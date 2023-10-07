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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сандерленд - Мидлсбро
Сандерленд - Мидлсбро: обзор матча 07 октября 2023
Сандерленд
07.10.2023, суббота, 14:30
Англия. Чемпионшип, 11 тур
0 : 4
Завершен
Мидлсбро
58'
С. Гринвуд
60'
М. Крукс
72'
И. Джонс
90'
М. Форсс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сандерленд - Мидлсбро
90'
ГОЛ! 0:4!
М. Форсс
82'
Замена
А. Бангура
️️️️
Л. Энгель
Замена
Н. Русин
️️️️
Д. Кларк
76'
75'
Замена
С. Силвера
️️️️
С. Гринвуд
75'
Замена
М. Форсс
️️️️
И. Джонс
Желтая карточка
Д. Кларк
73'
72'
ГОЛ! 0:3!
И. Джонс
Пас отдал
М. Роджерс
Желтая карточка
П. Робертс
70'
67'
Замена
М. Роджерс
️️️️
М. Крукс
67'
Замена
Э. Латте-Лат
️️️️
Д. Коберн
Замена
К. Ригг
️️️️
А. Ба
63'
60'
ГОЛ! 0:2!
М. Крукс
Пас отдал
И. Джонс
58'
ГОЛ! 0:1!
С. Гринвуд
Пас отдал
Д. Фрай
Замена
А. Аушиш
️️️️
М. Берстоу
46'
45'
+5
Желтая карточка
Д. Коберн
Желтая карточка
Д. Баллард
45'
+5
Вторая желтая
Д. Нил
45'
+4
32'
Желтая карточка
И. Джонс
Замена
Й. Селт
️️️️
Н. Хаггинс
30'
Желтая карточка
Д. Нил
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
22
Энтони Паттерсон
ВР
23
Найалл Хаггинс
ЦЗ
5
Даниэл Баллард
ЦЗ
32
Трай Хьюм
ПЗ
31
Абдулла Ба
ОП
13
Люк О'Найен
ЦП
6
Дэн Нил
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
7
Джоб Беллингем
АП
47
Джек Кларк
ПВ
48
Мэйсон Берстоу
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Мидлсбро
88
Сени Дьенг
ВР
4
Лукас Энгель
ЛЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
4
Даниэль Барласер
ЦП
30
Хэйден Хакни
ЦП
25
Мэтт Крукс
ЦП
20
Сэм Гринвуд
АП
25
Исайя Джонс
ПВ
19
Джош Коберн
ЦФ
33
Рав ван ден Берг
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
Сандерленд
1
Натан Бишоп
ВР
3
Йенсон Селт
ЦЗ
23
Нектариос Триантис
ЦЗ
19
Джуисон Беннетт
ЛВ
21
Элис Тэйлор
ЛВ
11
Крис Ригг
ЦП
24
Адиль Аушиш
АП
9
Luís Semedo
ЦФ
31
Назарий Русин
ЦФ
Мидлсбро
23
Том Гловер
ВР
24
Алекс Бангура
ЛЗ
2
Том Смит
ПЗ
17
Сэм Силвера
ЛВ
17
Морган Роджерс
ЛВ
26
Даррах Ленихэн
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
88
Маркус Форсс
ЦФ
29
Эммануэль Латте-Лат
ЦФ
3-1-3-2-1
22
Паттерсон
23
Хаггинс
5
Баллард
32
Хьюм
31
Ба
13
О'Найен
6
Нил
16
Робертс
7
Беллингем
47
Кларк
48
Берстоу
3-3-2-2
88
Дьенг
23
Фрай
17
МакНэйр
4
Энгель
4
Барласер
30
Хакни
25
Крукс
25
Джонс
20
Гринвуд
33
ван ден Берг
19
Коберн
23
Хаггинс
3
Селт
3
Селт
23
Хаггинс
31
Ба
11
Ригг
11
Ригг
31
Ба
48
Берстоу
24
Аушиш
24
Аушиш
48
Берстоу
47
Кларк
31
Русин
31
Русин
47
Кларк
4
Энгель
24
Бангура
24
Бангура
4
Энгель
20
Гринвуд
17
Силвера
17
Силвера
20
Гринвуд
25
Крукс
17
Роджерс
17
Роджерс
25
Крукс
25
Джонс
88
Форсс
88
Форсс
25
Джонс
19
Коберн
29
Латте-Лат
29
Латте-Лат
19
Коберн
Остались в запасе
Сандерленд
Мидлсбро
1
Натан Бишоп
ВР
23
Нектариос Триантис
ЦЗ
19
Джуисон Беннетт
ЛВ
21
Элис Тэйлор
ЛВ
9
Luís Semedo
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
23
Том Гловер
ВР
2
Том Смит
ПЗ
26
Даррах Ленихэн
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
Главный тренер
Майкл Кэррик
Остались в запасе
1
Натан Бишоп
ВР
23
Нектариос Триантис
ЦЗ
19
Джуисон Беннетт
ЛВ
21
Элис Тэйлор
ЛВ
9
Luís Semedo
ЦФ
Остались в запасе
23
Том Гловер
ВР
2
Том Смит
ПЗ
26
Даррах Ленихэн
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
Главный тренер
Тони Моубрей
Главный тренер
Майкл Кэррик
Статистика матча Сандерленд - Мидлсбро
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Лига Европы, 5 тур
Сандерленд
1 : 1
26.11.2026
Ягеллония
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Мидлсбро
- : -
05.12.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
2 : 0
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
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