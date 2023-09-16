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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Уотфорд - Бирмингем Сити
Уотфорд - Бирмингем Сити: обзор матча 16 сентября 2023
Уотфорд
16.09.2023, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 6 тур
2 : 0
Завершен
Бирмингем Сити
90+1'
М. Райович
90+6'
Р. Эндрюс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уотфорд - Бирмингем Сити
ГОЛ! 2:0!
Р. Эндрюс
Пас отдал
Г. Чакветадзе
90'
+6
90'
+3
Желтая карточка
Э. Лонгело
ГОЛ! 1:0!
М. Райович
Пас отдал
Я. Асприлья
90'
+1
88'
Вторая желтая
Л. Бьюкэнан
87'
Замена
Э. Лонгело
️️️️
Д. Стэнсфилд
87'
Замена
Д. Джеймс
️️️️
С. Хоган
Замена
Р. Эндрюс
️️️️
Ж. Нгакия
77'
71'
Замена
Ж. Бакуна
️️️️
О. Бурк
68'
Замена
К. Миеси
️️️️
К. Андерсон
Замена
Г. Чакветадзе
️️️️
М. Мартинс
65'
Замена
И. Коне
️️️️
Т. Деле-Баширу
65'
60'
Желтая карточка
И. Суньич
57'
Желтая карточка
Д. Стэнсфилд
Замена
Я. Асприлья
️️️️
Т. Инс
56'
Желтая карточка
У. Худт
55'
Замена
Д. Льюис
️️️️
Д. Моррис
46'
38'
Желтая карточка
К. Белик
35'
Желтая карточка
Л. Бьюкэнан
5'
Желтая карточка
К. Драме
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
26
Даниэль Бахман
ВР
3
Джеймс Моррис
ЛЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
5
Райан Портеус
ЦЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
11
Матеус Мартинс
ЛВ
20
Том Деле-Баширу
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
26
Имран Луза
ЦП
9
Милета Райович
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Бирмингем Сити
26
Джон Радди
ВР
3
Ли Бьюкэнан
ЛЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
28
Дион Сэндерсон
ЦЗ
16
Коди Драме
ПЗ
5
Крыстиан Белик
ОП
26
Иван Суньич
ОП
25
Скотт Хоган
ЦФ
21
Кеши Андерсон
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
28
Джей Стэнсфилд
ЦФ
Уотфорд
29
Бен Хамер
ВР
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
2
Райан Эндрюс
ЦЗ
39
Эдо Кайембе
ОП
8
Джейк Ливермор
ОП
8
Исмаэль Коне
ЦП
30
Георгий Чакветадзе
ЦП
22
Ясер Асприлья
АП
6
Мэтти Поллок
ЦФ
Бирмингем Сити
13
Нил Этеридж
ВР
45
Эммануэль Лонгело
ЛЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
8
Джордан Джеймс
ЦП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
23
Кодзи Миеси
ЦП
8
Brandon Khela
ЦП
3-2-3-1-1
26
Бахман
29
Худт
5
Портеус
22
Сьерральта
3
Моррис
2
Нгакия
20
Деле-Баширу
10
Инс
26
Луза
11
Мартинс
9
Райович
4-2-4
26
Радди
16
Драме
13
Лонг
28
Сэндерсон
3
Бьюкэнан
5
Белик
26
Суньич
28
Стэнсфилд
7
Бурк
21
Андерсон
25
Хоган
3
Моррис
18
Льюис
18
Льюис
3
Моррис
2
Нгакия
2
Эндрюс
2
Эндрюс
2
Нгакия
20
Деле-Баширу
8
Коне
8
Коне
20
Деле-Баширу
11
Мартинс
30
Чакветадзе
30
Чакветадзе
11
Мартинс
10
Инс
22
Асприлья
22
Асприлья
10
Инс
28
Стэнсфилд
45
Лонгело
45
Лонгело
28
Стэнсфилд
25
Хоган
8
Джеймс
8
Джеймс
25
Хоган
7
Бурк
7
Бакуна
7
Бакуна
7
Бурк
21
Андерсон
23
Миеси
23
Миеси
21
Андерсон
Остались в запасе
Уотфорд
Бирмингем Сити
29
Бен Хамер
ВР
39
Эдо Кайембе
ОП
8
Джейк Ливермор
ОП
6
Мэтти Поллок
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
13
Нил Этеридж
ВР
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
20
Гари Гарднер
ЦП
8
Brandon Khela
ЦП
Остались в запасе
29
Бен Хамер
ВР
39
Эдо Кайембе
ОП
8
Джейк Ливермор
ОП
6
Мэтти Поллок
ЦФ
Остались в запасе
13
Нил Этеридж
ВР
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
20
Гари Гарднер
ЦП
8
Brandon Khela
ЦП
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Статистика матча Уотфорд - Бирмингем Сити
1
1
6
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
6
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
- : -
28.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
0 : 1
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Бирмингем Сити
- : -
28.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
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