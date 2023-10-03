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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Плимут Аргайл - Миллуолл
Плимут Аргайл - Миллуолл: обзор матча 03 октября 2023
Плимут Аргайл
03.10.2023, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 10 тур
0 : 2
Завершен
Миллуолл
59'
З. Флемминг
90+7'
Д. Сэйвилл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Плимут Аргайл - Миллуолл
90'
+7
Желтая карточка
Б. Нортон-Каффи
90'
+7
ГОЛ! 0:2!
Д. Сэйвилл
90'
+4
Желтая карточка
М. Уоллес
90'
+1
Замена
Б. Митчелл
️️️️
К. Нисбет
Замена
T. Wright
️️️️
Б. Мамба
90'
+1
90'
+1
Замена
Д. Сэйвилл
️️️️
К. Де Норре
Замена
Б. Уэйн
️️️️
Х. Плегесуэло
90'
89'
Желтая карточка
Р. Леонард
86'
Замена
Б. Нортон-Каффи
️️️️
Д. Брайан
86'
Замена
М. Уоллес
️️️️
Д. МакНамара
Замена
M. Butcher
️️️️
М. Уиттакер
83'
75'
Замена
Р. Эсс
️️️️
Д. Уотмор
Замена
Л. Кандл
️️️️
М. Миллер
72'
Замена
М. Бунду
️️️️
А. Рэнделл
72'
Желтая карточка
Х. Плегесуэло
63'
59'
ГОЛ! 0:1!
З. Флемминг
Пас отдал
Д. Уотмор
54'
Желтая карточка
Д. Купер
54'
Желтая карточка
А. Кэмпбелл
53'
Желтая карточка
Д. МакНамара
Желтая карточка
М. Миллер
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Плимут Аргайл
23
Конор Азар
ВР
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
17
Дэн Скарр
ЦЗ
20
Кейн Кесслер-Хейден
ЦЗ
19
Бали Мамба
ПЗ
4
Адам Рэнделл
ОП
4
Jordan Houghton
ЦП
7
Морган Уиттакер
ПВ
19
Микель Миллер
ЦФ
39
Райан Харди
ЦФ
10
Финн Азаз
ЦФ
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
20
Дэнни МакНамара
ПЗ
16
Аллан Кэмпбелл
ОП
18
Райан Леонард
ЦП
24
Каспер Де Норре
ЦП
9
Зиан Флемминг
АП
15
Кевин Нисбет
ЦФ
20
Данкан Уотмор
ЦФ
Плимут Аргайл
25
Каллум Бертон
ВР
5
Macaulay Gillesphey
ЦЗ
18
M. Butcher
ЦЗ
25
Люк Кандл
ЦП
25
Льюис Уоррингтон
ЦП
8
Джо Эдвардс
ПП
7
Мустафа Бунду
ПВ
19
Бен Уэйн
ЦФ
17
Tyreik Wright
ЦФ
Миллуолл
27
Коннал Трумен
ВР
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
18
Брук Нортон-Каффи
ПЗ
10
Айдомо Эмаху
ЛВ
16
Билли Митчелл
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
10
Джордж Хонимэн
ЦП
11
Ромен Эсс
АП
47
Райан Лонгман
ПВ
4-1-1-1-3
23
Азар
5
Плегесуэло
17
Скарр
20
Кесслер-Хейден
19
Мамба
4
Рэнделл
4
7
Уиттакер
10
Азаз
39
Харди
19
Миллер
4-1-2-1-2
33
Биалковски
20
МакНамара
45
Хардинг
5
Купер
23
Брайан
16
Кэмпбелл
18
Леонард
24
Де Норре
9
Флемминг
20
Уотмор
15
Нисбет
7
Уиттакер
18
18
7
Уиттакер
19
Миллер
25
Кандл
25
Кандл
19
Миллер
4
Рэнделл
7
Бунду
7
Бунду
4
Рэнделл
5
Плегесуэло
19
Уэйн
19
Уэйн
5
Плегесуэло
19
Мамба
17
17
19
Мамба
20
МакНамара
3
Уоллес
3
Уоллес
20
МакНамара
23
Брайан
18
Нортон-Каффи
18
Нортон-Каффи
23
Брайан
15
Нисбет
16
Митчелл
16
Митчелл
15
Нисбет
24
Де Норре
6
Сэйвилл
6
Сэйвилл
24
Де Норре
20
Уотмор
11
Эсс
11
Эсс
20
Уотмор
Остались в запасе
Плимут Аргайл
Миллуолл
25
Каллум Бертон
ВР
5
Macaulay Gillesphey
ЦЗ
25
Льюис Уоррингтон
ЦП
8
Джо Эдвардс
ПП
27
Коннал Трумен
ВР
10
Джордж Хонимэн
ЦП
10
Айдомо Эмаху
ЛВ
47
Райан Лонгман
ПВ
Остались в запасе
25
Каллум Бертон
ВР
5
Macaulay Gillesphey
ЦЗ
25
Льюис Уоррингтон
ЦП
8
Джо Эдвардс
ПП
Остались в запасе
27
Коннал Трумен
ВР
10
Джордж Хонимэн
ЦП
10
Айдомо Эмаху
ЛВ
47
Райан Лонгман
ПВ
Статистика матча Плимут Аргайл - Миллуолл
2
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиган Атлетик
- : -
28.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 16 тур
Плимут Аргайл
0 : 2
21.11.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 3
24.10.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 12 тур
Стивенидж
3 : 0
20.10.2026
Плимут Аргайл
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 1
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
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