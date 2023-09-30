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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Саутгемптон - Лидс
Саутгемптон - Лидс: обзор матча 30 сентября 2023
Саутгемптон
30.09.2023, суббота, 14:30
Англия. Чемпионшип, 9 тур
3 : 1
Завершен
Лидс
2'
А. Армстронг
31'
У. Смоллбоун
35'
А. Армстронг
58'
П. Стрейк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Саутгемптон - Лидс
Замена
Д. Бри
️️️️
С. Армстронг
85'
Замена
Д. Арибо
️️️️
А. Армстронг
85'
81'
Замена
П. Бэмфорд
️️️️
Д. Джеймс
Желтая карточка
Ш. Чарльз
76'
73'
Замена
Д. Энтони
️️️️
К. Саммервил
73'
Замена
А. Грей
️️️️
Г. Камара
Замена
Ч. Адамс
️️️️
К. Алькарас
69'
Замена
Ш. Чарльз
️️️️
У. Смоллбоун
69'
Замена
Р. Фрейзер
️️️️
К. Сулемана
59'
58'
ГОЛ! 3:1!
П. Стрейк
Желтая карточка
Я. Беднарек
37'
ГОЛ! 3:0!
А. Армстронг
Пас отдал
К. Сулемана
35'
33'
Желтая карточка
Г. Камара
ГОЛ! 2:0!
У. Смоллбоун
Пас отдал
К. Сулемана
31'
Желтая карточка
У. Смоллбоун
18'
Желтая карточка
А. Армстронг
12'
ГОЛ! 1:0!
А. Армстронг
Пас отдал
К. Уокер-Питерс
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
31
Гэвин Базуну
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
4
Флинн Даунс
ЦП
24
Карлос Алькарас
ЦП
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
18
Глен Камара
ЦП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
23
Самуэль Эдози
ЛВ
19
Ши Чарльз
ОП
18
Джо Арибо
ЦП
19
Че Адамс
ЦФ
14
Секу Мара
ЦФ
Лидс
12
Карл Дарлоу
ВР
6
Джо Родон
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ПЗ
4
Илия Груев
ОП
99
Иан Поведа
ПВ
14
Арчи Грей
ЦФ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
11
Джо Гелхардт
ЦФ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
4-4-1-1
31
Базуну
3
Мэннинг
4
Харвуд-Беллис
5
Беднарек
2
Уокер-Питерс
4
Даунс
12
Смоллбоун
17
Армстронг
24
Алькарас
7
Сулемана
10
Армстронг
4-2-2-2
30
Мелье
3
Бирам
6
Купер
4
Ампаду
4
Стрейк
16
Шеклтон
18
Камара
38
Саммервил
7
Джеймс
9
Пироэ
10
Рюттер
17
Армстронг
14
Бри
14
Бри
17
Армстронг
12
Смоллбоун
19
Чарльз
19
Чарльз
12
Смоллбоун
10
Армстронг
18
Арибо
18
Арибо
10
Армстронг
7
Сулемана
10
Фрейзер
10
Фрейзер
7
Сулемана
24
Алькарас
19
Адамс
19
Адамс
24
Алькарас
18
Камара
14
Грей
14
Грей
18
Камара
38
Саммервил
19
Энтони
19
Энтони
38
Саммервил
7
Джеймс
45
Бэмфорд
45
Бэмфорд
7
Джеймс
Остались в запасе
Саутгемптон
Лидс
29
Алекс МакКарти
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
23
Самуэль Эдози
ЛВ
14
Секу Мара
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
12
Карл Дарлоу
ВР
6
Джо Родон
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ПЗ
4
Илия Груев
ОП
99
Иан Поведа
ПВ
11
Джо Гелхардт
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Остались в запасе
29
Алекс МакКарти
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
23
Самуэль Эдози
ЛВ
14
Секу Мара
ЦФ
Остались в запасе
12
Карл Дарлоу
ВР
6
Джо Родон
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ПЗ
4
Илия Груев
ОП
99
Иан Поведа
ПВ
11
Джо Гелхардт
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Главный тренер
Даниэль Фарке
Статистика матча Саутгемптон - Лидс
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Вулверхэмптон
- : -
05.12.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
2 : 0
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
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