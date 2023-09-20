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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкберн - Сандерленд
Блэкберн - Сандерленд: обзор матча 20 сентября 2023
Блэкберн
20.09.2023, среда, 21:45
Англия. Чемпионшип, 7 тур
1 : 3
Завершен
Сандерленд
35'
Г. Леонард
28'
Д. Кларк (П)
45+1'
Д. Нил
78'
Д. Кларк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Блэкберн - Сандерленд
90'
+7
Желтая карточка
Д. Баллард
Желтая карточка
Д. Ранкин-Костелло
90'
+6
90'
+2
Замена
А. Аушиш
️️️️
А. Притчард
86'
Желтая карточка
А. Ба
Замена
С. Телалович
️️️️
Э. Моран
83'
78'
ГОЛ! 1:3!
Д. Кларк
Желтая карточка
Д. Гаррет
77'
Замена
Д. Гаррет
️️️️
А. Уортон
72'
71'
Желтая карточка
А. Притчард
64'
Замена
П. Робертс
️️️️
М. Берстоу
Замена
Т. Долан
️️️️
Г. Леонард
58'
Замена
Д. Маркандай
️️️️
Р. Хеджс
58'
Замена
Д. Ранкин-Костелло
️️️️
Л. Трэвис
58'
Желтая карточка
Г. Леонард
50'
Желтая карточка
А. Уортон
45'
+3
45'
+1
ГОЛ! 1:2!
Д. Нил
ГОЛ! 1:1!
Г. Леонард
Пас отдал
К. Бриттан
35'
Желтая карточка
Л. Трэвис
31'
28'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Кларк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
1
Эйнсли Пирс
ВР
3
Гарри Пикеринг
ЛЗ
17
Хейден Картер
ЦЗ
5
Доминик Хайам
ЦЗ
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
2
Каллум Бриттан
ПЗ
20
Адам Уортон
ЦП
11
Сэмми Шмодикс
АП
23
Энди Моран
АП
26
Райан Хеджс
ЦФ
9
Гарри Леонард
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Сандерленд
22
Энтони Паттерсон
ВР
5
Даниэл Баллард
ЦЗ
23
Найалл Хаггинс
ЦЗ
32
Трай Хьюм
ПЗ
31
Абдулла Ба
ОП
13
Люк О'Найен
ЦП
6
Дэн Нил
ЦП
10
Алекс Притчард
ЦП
7
Джоб Беллингем
АП
47
Джек Кларк
ПВ
48
Мэйсон Берстоу
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Блэкберн
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
16
Скотт Уортон
ЦЗ
26
Джо Ранкин-Костелло
ПЗ
30
Джейк Гаррет
ОП
36
Джеймс Эдмондсон
ЦП
24
Тирис Долан
ПВ
24
Дилан Маркандай
ПВ
1
Леопольд Вальстедт
ЦФ
17
Семир Телалович
ЦФ
Сандерленд
1
Натан Бишоп
ВР
3
Йенсон Селт
ЦЗ
23
Нектариос Триантис
ЦЗ
21
Элис Тэйлор
ЛВ
11
Крис Ригг
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
24
Адиль Аушиш
АП
23
Том Уотсон
ЦФ
9
Luís Semedo
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Пирс
17
Картер
5
Хайам
27
Трэвис
3
Пикеринг
2
Бриттан
20
Уортон
23
Моран
11
Шмодикс
9
Леонард
26
Хеджс
3-1-3-2-1
22
Паттерсон
32
Хьюм
23
Хаггинс
5
Баллард
31
Ба
13
О'Найен
6
Нил
10
Притчард
47
Кларк
7
Беллингем
48
Берстоу
27
Трэвис
26
Ранкин-Костелло
26
Ранкин-Костелло
27
Трэвис
20
Уортон
30
Гаррет
30
Гаррет
20
Уортон
9
Леонард
24
Долан
24
Долан
9
Леонард
26
Хеджс
24
Маркандай
24
Маркандай
26
Хеджс
23
Моран
17
Телалович
17
Телалович
23
Моран
48
Берстоу
16
Робертс
16
Робертс
48
Берстоу
10
Притчард
24
Аушиш
24
Аушиш
10
Притчард
Остались в запасе
Блэкберн
Сандерленд
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
16
Скотт Уортон
ЦЗ
36
Джеймс Эдмондсон
ЦП
1
Леопольд Вальстедт
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
1
Натан Бишоп
ВР
3
Йенсон Селт
ЦЗ
23
Нектариос Триантис
ЦЗ
11
Крис Ригг
ЦП
21
Элис Тэйлор
ЛВ
23
Том Уотсон
ЦФ
9
Luís Semedo
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Остались в запасе
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
16
Скотт Уортон
ЦЗ
36
Джеймс Эдмондсон
ЦП
1
Леопольд Вальстедт
ЦФ
Остались в запасе
1
Натан Бишоп
ВР
3
Йенсон Селт
ЦЗ
23
Нектариос Триантис
ЦЗ
11
Крис Ригг
ЦП
21
Элис Тэйлор
ЛВ
23
Том Уотсон
ЦФ
9
Luís Semedo
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Главный тренер
Тони Моубрей
Статистика матча Блэкберн - Сандерленд
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Блэкберн
- : -
28.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
0 : 1
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Лига Европы, 5 тур
Сандерленд
1 : 1
26.11.2026
Ягеллония
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 9 тур
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3 : 1
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