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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Саутгемптон - Ипсвич Таун
Саутгемптон - Ипсвич Таун: обзор матча 19 сентября 2023
Саутгемптон
19.09.2023, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 7 тур
0 : 1
Завершен
Ипсвич Таун
30'
О. Хатчинсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Саутгемптон - Ипсвич Таун
Замена
С. Мара
️️️️
А. Армстронг
86'
81'
Замена
Н. Бродхед
️️️️
К. Чаплин
81'
Замена
М. Харнесс
️️️️
О. Хатчинсон
Желтая карточка
Ч. Адамс
77'
Замена
К. Алькарас
️️️️
У. Смоллбоун
77'
72'
Замена
Д. Скарлетт
️️️️
Д. Херст
71'
Замена
Д. Болл
️️️️
Б. Уильямс
Желтая карточка
Т. Харвуд-Беллис
59'
57'
Замена
М. Луонго
️️️️
Д. Тэйлор
Замена
Я. Беднарек
️️️️
Р. Фрейзер
57'
Замена
К. Сулемана
️️️️
Д. Арибо
57'
Замена
С. Армстронг
️️️️
С. Эдози
57'
52'
Желтая карточка
Д. Тэйлор
38'
Желтая карточка
Б. Уильямс
30'
ГОЛ! 0:1!
О. Хатчинсон
Пас отдал
К. Чаплин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
31
Гэвин Базуну
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
23
Самуэль Эдози
ЛВ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
19
Ши Чарльз
ОП
18
Джо Арибо
ЦП
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
10
Адам Армстронг
ЦФ
19
Че Адамс
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Ипсвич Таун
32
Вацлав Гладкий
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
4
Гарри Кларк
ЦЗ
8
Сэм Морси
ЦП
14
Джек Тэйлор
ЦП
20
Омари Хатчинсон
АП
26
Люк Вулфенден
ЦФ
15
Джордж Херст
ЦФ
8
Конор Чаплин
ЦФ
7
Уэс Бернс
ЦФ
15
Кэмерон Берджесс
ЦФ
Главный тренер
Пол Херст
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Ян Беднарек
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
7
Самуэль Амо-Амейав
ЛВ
17
Стюарт Армстронг
ЦП
24
Карлос Алькарас
ЦП
14
Секу Мара
ЦФ
Ипсвич Таун
1
Киран Сликер
ВР
4
Доминик Болл
ЦЗ
20
Cameron Humphreys
ЦП
8
Ли Эванс
ЦП
10
Маркус Харнесс
ЦФ
21
Массимо Луонго
ЦФ
45
Фредди Ладапо
ЦФ
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
33
Натан Бродхед
ЦФ
3-1-2-2-2
31
Базуну
3
Мэннинг
4
Харвуд-Беллис
2
Уокер-Питерс
19
Чарльз
18
Арибо
12
Смоллбоун
10
Фрейзер
23
Эдози
19
Адамс
10
Армстронг
2-2-1-5
32
Гладкий
4
Кларк
33
Уильямс
8
Морси
14
Тэйлор
20
Хатчинсон
26
Вулфенден
15
Берджесс
7
Бернс
8
Чаплин
15
Херст
10
Фрейзер
5
Беднарек
5
Беднарек
10
Фрейзер
23
Эдози
17
Армстронг
17
Армстронг
23
Эдози
12
Смоллбоун
24
Алькарас
24
Алькарас
12
Смоллбоун
18
Арибо
7
Сулемана
7
Сулемана
18
Арибо
10
Армстронг
14
Мара
14
Мара
10
Армстронг
33
Уильямс
4
Болл
4
Болл
33
Уильямс
20
Хатчинсон
10
Харнесс
10
Харнесс
20
Хатчинсон
14
Тэйлор
21
Луонго
21
Луонго
14
Тэйлор
15
Херст
18
Скарлетт
18
Скарлетт
15
Херст
8
Чаплин
33
Бродхед
33
Бродхед
8
Чаплин
Остались в запасе
Саутгемптон
Ипсвич Таун
29
Алекс МакКарти
ВР
14
Джеймс Бри
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
7
Самуэль Амо-Амейав
ЛВ
Главный тренер
Рассел Мартин
1
Киран Сликер
ВР
20
Cameron Humphreys
ЦП
8
Ли Эванс
ЦП
45
Фредди Ладапо
ЦФ
Главный тренер
Пол Херст
Остались в запасе
29
Алекс МакКарти
ВР
14
Джеймс Бри
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
7
Самуэль Амо-Амейав
ЛВ
Остались в запасе
1
Киран Сликер
ВР
20
Cameron Humphreys
ЦП
8
Ли Эванс
ЦП
45
Фредди Ладапо
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Главный тренер
Пол Херст
Статистика матча Саутгемптон - Ипсвич Таун
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Вулверхэмптон
- : -
05.12.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
2 : 0
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
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