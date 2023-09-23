Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лестер - Бристоль Сити
Лестер - Бристоль Сити: обзор матча 23 сентября 2023
Лестер
23.09.2023, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 8 тур
1 : 0
Завершен
Бристоль Сити
67'
Д. Варди (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лестер - Бристоль Сити
Замена
К. Ихеначо
️️️️
Д. Варди
89'
Замена
Ч. Казадеи
️️️️
О. Ндиди
89'
88'
Замена
А. Мехмети
️️️️
Д. Найт
Замена
К. МакАтир
️️️️
И. Фатаву
76'
74'
Замена
Г. Корник
️️️️
Н. Уэллс
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Варди
67'
Желтая карточка
В. Фас
62'
58'
Замена
E. Yeboah
️️️️
М. Сайкс
58'
Замена
Т. Гарднер-Хикман
️️️️
Д. Уилльямс
58'
Замена
А. Вайманн
️️️️
С. Белл
53'
Желтая карточка
Д. Найт
51'
Желтая карточка
Д. Уилльямс
Замена
Д. Джастин
️️️️
К. Дойл
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Мадс Хермансен
ВР
4
Вут Фас
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
2
Каллум Дойл
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
4
Онини Ндиди
ЦП
4
Гарри Уинкс
ЦП
7
Иссахаку Фатаву
АП
9
Джейми Варди
ЦФ
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
3
Кэмерон Принг
ЛЗ
16
Роберт Дикки
ЦЗ
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
19
Джордж Таннер
ПЗ
37
Мэттью Джеймс
ЦП
8
Джо Уилльямс
ЦП
17
Марк Сайкс
ЦП
12
Джейсон Найт
ЦП
11
Сэм Белл
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Лестер
1
Якуб Столярчик
ВР
15
Конор Коди
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
11
Юнус Акгюн
ЦП
22
Чезаре Казадеи
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
20
Кейси МакАтир
АП
11
Марк Олбрайтон
ПП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Бристоль Сити
23
Стефан Баич
ВР
5
Хэйдон Робертс
ЦЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
10
Энди Кинг
ЦП
9
Анис Мехмети
АП
23
Гарри Корник
ЦФ
30
Raekwon Nelson
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
25
Ephraim Yeboah
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Хермансен
4
Фас
23
Вестергор
2
Дойл
21
Перейра
8
Дьюсбери-Холл
4
Ндиди
4
Уинкс
7
Фатаву
45
Мавидиди
9
Варди
4-4-2
1
О'Лири
19
Таннер
16
Дикки
3
Нейсмит
3
Принг
8
Уилльямс
17
Сайкс
12
Найт
37
Джеймс
21
Уэллс
11
Белл
2
Дойл
24
Джастин
24
Джастин
2
Дойл
4
Ндиди
22
Казадеи
22
Казадеи
4
Ндиди
7
Фатаву
20
МакАтир
20
МакАтир
7
Фатаву
9
Варди
17
Ихеначо
17
Ихеначо
9
Варди
8
Уилльямс
19
Гарднер-Хикман
19
Гарднер-Хикман
8
Уилльямс
12
Найт
9
Мехмети
9
Мехмети
12
Найт
21
Уэллс
23
Корник
23
Корник
21
Уэллс
11
Белл
18
Вайманн
18
Вайманн
11
Белл
17
Сайкс
25
25
17
Сайкс
Остались в запасе
Лестер
Бристоль Сити
1
Якуб Столярчик
ВР
15
Конор Коди
ЦЗ
11
Юнус Акгюн
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
Главный тренер
Энцо Мареска
23
Стефан Баич
ВР
5
Хэйдон Робертс
ЦЗ
10
Энди Кинг
ЦП
30
Raekwon Nelson
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Остались в запасе
1
Якуб Столярчик
ВР
15
Конор Коди
ЦЗ
11
Юнус Акгюн
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
Остались в запасе
23
Стефан Баич
ВР
5
Хэйдон Робертс
ЦЗ
10
Энди Кинг
ЦП
30
Raekwon Nelson
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Главный тренер
Найджел Пирсон
Статистика матча Лестер - Бристоль Сити
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Новости команд
Все
Лестер
Бристоль Сити
Российская порнозвезда лишила чемпиона Англии денег
19 ноября
5
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
6 ноября
28
«Бристоль Сити» – «Уотфорд»: кто победит в матче 8 тура Чемпионшипа 2026/2027
17 сентября
«Бристоль Сити» – «Линкольн Сити»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
Российская порнозвезда лишила чемпиона Англии денег
19 ноября
5
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
6 ноября
28
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
Игрок сборной России забил первый гол в сезоне за молодежку «Манчестер Юнайтед»
1 сентября
«Манчестер Сити» купил 17-летнего вингера
11 июля
«Бристоль Сити» – «Уотфорд»: кто победит в матче 8 тура Чемпионшипа 2026/2027
17 сентября
«Бристоль Сити» – «Линкольн Сити»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Манчестер Юнайтед» хочет расстаться с тремя вратарями
12 июня
78-летний экс-тренер Англии Ходжсон вернулся к работе
28 марта
2
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
16 февраля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+