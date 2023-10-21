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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Вест Бромвич - Плимут Аргайл
Вест Бромвич - Плимут Аргайл: обзор матча 21 октября 2023
Вест Бромвич
21.10.2023, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 12 тур
0 : 0
Завершен
Плимут Аргайл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вест Бромвич - Плимут Аргайл
88'
Замена
M. Butcher
️️️️
Б. Мамба
86'
Желтая карточка
К. Кесслер-Хейден
85'
Желтая карточка
М. Купер
84'
Желтая карточка
Б. Мамба
Замена
О. Йокушлу
️️️️
Г. Диангана
78'
Замена
Т. Феллоус
️️️️
А. Моуатт
78'
Замена
С. Аджайи
️️️️
К. Бартли
78'
Желтая карточка
К. Бартли
77'
Замена
Д. Моламби
️️️️
Н. Чалоба
66'
65'
Замена
Л. Кандл
️️️️
Р. Харди
65'
Замена
Л. Уоррингтон
️️️️
J. Houghton
Замена
К. Таунсенд
️️️️
Э. Питерс
59'
55'
Желтая карточка
М. Миллер
50'
Желтая карточка
Д. Скарр
42'
Желтая карточка
J. Houghton
Желтая карточка
А. Моуатт
35'
27'
Желтая карточка
Ф. Азаз
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
1
Алекс Палмер
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
33
Эрик Питерс
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ПЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
19
Грэйди Диангана
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
23
Брэндон Томас-Асанте
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Плимут Аргайл
1
Майкл Купер
ВР
17
Дэн Скарр
ЦЗ
20
Кейн Кесслер-Хейден
ЦЗ
19
Бали Мамба
ПЗ
4
Адам Рэнделл
ОП
4
Jordan Houghton
ЦП
7
Морган Уиттакер
ПВ
10
Финн Азаз
ЦФ
19
Lewis Gibson
ЦФ
39
Райан Харди
ЦФ
19
Микель Миллер
ЦФ
Вест Бромвич
24
Джошуа Гриффитс
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
6
Калеб Тэйлор
ЦЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
2
Пипа
ПЗ
8
Джейсон Моламби
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
18
Том Феллоус
ЦП
17
Akeel Higgins
ЦФ
Плимут Аргайл
23
Конор Азар
ВР
5
Macaulay Gillesphey
ЦЗ
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
18
M. Butcher
ЦЗ
25
Люк Кандл
ЦП
25
Льюис Уоррингтон
ЦП
8
Джо Эдвардс
ПП
7
Мустафа Бунду
ПВ
19
Бен Уэйн
ЦФ
4-1-4-1
1
Палмер
5
Бартли
4
Кипр
33
Питерс
2
Ферлонг
15
Чалоба
19
Диангана
20
Моуатт
17
Уоллес
25
Филлипс
23
Томас-Асанте
3-1-1-1-4
1
Купер
19
Мамба
20
Кесслер-Хейден
17
Скарр
4
Рэнделл
4
7
Уиттакер
19
Миллер
39
Харди
19
10
Азаз
33
Питерс
22
Таунсенд
22
Таунсенд
33
Питерс
5
Бартли
6
Аджайи
6
Аджайи
5
Бартли
15
Чалоба
8
Моламби
8
Моламби
15
Чалоба
19
Диангана
5
Йокушлу
5
Йокушлу
19
Диангана
20
Моуатт
18
Феллоус
18
Феллоус
20
Моуатт
19
Мамба
18
18
19
Мамба
39
Харди
25
Кандл
25
Кандл
39
Харди
4
25
Уоррингтон
25
Уоррингтон
4
Остались в запасе
Вест Бромвич
Плимут Аргайл
24
Джошуа Гриффитс
ВР
6
Калеб Тэйлор
ЦЗ
2
Пипа
ПЗ
17
Akeel Higgins
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
23
Конор Азар
ВР
5
Macaulay Gillesphey
ЦЗ
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
8
Джо Эдвардс
ПП
7
Мустафа Бунду
ПВ
19
Бен Уэйн
ЦФ
Остались в запасе
24
Джошуа Гриффитс
ВР
6
Калеб Тэйлор
ЦЗ
2
Пипа
ПЗ
17
Akeel Higgins
ЦФ
Остались в запасе
23
Конор Азар
ВР
5
Macaulay Gillesphey
ЦЗ
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
8
Джо Эдвардс
ПП
7
Мустафа Бунду
ПВ
19
Бен Уэйн
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Статистика матча Вест Бромвич - Плимут Аргайл
2
7
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
7
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
1 : 3
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиган Атлетик
- : -
28.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 16 тур
Плимут Аргайл
0 : 2
21.11.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 3
24.10.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 12 тур
Стивенидж
3 : 0
20.10.2026
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