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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лидс - Бристоль Сити
Лидс - Бристоль Сити: обзор матча 07 октября 2023
Лидс
07.10.2023, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 11 тур
2 : 1
Завершен
Бристоль Сити
37'
Д. Джеймс
54'
Ж. Пироэ
45+4'
К. Нейсмит
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лидс - Бристоль Сити
Замена
Л. Купер
️️️️
Ж. Пироэ
90'
+2
Замена
П. Бэмфорд
️️️️
Ж. Рюттер
82'
Замена
Д. Энтони
️️️️
Д. Джеймс
78'
Желтая карточка
Д. Родон
67'
67'
Замена
А. Вайманн
️️️️
С. Белл
67'
Замена
А. Мехмети
️️️️
Д. Найт
59'
Замена
Э. Кинг
️️️️
Д. Уилльямс
59'
Замена
Т. Конвей
️️️️
Т. Гарднер-Хикман
ГОЛ! 2:1!
Ж. Пироэ
54'
45'
+4
ГОЛ! 1:1!
К. Нейсмит
Пас отдал
Т. Гарднер-Хикман
45'
+3
Желтая карточка
Т. Гарднер-Хикман
ГОЛ! 1:0!
Д. Джеймс
Пас отдал
К. Саммервил
37'
30'
Замена
Г. Корник
️️️️
Н. Уэллс
6'
Желтая карточка
Р. Дикки
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
4
Итан Ампаду
ЦЗ
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
18
Глен Камара
ЦП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
14
Арчи Грей
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
3
Кэмерон Принг
ЛЗ
16
Роберт Дикки
ЦЗ
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
8
Джо Уилльямс
ЦП
37
Мэттью Джеймс
ЦП
12
Джейсон Найт
ЦП
17
Марк Сайкс
ЦП
21
Нахки Уэллс
ЦФ
11
Сэм Белл
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Лидс
12
Карл Дарлоу
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ПЗ
4
Илия Груев
ОП
99
Иан Поведа
ПВ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
11
Джо Гелхардт
ЦФ
Бристоль Сити
23
Стефан Баич
ВР
5
Хэйдон Робертс
ЦЗ
10
Энди Кинг
ЦП
9
Анис Мехмети
АП
30
Raekwon Nelson
ЦФ
9
Томми Конвей
ЦФ
23
Гарри Корник
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
25
Ephraim Yeboah
ЦФ
4-1-2-3
30
Мелье
4
Ампаду
4
Стрейк
6
Родон
3
Бирам
18
Камара
7
Джеймс
38
Саммервил
14
Грей
9
Пироэ
10
Рюттер
4-4-2
1
О'Лири
19
Гарднер-Хикман
16
Дикки
3
Нейсмит
3
Принг
37
Джеймс
12
Найт
17
Сайкс
8
Уилльямс
11
Белл
21
Уэллс
9
Пироэ
6
Купер
6
Купер
9
Пироэ
10
Рюттер
45
Бэмфорд
45
Бэмфорд
10
Рюттер
7
Джеймс
19
Энтони
19
Энтони
7
Джеймс
8
Уилльямс
10
Кинг
10
Кинг
8
Уилльямс
12
Найт
9
Мехмети
9
Мехмети
12
Найт
19
Гарднер-Хикман
9
Конвей
9
Конвей
19
Гарднер-Хикман
21
Уэллс
23
Корник
23
Корник
21
Уэллс
11
Белл
18
Вайманн
18
Вайманн
11
Белл
Остались в запасе
Лидс
Бристоль Сити
12
Карл Дарлоу
ВР
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ПЗ
4
Илия Груев
ОП
99
Иан Поведа
ПВ
11
Джо Гелхардт
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
23
Стефан Баич
ВР
5
Хэйдон Робертс
ЦЗ
30
Raekwon Nelson
ЦФ
25
Ephraim Yeboah
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Остались в запасе
12
Карл Дарлоу
ВР
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ПЗ
4
Илия Груев
ОП
99
Иан Поведа
ПВ
11
Джо Гелхардт
ЦФ
Остались в запасе
23
Стефан Баич
ВР
5
Хэйдон Робертс
ЦЗ
30
Raekwon Nelson
ЦФ
25
Ephraim Yeboah
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Главный тренер
Найджел Пирсон
Статистика матча Лидс - Бристоль Сити
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
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