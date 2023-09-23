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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Вест Бромвич - Миллуолл
Вест Бромвич - Миллуолл: обзор матча 23 сентября 2023
Вест Бромвич
23.09.2023, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 8 тур
0 : 0
Завершен
Миллуолл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вест Бромвич - Миллуолл
89'
Желтая карточка
Д. МакНамара
Замена
О. Йокушлу
️️️️
Д. Моламби
83'
82'
Замена
А. Эмаху
️️️️
Т. Брэдшоу
79'
Замена
Р. Эсс
️️️️
Б. Нортон-Каффи
79'
Замена
Б. Митчелл
️️️️
А. Кэмпбелл
Замена
Д. Свифт
️️️️
Й. Сармиенто
78'
Замена
Д. Ферлонг
️️️️
Э. Питерс
78'
Замена
Д. Уоллес
️️️️
М. Филлипс
78'
66'
Замена
Д. МакНамара
️️️️
Р. Лонгман
66'
Замена
Д. Брайан
️️️️
Д. Уотмор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
1
Алекс Палмер
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
33
Эрик Питерс
ЦЗ
19
Грэйди Диангана
ЦП
8
Джейсон Моламби
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
16
Йереми Сармиенто
АП
25
Мэтт Филлипс
ПП
23
Брэндон Томас-Асанте
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
18
Брук Нортон-Каффи
ПЗ
16
Аллан Кэмпбелл
ОП
24
Каспер Де Норре
ЦП
18
Райан Леонард
ЦП
9
Зиан Флемминг
АП
47
Райан Лонгман
ПВ
20
Данкан Уотмор
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
Вест Бромвич
24
Джошуа Гриффитс
ВР
4
Седрик Кипр
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ПЗ
2
Пипа
ПЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
18
Том Феллоус
ЦП
8
Джон Свифт
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
Миллуолл
27
Коннал Трумен
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
3
Sashiel Adom-Malaki
ЦЗ
20
Дэнни МакНамара
ПЗ
10
Айдомо Эмаху
ЛВ
16
Билли Митчелл
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
11
Ромен Эсс
АП
4-4-1-1
1
Палмер
22
Таунсенд
6
Аджайи
33
Питерс
5
Бартли
19
Диангана
8
Моламби
20
Моуатт
25
Филлипс
16
Сармиенто
23
Томас-Асанте
3-1-2-2-2
33
Биалковски
18
Нортон-Каффи
5
Купер
3
Уоллес
16
Кэмпбелл
24
Де Норре
18
Леонард
47
Лонгман
9
Флемминг
9
Брэдшоу
20
Уотмор
33
Питерс
2
Ферлонг
2
Ферлонг
33
Питерс
16
Сармиенто
8
Свифт
8
Свифт
16
Сармиенто
25
Филлипс
17
Уоллес
17
Уоллес
25
Филлипс
8
Моламби
5
Йокушлу
5
Йокушлу
8
Моламби
20
Уотмор
23
Брайан
23
Брайан
20
Уотмор
47
Лонгман
20
МакНамара
20
МакНамара
47
Лонгман
16
Кэмпбелл
16
Митчелл
16
Митчелл
16
Кэмпбелл
18
Нортон-Каффи
11
Эсс
11
Эсс
18
Нортон-Каффи
9
Брэдшоу
10
Эмаху
10
Эмаху
9
Брэдшоу
Остались в запасе
Вест Бромвич
Миллуолл
24
Джошуа Гриффитс
ВР
4
Седрик Кипр
ЦЗ
2
Пипа
ПЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
18
Том Феллоус
ЦП
Главный тренер
Карлос Корберан
27
Коннал Трумен
ВР
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
3
Sashiel Adom-Malaki
ЦЗ
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
Остались в запасе
24
Джошуа Гриффитс
ВР
4
Седрик Кипр
ЦЗ
2
Пипа
ПЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
18
Том Феллоус
ЦП
Остались в запасе
27
Коннал Трумен
ВР
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
3
Sashiel Adom-Malaki
ЦЗ
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
Главный тренер
Карлос Корберан
Статистика матча Вест Бромвич - Миллуолл
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
1 : 3
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 1
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
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