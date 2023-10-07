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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ковентри - Норвич Сити
Ковентри - Норвич Сити: обзор матча 07 октября 2023
Ковентри
07.10.2023, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 11 тур
1 : 1
Завершен
Норвич Сити
88'
Б. Гибсон (АГ)
41'
Д. Роу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ковентри - Норвич Сити
Желтая карточка
Я. Аяри
90'
+1
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Б. Гибсон
88'
87'
Замена
Д. Батт
️️️️
Л. Гиббс
76'
Замена
К. Фасснахт
️️️️
Д. Роу
Замена
Л. Бинкс
️️️️
Д. Аллен
76'
74'
Желтая карточка
Д. Роу
Замена
М. Гудден
️️️️
Х. Райт
72'
Замена
М. ван Эвейк
️️️️
Д. Дасилва
72'
Замена
Д. Латибодье
️️️️
Л. Китчинг
71'
63'
Замена
Т. Спринжетт
️️️️
П. Плахета
63'
Замена
Д. Яннулис
️️️️
С. МакКаллум
41'
ГОЛ! 0:1!
Д. Роу
Пас отдал
Д. Стейси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ковентри
13
Бен Уилсон
ВР
12
Джей Дасилва
ЛЗ
4
Бобби Томас
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
15
Лайам Китчинг
ЦЗ
28
Джош Экклз
ЦП
26
Ясин Аяри
ЦП
24
Джейми Аллен
ЦП
7
Тацухиро Сакамото
ПВ
11
Хаджи Райт
ЦФ
9
Эллис Симмс
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинс
Норвич Сити
1
Ангус Ганн
ВР
3
Сэм МакКаллум
ЛЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
77
Пшемыслав Плахета
ЛВ
99
Джон Роу
ЛВ
8
Габриэл Сара
ЦП
23
Кенни МакЛин
ЦП
20
Лайам Гиббс
ЦП
33
Адам Айда
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Ковентри
40
Брэд Коллинс
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
4
Луис Бинкс
ЦЗ
27
Милан ван Эвейк
ПЗ
46
Bradley Stretton
ЦП
25
Justin Obikwu
ЦП
24
Мэттью Гудден
ЦФ
47
Evan Eghosa
ЦФ
Норвич Сити
25
Джордж Лонг
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
35
Келлен Фишер
ЦЗ
28
Адам Форшоу
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
27
Тони Спринжетт
ПВ
11
Онель Эрнандес
ПВ
16
Хван У-Джо
ЦФ
4-3-1-2
13
Уилсон
12
Дасилва
5
МакФадзин
15
Китчинг
4
Томас
28
Экклз
26
Аяри
24
Аллен
7
Сакамото
9
Симмс
11
Райт
4-3-2-1
1
Ганн
3
Стейси
25
Даффи
23
Гибсон
3
МакКаллум
8
Сара
23
МакЛин
20
Гиббс
77
Плахета
99
Роу
33
Айда
15
Китчинг
22
Латибодье
22
Латибодье
15
Китчинг
24
Аллен
4
Бинкс
4
Бинкс
24
Аллен
12
Дасилва
27
ван Эвейк
27
ван Эвейк
12
Дасилва
11
Райт
24
Гудден
24
Гудден
11
Райт
3
МакКаллум
13
Яннулис
13
Яннулис
3
МакКаллум
20
Гиббс
23
Батт
23
Батт
20
Гиббс
99
Роу
16
Фасснахт
16
Фасснахт
99
Роу
77
Плахета
27
Спринжетт
27
Спринжетт
77
Плахета
Остались в запасе
Ковентри
Норвич Сити
40
Брэд Коллинс
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
46
Bradley Stretton
ЦП
25
Justin Obikwu
ЦП
47
Evan Eghosa
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинс
25
Джордж Лонг
ВР
35
Келлен Фишер
ЦЗ
28
Адам Форшоу
ЦП
11
Онель Эрнандес
ПВ
16
Хван У-Джо
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Остались в запасе
40
Брэд Коллинс
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
46
Bradley Stretton
ЦП
25
Justin Obikwu
ЦП
47
Evan Eghosa
ЦФ
Остались в запасе
25
Джордж Лонг
ВР
35
Келлен Фишер
ЦЗ
28
Адам Форшоу
ЦП
11
Онель Эрнандес
ПВ
16
Хван У-Джо
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинс
Главный тренер
Давид Вагнер
Статистика матча Ковентри - Норвич Сити
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
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