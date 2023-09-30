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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Норвич Сити - Бирмингем Сити
Норвич Сити - Бирмингем Сити: обзор матча 30 сентября 2023
Норвич Сити
30.09.2023, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 9 тур
2 : 0
Завершен
Бирмингем Сити
55'
Г. Сара
60'
Д. Роу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Норвич Сити - Бирмингем Сити
Замена
Д. Батт
️️️️
Г. Сара
90'
+2
Замена
Б. Сайнс
️️️️
Д. Роу
90'
+2
83'
Желтая карточка
К. Лонг
79'
Замена
Д. Джеймс
️️️️
К. Белик
79'
Замена
Г. Гарднер
️️️️
К. Миеси
76'
Замена
Л. Юткевич
️️️️
С. Хоган
Замена
А. Форшоу
️️️️
А. Айда
67'
Желтая карточка
Г. Сара
65'
ГОЛ! 2:0!
Д. Роу
Пас отдал
Х. У-Джо
60'
60'
Замена
С. Дембеле
️️️️
О. Бурк
60'
Замена
Ж. Бакуна
️️️️
И. Суньич
Замена
Х. У-Джо
️️️️
П. Плахета
58'
Замена
О. Эрнандес
️️️️
К. Фасснахт
57'
ГОЛ! 1:0!
Г. Сара
Пас отдал
Д. Яннулис
55'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
1
Ангус Ганн
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
99
Джон Роу
ЛВ
77
Пшемыслав Плахета
ЛВ
8
Габриэл Сара
ЦП
23
Кенни МакЛин
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
33
Адам Айда
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Бирмингем Сити
26
Джон Радди
ВР
45
Эммануэль Лонгело
ЛЗ
28
Дион Сэндерсон
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
16
Коди Драме
ПЗ
5
Крыстиан Белик
ОП
26
Иван Суньич
ОП
23
Кодзи Миеси
ЦП
25
Скотт Хоган
ЦФ
28
Джей Стэнсфилд
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
Норвич Сити
25
Джордж Лонг
ВР
3
Сэм МакКаллум
ЛЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
35
Келлен Фишер
ЦЗ
17
Борха Сайнс
ЛВ
28
Адам Форшоу
ЦП
20
Лайам Гиббс
ЦП
11
Онель Эрнандес
ПВ
16
Хван У-Джо
ЦФ
Бирмингем Сити
13
Нил Этеридж
ВР
4
Марк Робертс
ЦЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
23
Сирики Дембеле
ЛВ
8
Brandon Khela
ЦП
8
Джордан Джеймс
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
4-3-2-1
1
Ганн
13
Яннулис
25
Даффи
23
Гибсон
3
Стейси
8
Сара
23
МакЛин
16
Фасснахт
77
Плахета
99
Роу
33
Айда
4-2-1-3
26
Радди
16
Драме
28
Сэндерсон
13
Лонг
45
Лонгело
5
Белик
26
Суньич
23
Миеси
7
Бурк
28
Стэнсфилд
25
Хоган
8
Сара
23
Батт
23
Батт
8
Сара
33
Айда
28
Форшоу
28
Форшоу
33
Айда
99
Роу
17
Сайнс
17
Сайнс
99
Роу
16
Фасснахт
11
Эрнандес
11
Эрнандес
16
Фасснахт
77
Плахета
16
У-Джо
16
У-Джо
77
Плахета
5
Белик
8
Джеймс
8
Джеймс
5
Белик
23
Миеси
20
Гарднер
20
Гарднер
23
Миеси
26
Суньич
7
Бакуна
7
Бакуна
26
Суньич
7
Бурк
23
Дембеле
23
Дембеле
7
Бурк
25
Хоган
10
Юткевич
10
Юткевич
25
Хоган
Остались в запасе
Норвич Сити
Бирмингем Сити
25
Джордж Лонг
ВР
3
Сэм МакКаллум
ЛЗ
35
Келлен Фишер
ЦЗ
20
Лайам Гиббс
ЦП
Главный тренер
Давид Вагнер
13
Нил Этеридж
ВР
4
Марк Робертс
ЦЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
8
Brandon Khela
ЦП
Остались в запасе
25
Джордж Лонг
ВР
3
Сэм МакКаллум
ЛЗ
35
Келлен Фишер
ЦЗ
20
Лайам Гиббс
ЦП
Остались в запасе
13
Нил Этеридж
ВР
4
Марк Робертс
ЦЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
8
Brandon Khela
ЦП
Главный тренер
Давид Вагнер
Статистика матча Норвич Сити - Бирмингем Сити
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Бирмингем Сити
- : -
28.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
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1 : 3
31.10.2026
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