желтая карточка
М. Филлипс
81'
Замена
Т. Феллоус
️️️️
Г. Диангана
81'
Замена
Д. Ферлонг
️️️️
Пипа
81'
Замена
Д. Моламби
️️️️
А. Моуатт
Замена
Э. Симмс
️️️️
Х. Райт
77'
Замена
М. Гудден
️️️️
Д. Аллен
77'
75'
Желтая карточка
Э. Питерс
73'
Желтая карточка
О. Йокушлу
Желтая карточка
Л. Китчинг
73'
69'
ГОЛ! 0:2!
Б. Томас-Асанте
Пас отдал
М. Филлипс
68'
Желтая карточка
К. Бартли
Замена
К. О'Харе
️️️️
М. ван Эвейк
66'
Замена
Д. Латибодье
️️️️
Б. Томас
66'
64'
Замена
К. Таунсенд
️️️️
Д. Уоллес
Желтая карточка
М. ван Эвейк
55'
53'
Замена
Б. Томас-Асанте
️️️️
Н. Чалоба
45'
Желтая карточка
С. Кипр
37'
Желтая карточка
Н. Чалоба
17'
ГОЛ! 0:1!
Г. Диангана
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ковентри
13
Бен Уилсон
ВР
12
Джей Дасилва
ЛЗ
4
Бобби Томас
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
(К)
ЦЗ
15
Лайам Китчинг
ЦЗ
27
Милан ван Эвейк
ПЗ
18
Бен Шиф
ОП
28
Джош Экклз
ЦП
24
Джейми Аллен
ЦП
7
Тацухиро Сакамото
ПВ
11
Хаджи Райт
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинс
Вест Бромвич
1
Алекс Палмер
ВР
4
Седрик Кипр
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
33
Эрик Питерс
ЦЗ
2
Пипа
ПЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
19
Грэйди Диангана
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
17
Джед Уоллес
(К)
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
Главный тренер
Карлос Корберан
Ковентри
40
Брэд Коллинс
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
4
Луис Бинкс
ЦЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
26
Ясин Аяри
ЦП
46
Bradley Stretton
ЦП
17
Каллум О'Харе
АП
24
Мэттью Гудден
ЦФ
9
Эллис Симмс
ЦФ
Вест Бромвич
24
Джошуа Гриффитс
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
6
Калеб Тэйлор
ЦЗ
19
Reyes Cleary
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ПЗ
29
Harry Whitwell
ЦП
8
Джейсон Моламби
ЦП
18
Том Феллоус
ЦП
23
Брэндон Томас-Асанте
ЦФ
3-3-2-1-1
13
Уилсон
4
Томас
5
МакФадзин
15
Китчинг
12
Дасилва
18
Шиф
27
ван Эвейк
28
Экклз
24
Аллен
7
Сакамото
11
Райт
4-1-5
1
Палмер
2
Пипа
5
Бартли
33
Питерс
4
Кипр
15
Чалоба
25
Филлипс
5
Йокушлу
20
Моуатт
17
Уоллес
19
Диангана
4
Томас
22
Латибодье
22
Латибодье
4
Томас
27
ван Эвейк
17
О'Харе
17
О'Харе
27
ван Эвейк
24
Аллен
24
Гудден
24
Гудден
24
Аллен
11
Райт
9
Симмс
9
Симмс
11
Райт
17
Уоллес
22
Таунсенд
22
Таунсенд
17
Уоллес
2
Пипа
2
Ферлонг
2
Ферлонг
2
Пипа
20
Моуатт
8
Моламби
8
Моламби
20
Моуатт
19
Диангана
18
Феллоус
18
Феллоус
19
Диангана
15
Чалоба
23
Томас-Асанте
23
Томас-Асанте
15
Чалоба
Остались в запасе
Ковентри
Вест Бромвич
40
Брэд Коллинс
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
4
Луис Бинкс
ЦЗ
26
Ясин Аяри
ЦП
46
Bradley Stretton
ЦП
Главный тренер
Марк Робинс
24
Джошуа Гриффитс
ВР
6
Калеб Тэйлор
ЦЗ
19
Reyes Cleary
ЦЗ
29
Harry Whitwell
ЦП
Главный тренер
Карлос Корберан
Остались в запасе
40
Брэд Коллинс
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
4
Луис Бинкс
ЦЗ
26
Ясин Аяри
ЦП
46
Bradley Stretton
ЦП
Остались в запасе
24
Джошуа Гриффитс
ВР
6
Калеб Тэйлор
ЦЗ
19
Reyes Cleary
ЦЗ
29
Harry Whitwell
ЦП
Главный тренер
Марк Робинс
Главный тренер
Карлос Корберан
Статистика матча Ковентри - Вест Бромвич
2
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
1 : 3
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Главный судья:
Питер Бэнкс
(Мерсисайд)
Стадион:
Coventry Building Society Arena, Coventry
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