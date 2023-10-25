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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Ипсвич Таун
Бристоль Сити - Ипсвич Таун: обзор матча 25 октября 2023
Бристоль Сити
25.10.2023, среда, 21:45
Англия. Чемпионшип, 13 тур
0 : 1
Завершен
Ипсвич Таун
16'
Н. Бродхед
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бристоль Сити - Ипсвич Таун
86'
Замена
Д. Болл
️️️️
М. Луонго
78'
Замена
Д. Скарлетт
️️️️
Д. Херст
77'
Желтая карточка
Д. Херст
77'
Замена
Д. Тэйлор
️️️️
К. Чаплин
70'
Замена
М. Харнесс
️️️️
Н. Бродхед
70'
Замена
О. Хатчинсон
️️️️
K. Jackson
69'
Желтая карточка
Л. Дэвис
Замена
E. Yeboah
️️️️
С. Белл
69'
Замена
Г. Корник
️️️️
А. Вайманн
69'
Замена
Х. Робертс
️️️️
Э. Кинг
66'
42'
Желтая карточка
С. Морси
16'
ГОЛ! 0:1!
Н. Бродхед
Пас отдал
Д. Херст
14'
Желтая карточка
K. Jackson
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
3
Кэмерон Принг
ЛЗ
16
Роберт Дикки
ЦЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
17
Марк Сайкс
ЦП
12
Джейсон Найт
ЦП
37
Мэттью Джеймс
ЦП
10
Энди Кинг
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
9
Томми Конвей
ЦФ
11
Сэм Белл
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Ипсвич Таун
32
Вацлав Гладкий
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
8
Сэм Морси
ЦП
26
Люк Вулфенден
ЦФ
15
Джордж Херст
ЦФ
33
Натан Бродхед
ЦФ
8
Конор Чаплин
ЦФ
19
Kayden Jackson
ЦФ
21
Массимо Луонго
ЦФ
15
Кэмерон Берджесс
ЦФ
Главный тренер
Пол Херст
Бристоль Сити
23
Стефан Баич
ВР
4
Jamie Knight-Lebel
ЦЗ
5
Хэйдон Робертс
ЦЗ
34
Joseph James
ЦЗ
25
Duncan Idehen
ЦЗ
9
Анис Мехмети
АП
23
Гарри Корник
ЦФ
25
Ephraim Yeboah
ЦФ
30
Raekwon Nelson
ЦФ
Ипсвич Таун
28
Кристиан Уолтон
ВР
4
Гарри Кларк
ЦЗ
4
Доминик Болл
ЦЗ
20
Cameron Humphreys
ЦП
14
Джек Тэйлор
ЦП
20
Омари Хатчинсон
АП
10
Маркус Харнесс
ПВ
44
Janoi Donacien
ЦФ
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
3-4-3
1
О'Лири
3
Принг
16
Дикки
19
Гарднер-Хикман
17
Сайкс
37
Джеймс
10
Кинг
12
Найт
11
Белл
9
Конвей
18
Вайманн
2-1-5
32
Гладкий
33
Уильямс
3
Дэвис
8
Морси
33
Бродхед
15
Берджесс
21
Луонго
19
8
Чаплин
10
Кинг
5
Робертс
5
Робертс
10
Кинг
18
Вайманн
23
Корник
23
Корник
18
Вайманн
11
Белл
25
25
11
Белл
21
Луонго
4
Болл
4
Болл
21
Луонго
8
Чаплин
14
Тэйлор
14
Тэйлор
8
Чаплин
19
20
Хатчинсон
20
Хатчинсон
19
33
Бродхед
10
Харнесс
10
Харнесс
33
Бродхед
15
Херст
18
Скарлетт
18
Скарлетт
15
Херст
Остались в запасе
Бристоль Сити
Ипсвич Таун
23
Стефан Баич
ВР
4
Jamie Knight-Lebel
ЦЗ
34
Joseph James
ЦЗ
25
Duncan Idehen
ЦЗ
9
Анис Мехмети
АП
30
Raekwon Nelson
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
28
Кристиан Уолтон
ВР
4
Гарри Кларк
ЦЗ
20
Cameron Humphreys
ЦП
44
Janoi Donacien
ЦФ
Главный тренер
Пол Херст
Остались в запасе
23
Стефан Баич
ВР
4
Jamie Knight-Lebel
ЦЗ
34
Joseph James
ЦЗ
25
Duncan Idehen
ЦЗ
9
Анис Мехмети
АП
30
Raekwon Nelson
ЦФ
Остались в запасе
28
Кристиан Уолтон
ВР
4
Гарри Кларк
ЦЗ
20
Cameron Humphreys
ЦП
44
Janoi Donacien
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Главный тренер
Пол Херст
Статистика матча Бристоль Сити - Ипсвич Таун
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
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Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
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