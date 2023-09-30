Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Халл Сити - Плимут Аргайл
Халл Сити - Плимут Аргайл: обзор матча 30 сентября 2023
Халл Сити
30.09.2023, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 9 тур
1 : 1
Завершен
Плимут Аргайл
44'
Р. Слатер
22'
А. Рэнделл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Халл Сити - Плимут Аргайл
Желтая карточка
Л. Делап
90'
+4
Желтая карточка
С. Кристи
90'
82'
Замена
Л. Кандл
️️️️
А. Рэнделл
82'
Замена
M. Butcher
️️️️
Ф. Азаз
77'
Желтая карточка
Х. Плегесуэло
74'
Замена
М. Бунду
️️️️
Б. Мамба
Замена
Л. Койл
️️️️
Р. Винагре
72'
Замена
С. Твайн
️️️️
Р. Слатер
62'
Замена
Л. Делап
️️️️
А. Траоре
62'
55'
Замена
К. Кесслер-Хейден
️️️️
M. Gillesphey
47'
Желтая карточка
Ф. Азаз
ГОЛ! 1:1!
Р. Слатер
Пас отдал
Д. Филоджин
44'
22'
ГОЛ! 0:1!
А. Рэнделл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
21
Райн Оллсоп
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
5
Элфи Джонс
ЦЗ
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
11
Джейден Филоджин
ЛВ
27
Реган Слатер
ОП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
23
Тайлер Мортон
ЦП
10
Адама Траоре
ЦП
10
Аарон Коннолли
ЦФ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Плимут Аргайл
23
Конор Азар
ВР
17
Дэн Скарр
ЦЗ
5
Macaulay Gillesphey
ЦЗ
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
19
Бали Мамба
ПЗ
4
Адам Рэнделл
ОП
4
Jordan Houghton
ЦП
8
Джо Эдвардс
ПП
7
Морган Уиттакер
ПВ
39
Райан Харди
ЦФ
10
Финн Азаз
ЦФ
Халл Сити
13
Мэтт Ингрэм
ВР
5
Энди Смит
ЦЗ
29
Джеймс Ферлонг
ЦЗ
2
Льюи Койл
ПЗ
70
Догукан Синик
ЛВ
10
Скотт Твайн
АП
41
Тайрел Селларс-Флеминг
ЦФ
19
Лайам Делап
ЦФ
Плимут Аргайл
25
Каллум Бертон
ВР
18
M. Butcher
ЦЗ
20
Кейн Кесслер-Хейден
ЦЗ
25
Люк Кандл
ЦП
25
Льюис Уоррингтон
ЦП
7
Мустафа Бунду
ПВ
19
Микель Миллер
ЦФ
17
Tyreik Wright
ЦФ
19
Бен Уэйн
ЦФ
4-1-3-1-1
21
Оллсоп
19
Винагре
5
Джонс
15
МакЛафлин
29
Кристи
27
Слатер
14
Сери
23
Мортон
10
Траоре
11
Филоджин
10
Коннолли
4-1-2-1-2
23
Азар
19
Мамба
5
5
Плегесуэло
17
Скарр
4
Рэнделл
8
Эдвардс
4
7
Уиттакер
10
Азаз
39
Харди
19
Винагре
2
Койл
2
Койл
19
Винагре
27
Слатер
10
Твайн
10
Твайн
27
Слатер
10
Траоре
19
Делап
19
Делап
10
Траоре
10
Азаз
18
18
10
Азаз
5
20
Кесслер-Хейден
20
Кесслер-Хейден
5
4
Рэнделл
25
Кандл
25
Кандл
4
Рэнделл
19
Мамба
7
Бунду
7
Бунду
19
Мамба
Остались в запасе
Халл Сити
Плимут Аргайл
13
Мэтт Ингрэм
ВР
5
Энди Смит
ЦЗ
29
Джеймс Ферлонг
ЦЗ
70
Догукан Синик
ЛВ
41
Тайрел Селларс-Флеминг
ЦФ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
25
Каллум Бертон
ВР
25
Льюис Уоррингтон
ЦП
19
Микель Миллер
ЦФ
17
Tyreik Wright
ЦФ
19
Бен Уэйн
ЦФ
Остались в запасе
13
Мэтт Ингрэм
ВР
5
Энди Смит
ЦЗ
29
Джеймс Ферлонг
ЦЗ
70
Догукан Синик
ЛВ
41
Тайрел Селларс-Флеминг
ЦФ
Остались в запасе
25
Каллум Бертон
ВР
25
Льюис Уоррингтон
ЦП
19
Микель Миллер
ЦФ
17
Tyreik Wright
ЦФ
19
Бен Уэйн
ЦФ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Статистика матча Халл Сити - Плимут Аргайл
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиган Атлетик
- : -
28.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 16 тур
Плимут Аргайл
0 : 2
21.11.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 3
24.10.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 12 тур
Стивенидж
3 : 0
20.10.2026
Плимут Аргайл
Новости команд
Все
Халл Сити
Плимут Аргайл
АПЛ: шансы «Халла» и «Брайтона» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Арсенала» и «Халла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Халла» и «Ипсвича» на победу в матче 9-го тура
30 октября
АПЛ: шансы «Халла» и «Брайтона» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Арсенала» и «Халла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Халла» и «Ипсвича» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Кубок Англии. «Манчестер Сити» прошел «Плимут» благодаря дублю О’Райли (3:1), у гостей забил уроженец Нальчика
2025.03.01 22:40
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
2025.02.10 22:40
Слот прокомментировал вылет «Ливерпуля» из Кубка Англии от «Плимута»
2025.02.09 21:52
1
Кубок Англии. «Ливерпуль» сенсационно проиграл худшей команде Чемпионшипа (0:1)
2025.02.09 19:59
6
Руни уволили из клуба Чемпионшипа
2024.12.31 13:37
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+