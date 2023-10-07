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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Миллуолл - Халл Сити
Миллуолл - Халл Сити: обзор матча 07 октября 2023
Миллуолл
07.10.2023, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 11 тур
2 : 2
Завершен
Халл Сити
8'
Д. Уотмор
54'
Д. Брайан
25'
Д. Филоджин
30'
А. Траоре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Миллуолл - Халл Сити
Желтая карточка
Д. Брайан
90'
+1
90'
Замена
Г. Доэрти
️️️️
А. Траоре
Замена
Р. Эсс
️️️️
З. Флемминг
82'
72'
Желтая карточка
А. Коннолли
Замена
Д. Сэйвилл
️️️️
А. Кэмпбелл
71'
71'
Замена
Д. Эйнга-Локило
️️️️
Л. Делап
61'
Замена
А. Коннолли
️️️️
С. Твайн
Замена
А. Эмаху
️️️️
К. Нисбет
58'
ГОЛ! 2:2!
Д. Брайан
54'
Желтая карточка
К. Де Норре
52'
51'
Желтая карточка
Р. Оллсоп
Замена
Б. Нортон-Каффи
️️️️
Д. МакНамара
46'
Замена
Т. Брэдшоу
️️️️
Д. Уотмор
46'
Желтая карточка
У. Хардинг
36'
30'
ГОЛ! 1:2!
А. Траоре
Пас отдал
Д. Филоджин
25'
ГОЛ! 1:1!
Д. Филоджин
Пас отдал
Ш. МакЛафлин
Желтая карточка
Д. МакНамара
9'
ГОЛ! 1:0!
Д. Уотмор
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
20
Дэнни МакНамара
ПЗ
16
Аллан Кэмпбелл
ОП
24
Каспер Де Норре
ЦП
18
Райан Леонард
ЦП
9
Зиан Флемминг
АП
20
Данкан Уотмор
ЦФ
15
Кевин Нисбет
ЦФ
Халл Сити
21
Райн Оллсоп
ВР
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
5
Элфи Джонс
ЦЗ
3
Джейкоб Гривз
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
11
Джейден Филоджин
ЛВ
10
Адама Траоре
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
23
Тайлер Мортон
ЦП
10
Скотт Твайн
АП
19
Лайам Делап
ЦФ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Миллуолл
27
Коннал Трумен
ВР
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
18
Брук Нортон-Каффи
ПЗ
10
Айдомо Эмаху
ЛВ
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
16
Билли Митчелл
ЦП
10
Джордж Хонимэн
ЦП
11
Ромен Эсс
АП
9
Том Брэдшоу
ЦФ
Халл Сити
22
Тимоти Ло-Тутала
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
5
Энди Смит
ЦЗ
29
Джеймс Ферлонг
ЦЗ
70
Догукан Синик
ЛВ
5
Грег Доэрти
ЦП
98
Джейсон Эйнга-Локило
ПВ
10
Аарон Коннолли
ЦФ
17
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
4-1-2-1-2
33
Биалковски
23
Брайан
5
Купер
45
Хардинг
20
МакНамара
16
Кэмпбелл
24
Де Норре
18
Леонард
9
Флемминг
15
Нисбет
20
Уотмор
4-3-2-1
21
Оллсоп
5
Джонс
3
Гривз
29
Кристи
15
МакЛафлин
10
Траоре
14
Сери
23
Мортон
10
Твайн
11
Филоджин
19
Делап
20
МакНамара
18
Нортон-Каффи
18
Нортон-Каффи
20
МакНамара
16
Кэмпбелл
6
Сэйвилл
6
Сэйвилл
16
Кэмпбелл
9
Флемминг
11
Эсс
11
Эсс
9
Флемминг
15
Нисбет
10
Эмаху
10
Эмаху
15
Нисбет
20
Уотмор
9
Брэдшоу
9
Брэдшоу
20
Уотмор
10
Траоре
5
Доэрти
5
Доэрти
10
Траоре
19
Делап
98
Эйнга-Локило
98
Эйнга-Локило
19
Делап
10
Твайн
10
Коннолли
10
Коннолли
10
Твайн
Остались в запасе
Миллуолл
Халл Сити
27
Коннал Трумен
ВР
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
16
Билли Митчелл
ЦП
10
Джордж Хонимэн
ЦП
22
Тимоти Ло-Тутала
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
5
Энди Смит
ЦЗ
29
Джеймс Ферлонг
ЦЗ
70
Догукан Синик
ЛВ
17
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Остались в запасе
27
Коннал Трумен
ВР
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
16
Билли Митчелл
ЦП
10
Джордж Хонимэн
ЦП
Остались в запасе
22
Тимоти Ло-Тутала
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
5
Энди Смит
ЦЗ
29
Джеймс Ферлонг
ЦЗ
70
Догукан Синик
ЛВ
17
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Статистика матча Миллуолл - Халл Сити
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 1
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
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