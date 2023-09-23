Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Плимут Аргайл - Норвич Сити
Плимут Аргайл - Норвич Сити: обзор матча 23 сентября 2023
Плимут Аргайл
23.09.2023, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 8 тур
6 : 2
Завершен
Норвич Сити
15'
М. Уиттакер
35'
Д. Скарр
45+2'
М. Уиттакер
45+4'
Ф. Азаз
59'
М. Уиттакер
90+7'
Л. Кандл
71'
А. Айда
78'
А. Айда (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Плимут Аргайл - Норвич Сити
ГОЛ! 6:2!
Л. Кандл
Пас отдал
М. Бунду
90'
+7
Замена
M. Gillesphey
️️️️
Х. Плегесуэло
90'
+2
Замена
Л. Кандл
️️️️
А. Рэнделл
87'
Замена
М. Бунду
️️️️
Р. Харди
87'
Замена
К. Кесслер-Хейден
️️️️
Б. Мамба
80'
Замена
M. Butcher
️️️️
М. Уиттакер
80'
78'
ГОЛ с пенальти! 5:2!
А. Айда
71'
ГОЛ! 5:1!
А. Айда
Пас отдал
Г. Сара
Желтая карточка
Д. Скарр
68'
67'
Замена
О. Эрнандес
️️️️
Д. Роу
ГОЛ! 5:0!
М. Уиттакер
Пас отдал
Ф. Азаз
59'
46'
Замена
П. Плахета
️️️️
К. Фасснахт
46'
Замена
А. Форшоу
️️️️
Х. У-Джо
ГОЛ! 4:0!
Ф. Азаз
Пас отдал
Р. Харди
45'
+4
ГОЛ! 3:0!
М. Уиттакер
Пас отдал
Р. Харди
45'
+2
ГОЛ! 2:0!
Д. Скарр
35'
ГОЛ! 1:0!
М. Уиттакер
Пас отдал
А. Рэнделл
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Плимут Аргайл
23
Конор Азар
ВР
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
17
Дэн Скарр
ЦЗ
19
Бали Мамба
ПЗ
4
Адам Рэнделл
ОП
4
Jordan Houghton
ЦП
8
Джо Эдвардс
ПП
7
Морган Уиттакер
ПВ
39
Райан Харди
ЦФ
19
Lewis Gibson
ЦФ
10
Финн Азаз
ЦФ
Норвич Сити
1
Ангус Ганн
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
99
Джон Роу
ЛВ
8
Габриэл Сара
ЦП
23
Кенни МакЛин
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
33
Адам Айда
ЦФ
16
Хван У-Джо
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Плимут Аргайл
25
Каллум Бертон
ВР
5
Macaulay Gillesphey
ЦЗ
20
Кейн Кесслер-Хейден
ЦЗ
18
M. Butcher
ЦЗ
25
Люк Кандл
ЦП
25
Льюис Уоррингтон
ЦП
7
Мустафа Бунду
ПВ
19
Микель Миллер
ЦФ
19
Бен Уэйн
ЦФ
Норвич Сити
25
Джордж Лонг
ВР
3
Сэм МакКаллум
ЛЗ
35
Келлен Фишер
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
77
Пшемыслав Плахета
ЛВ
20
Лайам Гиббс
ЦП
28
Адам Форшоу
ЦП
11
Онель Эрнандес
ПВ
27
Тони Спринжетт
ПВ
3-1-2-1-3
23
Азар
5
Плегесуэло
17
Скарр
19
Мамба
4
Рэнделл
4
8
Эдвардс
7
Уиттакер
10
Азаз
19
39
Харди
4-3-1-2
1
Ганн
3
Стейси
25
Даффи
23
Гибсон
13
Яннулис
16
Фасснахт
23
МакЛин
8
Сара
99
Роу
16
У-Джо
33
Айда
5
Плегесуэло
5
5
5
Плегесуэло
19
Мамба
20
Кесслер-Хейден
20
Кесслер-Хейден
19
Мамба
7
Уиттакер
18
18
7
Уиттакер
4
Рэнделл
25
Кандл
25
Кандл
4
Рэнделл
39
Харди
7
Бунду
7
Бунду
39
Харди
16
У-Джо
28
Форшоу
28
Форшоу
16
У-Джо
16
Фасснахт
77
Плахета
77
Плахета
16
Фасснахт
99
Роу
11
Эрнандес
11
Эрнандес
99
Роу
Остались в запасе
Плимут Аргайл
Норвич Сити
25
Каллум Бертон
ВР
25
Льюис Уоррингтон
ЦП
19
Микель Миллер
ЦФ
19
Бен Уэйн
ЦФ
25
Джордж Лонг
ВР
3
Сэм МакКаллум
ЛЗ
35
Келлен Фишер
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
20
Лайам Гиббс
ЦП
27
Тони Спринжетт
ПВ
Главный тренер
Давид Вагнер
Остались в запасе
25
Каллум Бертон
ВР
25
Льюис Уоррингтон
ЦП
19
Микель Миллер
ЦФ
19
Бен Уэйн
ЦФ
Остались в запасе
25
Джордж Лонг
ВР
3
Сэм МакКаллум
ЛЗ
35
Келлен Фишер
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
20
Лайам Гиббс
ЦП
27
Тони Спринжетт
ПВ
Главный тренер
Давид Вагнер
Статистика матча Плимут Аргайл - Норвич Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиган Атлетик
- : -
28.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 16 тур
Плимут Аргайл
0 : 2
21.11.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 3
24.10.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 12 тур
Стивенидж
3 : 0
20.10.2026
Плимут Аргайл
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Новости команд
Все
Плимут Аргайл
Норвич Сити
Кубок лиги. «Манчестер Сити» вторым составом разнес «Норвич» и прошел в 1/8 финала
17 сентября
«Манчестер Сити» – «Норвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2026
17 сентября
Определились пары 1/8 финала Кубка английской лиги
17 сентября
«Манчестер Сити» – «Норвич»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
16 сентября
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
16 февраля
Кубок Англии. «Манчестер Сити» прошел «Плимут» благодаря дублю О’Райли (3:1), у гостей забил уроженец Нальчика
2025.03.01 22:40
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
2025.02.10 22:40
Слот прокомментировал вылет «Ливерпуля» из Кубка Англии от «Плимута»
2025.02.09 21:52
1
Кубок Англии. «Ливерпуль» сенсационно проиграл худшей команде Чемпионшипа (0:1)
2025.02.09 19:59
6
Руни уволили из клуба Чемпионшипа
2024.12.31 13:37
Кубок лиги. «Манчестер Сити» вторым составом разнес «Норвич» и прошел в 1/8 финала
17 сентября
«Манчестер Сити» – «Норвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2026
17 сентября
Определились пары 1/8 финала Кубка английской лиги
17 сентября
«Манчестер Сити» – «Норвич»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
16 сентября
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
16 февраля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+