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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Уотфорд - Вест Бромвич
Уотфорд - Вест Бромвич: обзор матча 20 сентября 2023
Уотфорд
20.09.2023, среда, 21:45
Англия. Чемпионшип, 7 тур
2 : 2
Завершен
Вест Бромвич
3'
Т. Инс
23'
М. Мартинс
14'
Д. Свифт
17'
Д. Уоллес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уотфорд - Вест Бромвич
Желтая карточка
И. Луза
90'
+5
Замена
В. Байо
️️️️
М. Мартинс
76'
74'
Замена
Н. Чалоба
️️️️
Д. Уоллес
Замена
М. Поллок
️️️️
Р. Портеус
68'
58'
Замена
А. Моуатт
️️️️
Д. Моламби
58'
Замена
Й. Сармиенто
️️️️
Д. Свифт
58'
Замена
К. Таунсенд
️️️️
М. Филлипс
Замена
Д. Льюис
️️️️
Д. Моррис
57'
Замена
Р. Эндрюс
️️️️
Ж. Нгакия
57'
Замена
Я. Асприлья
️️️️
Т. Инс
57'
Желтая карточка
Р. Портеус
53'
26'
Желтая карточка
Д. Моламби
ГОЛ! 2:2!
М. Мартинс
Пас отдал
Т. Инс
23'
17'
ГОЛ! 1:2!
Д. Уоллес
Пас отдал
Д. Ферлонг
14'
ГОЛ! 1:1!
Д. Свифт
ГОЛ! 1:0!
Т. Инс
Пас отдал
И. Луза
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
26
Даниэль Бахман
ВР
3
Джеймс Моррис
ЛЗ
5
Райан Портеус
ЦЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
11
Матеус Мартинс
ЛВ
10
Томас Инс
ЦП
26
Имран Луза
ЦП
8
Исмаэль Коне
ЦП
9
Милета Райович
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Вест Бромвич
1
Алекс Палмер
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ПЗ
8
Джон Свифт
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
8
Джейсон Моламби
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
23
Брэндон Томас-Асанте
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Уотфорд
29
Бен Хамер
ВР
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
2
Райан Эндрюс
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
20
Том Деле-Баширу
ЦП
30
Георгий Чакветадзе
ЦП
22
Ясер Асприлья
АП
6
Мэтти Поллок
ЦФ
15
Вакун Байо
ЦФ
Вест Бромвич
24
Джошуа Гриффитс
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
2
Пипа
ПЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
19
Грэйди Диангана
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
18
Том Феллоус
ЦП
16
Йереми Сармиенто
АП
3-2-3-1-1
26
Бахман
5
Портеус
22
Сьерральта
29
Худт
3
Моррис
2
Нгакия
10
Инс
26
Луза
8
Коне
11
Мартинс
9
Райович
4-5-1
1
Палмер
2
Ферлонг
4
Кипр
6
Аджайи
33
Питерс
25
Филлипс
17
Уоллес
8
Моламби
5
Йокушлу
8
Свифт
23
Томас-Асанте
3
Моррис
18
Льюис
18
Льюис
3
Моррис
2
Нгакия
2
Эндрюс
2
Эндрюс
2
Нгакия
10
Инс
22
Асприлья
22
Асприлья
10
Инс
5
Портеус
6
Поллок
6
Поллок
5
Портеус
11
Мартинс
15
Байо
15
Байо
11
Мартинс
25
Филлипс
22
Таунсенд
22
Таунсенд
25
Филлипс
17
Уоллес
15
Чалоба
15
Чалоба
17
Уоллес
8
Моламби
20
Моуатт
20
Моуатт
8
Моламби
8
Свифт
16
Сармиенто
16
Сармиенто
8
Свифт
Остались в запасе
Уотфорд
Вест Бромвич
29
Бен Хамер
ВР
8
Джейк Ливермор
ОП
20
Том Деле-Баширу
ЦП
30
Георгий Чакветадзе
ЦП
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
24
Джошуа Гриффитс
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
2
Пипа
ПЗ
19
Грэйди Диангана
ЦП
18
Том Феллоус
ЦП
Главный тренер
Карлос Корберан
Остались в запасе
29
Бен Хамер
ВР
8
Джейк Ливермор
ОП
20
Том Деле-Баширу
ЦП
30
Георгий Чакветадзе
ЦП
Остались в запасе
24
Джошуа Гриффитс
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
2
Пипа
ПЗ
19
Грэйди Диангана
ЦП
18
Том Феллоус
ЦП
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Главный тренер
Карлос Корберан
Статистика матча Уотфорд - Вест Бромвич
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
- : -
28.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
0 : 1
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
1 : 3
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
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