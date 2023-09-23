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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ипсвич Таун - Блэкберн
Ипсвич Таун - Блэкберн: обзор матча 23 сентября 2023
Ипсвич Таун
23.09.2023, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 8 тур
4 : 3
Завершен
Блэкберн
4'
Г. Кларк
18'
Н. Бродхед
25'
Д. Херст
79'
М. Луонго
9'
А. Сигурдссон
52'
Г. Кларк (АГ)
65'
С. Шмодикс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ипсвич Таун - Блэкберн
Замена
Д. Тэйлор
️️️️
Н. Бродхед
83'
82'
Замена
Д. Ранкин-Костелло
️️️️
К. Бриттан
82'
Замена
С. Телалович
️️️️
Г. Леонард
ГОЛ! 4:3!
М. Луонго
79'
Замена
Д. Скарлетт
️️️️
Д. Херст
78'
Замена
М. Харнесс
️️️️
К. Чаплин
78'
Желтая карточка
К. Чаплин
74'
72'
Желтая карточка
Л. Трэвис
65'
ГОЛ! 3:3!
С. Шмодикс
62'
Желтая карточка
Х. Картер
Замена
О. Хатчинсон
️️️️
Г. Кларк
60'
Замена
Б. Уильямс
️️️️
У. Бернс
60'
Желтая карточка
Д. Херст
59'
55'
Замена
Д. Маркандай
️️️️
Р. Хеджс
52'
ГОЛ в свои ворота! 3:2!
Г. Кларк
Желтая карточка
С. Морси
48'
46'
Замена
Т. Долан
️️️️
Э. Моран
46'
Замена
Р. Хеджс
️️️️
А. Сигурдссон
40'
Желтая карточка
А. Сигурдссон
31'
Желтая карточка
Э. Моран
ГОЛ! 3:1!
Д. Херст
Пас отдал
К. Берджесс
25'
ГОЛ! 2:1!
Н. Бродхед
Пас отдал
К. Чаплин
18'
9'
ГОЛ! 1:1!
А. Сигурдссон
Пас отдал
Л. Трэвис
ГОЛ! 1:0!
Г. Кларк
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ипсвич Таун
32
Вацлав Гладкий
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
4
Гарри Кларк
ЦЗ
8
Сэм Морси
ЦП
26
Люк Вулфенден
ЦФ
15
Кэмерон Берджесс
ЦФ
7
Уэс Бернс
ЦФ
21
Массимо Луонго
ЦФ
15
Джордж Херст
ЦФ
8
Конор Чаплин
ЦФ
33
Натан Бродхед
ЦФ
Главный тренер
Пол Херст
Блэкберн
1
Эйнсли Пирс
ВР
3
Гарри Пикеринг
ЛЗ
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
17
Хейден Картер
ЦЗ
5
Доминик Хайам
ЦЗ
2
Каллум Бриттан
ПЗ
20
Адам Уортон
ЦП
10
Арнор Сигурдссон
АП
11
Сэмми Шмодикс
АП
23
Энди Моран
АП
9
Гарри Леонард
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Ипсвич Таун
1
Киран Сликер
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
4
Доминик Болл
ЦЗ
14
Джек Тэйлор
ЦП
8
Ли Эванс
ЦП
20
Омари Хатчинсон
АП
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
45
Фредди Ладапо
ЦФ
10
Маркус Харнесс
ЦФ
Блэкберн
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
16
Скотт Уортон
ЦЗ
26
Джо Ранкин-Костелло
ПЗ
6
Сондре Тронстад
ЦП
24
Тирис Долан
ПВ
24
Дилан Маркандай
ПВ
26
Райан Хеджс
ЦФ
1
Леопольд Вальстедт
ЦФ
17
Семир Телалович
ЦФ
2-1-5
32
Гладкий
3
Дэвис
4
Кларк
8
Морси
21
Луонго
33
Бродхед
8
Чаплин
15
Херст
7
Бернс
3-2-1-3-1
1
Пирс
27
Трэвис
17
Картер
5
Хайам
2
Бриттан
3
Пикеринг
20
Уортон
11
Шмодикс
23
Моран
10
Сигурдссон
9
Леонард
7
Бернс
33
Уильямс
33
Уильямс
7
Бернс
33
Бродхед
14
Тэйлор
14
Тэйлор
33
Бродхед
4
Кларк
20
Хатчинсон
20
Хатчинсон
4
Кларк
15
Херст
18
Скарлетт
18
Скарлетт
15
Херст
8
Чаплин
10
Харнесс
10
Харнесс
8
Чаплин
2
Бриттан
26
Ранкин-Костелло
26
Ранкин-Костелло
2
Бриттан
23
Моран
24
Долан
24
Долан
23
Моран
Хеджс
24
Маркандай
24
Маркандай
Хеджс
10
Сигурдссон
26
Хеджс
26
Хеджс
10
Сигурдссон
9
Леонард
17
Телалович
17
Телалович
9
Леонард
Остались в запасе
Ипсвич Таун
Блэкберн
1
Киран Сликер
ВР
4
Доминик Болл
ЦЗ
8
Ли Эванс
ЦП
45
Фредди Ладапо
ЦФ
Главный тренер
Пол Херст
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
16
Скотт Уортон
ЦЗ
6
Сондре Тронстад
ЦП
1
Леопольд Вальстедт
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Остались в запасе
1
Киран Сликер
ВР
4
Доминик Болл
ЦЗ
8
Ли Эванс
ЦП
45
Фредди Ладапо
ЦФ
Остались в запасе
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
16
Скотт Уортон
ЦЗ
6
Сондре Тронстад
ЦП
1
Леопольд Вальстедт
ЦФ
Главный тренер
Пол Херст
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Статистика матча Ипсвич Таун - Блэкберн
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Блэкберн
- : -
28.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
0 : 1
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
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