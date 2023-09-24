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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сандерленд - Кардифф
Сандерленд - Кардифф: обзор матча 24 сентября 2023
Сандерленд
24.09.2023, воскресенье, 17:00
Англия. Чемпионшип, 8 тур
0 : 1
Завершен
Кардифф
87'
М. МакГиннес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сандерленд - Кардифф
Замена
Н. Русин
️️️️
Н. Хаггинс
88'
87'
ГОЛ! 0:1!
М. МакГиннес
Пас отдал
Р. Уинтл
78'
Замена
Э. Адамс
️️️️
Д. Роллс
77'
Желтая карточка
Р. Колуилл
64'
Замена
Р. Колуилл
️️️️
Я. Мейте
63'
Замена
К. Этете
️️️️
И. Угбо
Замена
А. Аушиш
️️️️
Д. Беллингем
63'
Замена
L. Semedo
️️️️
М. Берстоу
63'
Замена
П. Робертс
️️️️
А. Ба
62'
Желтая карточка
М. Берстоу
58'
55'
Желтая карточка
М. Сиопис
46'
Замена
O. Tanner
️️️️
К. Грант
Желтая карточка
А. Ба
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
22
Энтони Паттерсон
ВР
23
Найалл Хаггинс
ЦЗ
5
Даниэл Баллард
ЦЗ
32
Трай Хьюм
ПЗ
31
Абдулла Ба
ОП
6
Дэн Нил
ЦП
10
Алекс Притчард
ЦП
13
Люк О'Найен
ЦП
7
Джоб Беллингем
АП
47
Джек Кларк
ПВ
48
Мэйсон Берстоу
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Кардифф
31
Джейк Анвик
ВР
6
Димитриос Гутас
ЦЗ
25
Марк МакГиннес
ЦЗ
29
Джамилу Коллинс
ЦЗ
38
Перри Нг
ПЗ
24
Райан Уинтл
ОП
32
Джо Роллс
ЦП
6
Манолис Сиопис
ЦП
11
Яку Мейте
ЦП
9
Карлан Грант
ЦФ
99
Ике Угбо
ЦФ
Главный тренер
Эрол Булут
Сандерленд
1
Натан Бишоп
ВР
3
Йенсон Селт
ЦЗ
23
Нектариос Триантис
ЦЗ
21
Элис Тэйлор
ЛВ
16
Патрик Робертс
ЦП
11
Крис Ригг
ЦП
24
Адиль Аушиш
АП
9
Luís Semedo
ЦФ
31
Назарий Русин
ЦФ
Кардифф
31
Рунар Рунарссон
ВР
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
2
Малон Ромео
ЦЗ
4
Энди Риномхота
ЦП
38
Эбу Адамс
ЦП
10
Рубин Колуилл
АП
28
Кион Этете
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
11
Ollie Tanner
ЦФ
3-1-3-2-1
22
Паттерсон
23
Хаггинс
5
Баллард
32
Хьюм
31
Ба
6
Нил
10
Притчард
13
О'Найен
7
Беллингем
47
Кларк
48
Берстоу
4-1-3-2
31
Анвик
38
Нг
25
МакГиннес
29
Коллинс
6
Гутас
24
Уинтл
32
Роллс
6
Сиопис
11
Мейте
99
Угбо
9
Грант
31
Ба
16
Робертс
16
Робертс
31
Ба
7
Беллингем
24
Аушиш
24
Аушиш
7
Беллингем
48
Берстоу
9
9
48
Берстоу
23
Хаггинс
31
Русин
31
Русин
23
Хаггинс
32
Роллс
38
Адамс
38
Адамс
32
Роллс
11
Мейте
10
Колуилл
10
Колуилл
11
Мейте
99
Угбо
28
Этете
28
Этете
99
Угбо
9
Грант
11
11
9
Грант
Остались в запасе
Сандерленд
Кардифф
1
Натан Бишоп
ВР
3
Йенсон Селт
ЦЗ
23
Нектариос Триантис
ЦЗ
11
Крис Ригг
ЦП
21
Элис Тэйлор
ЛВ
Главный тренер
Тони Моубрей
31
Рунар Рунарссон
ВР
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
2
Малон Ромео
ЦЗ
4
Энди Риномхота
ЦП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Эрол Булут
Остались в запасе
1
Натан Бишоп
ВР
3
Йенсон Селт
ЦЗ
23
Нектариос Триантис
ЦЗ
11
Крис Ригг
ЦП
21
Элис Тэйлор
ЛВ
Остались в запасе
31
Рунар Рунарссон
ВР
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
2
Малон Ромео
ЦЗ
4
Энди Риномхота
ЦП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Главный тренер
Эрол Булут
Статистика матча Сандерленд - Кардифф
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Лига Европы, 5 тур
Сандерленд
1 : 1
26.11.2026
Ягеллония
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
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