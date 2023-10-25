Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бирмингем Сити - Халл Сити
Бирмингем Сити - Халл Сити: обзор матча 25 октября 2023
Бирмингем Сити
25.10.2023, среда, 21:45
Англия. Чемпионшип, 13 тур
0 : 2
Завершен
Халл Сити
12'
Л. Делап
74'
Д. Филоджин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бирмингем Сити - Халл Сити
Желтая карточка
Ж. Бакуна
90'
+3
87'
Замена
С. Кристи
️️️️
Д. Филоджин
Замена
A. Matnez
️️️️
О. Бурк
83'
75'
Замена
Д. Эйнга-Локило
️️️️
Т. Мортон
74'
ГОЛ! 0:2!
Д. Филоджин
Пас отдал
С. Твайн
Замена
Д. Джеймс
️️️️
К. Белик
70'
Замена
Г. Гарднер
️️️️
К. Миеси
70'
61'
Замена
Г. Доэрти
️️️️
А. Траоре
Замена
Л. Юткевич
️️️️
Д. Стэнсфилд
59'
Желтая карточка
К. Лонг
55'
55'
Желтая карточка
Л. Делап
12'
ГОЛ! 0:1!
Л. Делап
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
26
Джон Радди
ВР
45
Эммануэль Лонгело
ЛЗ
28
Дион Сэндерсон
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
16
Коди Драме
ПЗ
23
Сирики Дембеле
ЛВ
5
Крыстиан Белик
ОП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
23
Кодзи Миеси
ЦП
7
Оливер Бурк
ЦФ
28
Джей Стэнсфилд
ЦФ
Халл Сити
21
Райн Оллсоп
ВР
5
Элфи Джонс
ЦЗ
3
Джейкоб Гривз
ЦЗ
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
2
Льюи Койл
ПЗ
11
Джейден Филоджин
ЛВ
14
Жан Мишель Сери
ЦП
23
Тайлер Мортон
ЦП
10
Адама Траоре
ЦП
10
Скотт Твайн
АП
19
Лайам Делап
ЦФ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Бирмингем Сити
13
Нил Этеридж
ВР
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
26
Иван Суньич
ОП
8
Джордан Джеймс
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
11
A. Matnez
ЦП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
Халл Сити
13
Мэтт Ингрэм
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
70
Догукан Синик
ЛВ
11
Озан Туфан
ЦП
5
Грег Доэрти
ЦП
8
Гарри Воган
АП
98
Джейсон Эйнга-Локило
ПВ
10
Аарон Коннолли
ЦФ
4-1-2-1-2
26
Радди
45
Лонгело
28
Сэндерсон
13
Лонг
16
Драме
5
Белик
7
Бакуна
23
Миеси
23
Дембеле
28
Стэнсфилд
7
Бурк
4-3-2-1
21
Оллсоп
2
Койл
3
Гривз
15
МакЛафлин
5
Джонс
14
Сери
23
Мортон
10
Траоре
10
Твайн
11
Филоджин
19
Делап
5
Белик
8
Джеймс
8
Джеймс
5
Белик
23
Миеси
20
Гарднер
20
Гарднер
23
Миеси
7
Бурк
11
11
7
Бурк
28
Стэнсфилд
10
Юткевич
10
Юткевич
28
Стэнсфилд
11
Филоджин
29
Кристи
29
Кристи
11
Филоджин
10
Траоре
5
Доэрти
5
Доэрти
10
Траоре
23
Мортон
98
Эйнга-Локило
98
Эйнга-Локило
23
Мортон
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Халл Сити
13
Нил Этеридж
ВР
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
26
Иван Суньич
ОП
25
Скотт Хоган
ЦФ
13
Мэтт Ингрэм
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
11
Озан Туфан
ЦП
8
Гарри Воган
АП
70
Догукан Синик
ЛВ
10
Аарон Коннолли
ЦФ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Остались в запасе
13
Нил Этеридж
ВР
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
26
Иван Суньич
ОП
25
Скотт Хоган
ЦФ
Остались в запасе
13
Мэтт Ингрэм
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
11
Озан Туфан
ЦП
8
Гарри Воган
АП
70
Догукан Синик
ЛВ
10
Аарон Коннолли
ЦФ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Статистика матча Бирмингем Сити - Халл Сити
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Бирмингем Сити
- : -
28.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Новости команд
Все
Бирмингем Сити
Халл Сити
АПЛ: шансы «Халла» и «Брайтона» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Арсенала» и «Халла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Халла» и «Ипсвича» на победу в матче 9-го тура
30 октября
«Бирмингем Сити» – «Брентфорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2026
25 августа
«Бирмингем» – «Брентфорд»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
24 августа
Товарищеский матч. «Барселона» не справилась с командой из Чемпионшипа
31 июля
В Англии построят уникальный стадион за 2,5 миллиарда
2025.11.22 01:25
13
Назван третий претендент на Сперцяна из Англии
2025.08.21 21:49
2
АПЛ: шансы «Халла» и «Брайтона» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Арсенала» и «Халла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Халла» и «Ипсвича» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+