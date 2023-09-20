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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Норвич Сити - Лестер
Норвич Сити - Лестер: обзор матча 20 сентября 2023
Норвич Сити
20.09.2023, среда, 22:00
Англия. Чемпионшип, 7 тур
0 : 2
Завершен
Лестер
45'
К. Ихеначо (П)
87'
К. МакАтир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Норвич Сити - Лестер
Замена
А. Форшоу
️️️️
Б. Гибсон
90'
+8
90'
Желтая карточка
Я. Вестергор
87'
ГОЛ! 0:2!
К. МакАтир
Пас отдал
К. Дьюсбери-Холл
78'
Замена
И. Фатаву
️️️️
С. Мавидиди
78'
Замена
Д. Джастин
️️️️
Х. Чодури
71'
Желтая карточка
Г. Уинкс
70'
Желтая карточка
Д. Варди
Замена
О. Эрнандес
️️️️
К. Фасснахт
68'
Замена
Х. У-Джо
️️️️
Л. Гиббс
68'
68'
Замена
Д. Варди
️️️️
К. Ихеначо
57'
Замена
О. Ндиди
️️️️
Ю. Акгюн
57'
Замена
К. Дьюсбери-Холл
️️️️
Ч. Казадеи
Замена
А. Айда
️️️️
Э. Барнс
54'
Замена
П. Плахета
️️️️
Д. Роу
46'
45'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
К. Ихеначо
Желтая карточка
Э. Барнс
43'
Желтая карточка
Б. Гибсон
42'
Желтая карточка
Ш. Даффи
39'
35'
Желтая карточка
К. МакАтир
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
1
Ангус Ганн
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
99
Джон Роу
ЛВ
20
Лайам Гиббс
ЦП
23
Кенни МакЛин
ЦП
8
Габриэл Сара
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
35
Эшли Барнс
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Лестер
1
Мадс Хермансен
ВР
4
Вут Фас
ЦЗ
2
Каллум Дойл
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
11
Юнус Акгюн
ЦП
22
Чезаре Казадеи
ЦП
4
Гарри Уинкс
ЦП
20
Кейси МакАтир
АП
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Норвич Сити
25
Джордж Лонг
ВР
3
Сэм МакКаллум
ЛЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
77
Пшемыслав Плахета
ЛВ
28
Адам Форшоу
ЦП
27
Тони Спринжетт
ПВ
11
Онель Эрнандес
ПВ
16
Хван У-Джо
ЦФ
33
Адам Айда
ЦФ
Лестер
1
Якуб Столярчик
ВР
15
Конор Коди
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
4
Онини Ндиди
ЦП
7
Иссахаку Фатаву
АП
9
Джейми Варди
ЦФ
27
Патсон Дака
ЦФ
4-4-1-1
1
Ганн
13
Яннулис
25
Даффи
23
Гибсон
3
Стейси
20
Гиббс
23
МакЛин
8
Сара
16
Фасснахт
99
Роу
35
Барнс
3-4-1-2
1
Хермансен
4
Фас
2
Дойл
23
Вестергор
11
Акгюн
22
Казадеи
4
Уинкс
8
Чодури
20
МакАтир
17
Ихеначо
45
Мавидиди
23
Гибсон
28
Форшоу
28
Форшоу
23
Гибсон
99
Роу
77
Плахета
77
Плахета
99
Роу
16
Фасснахт
11
Эрнандес
11
Эрнандес
16
Фасснахт
20
Гиббс
16
У-Джо
16
У-Джо
20
Гиббс
35
Барнс
33
Айда
33
Айда
35
Барнс
8
Чодури
24
Джастин
24
Джастин
8
Чодури
22
Казадеи
8
Дьюсбери-Холл
8
Дьюсбери-Холл
22
Казадеи
11
Акгюн
4
Ндиди
4
Ндиди
11
Акгюн
45
Мавидиди
7
Фатаву
7
Фатаву
45
Мавидиди
17
Ихеначо
9
Варди
9
Варди
17
Ихеначо
Остались в запасе
Норвич Сити
Лестер
25
Джордж Лонг
ВР
3
Сэм МакКаллум
ЛЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
27
Тони Спринжетт
ПВ
Главный тренер
Давид Вагнер
1
Якуб Столярчик
ВР
15
Конор Коди
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
27
Патсон Дака
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Остались в запасе
25
Джордж Лонг
ВР
3
Сэм МакКаллум
ЛЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
27
Тони Спринжетт
ПВ
Остались в запасе
1
Якуб Столярчик
ВР
15
Конор Коди
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
27
Патсон Дака
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Главный тренер
Энцо Мареска
Статистика матча Норвич Сити - Лестер
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Лестер
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
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Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
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