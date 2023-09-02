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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сандерленд - Саутгемптон
Сандерленд - Саутгемптон: обзор матча 02 сентября 2023
Сандерленд
02.09.2023, суббота, 14:30
Англия. Чемпионшип, 5 тур
5 : 0
Завершен
Саутгемптон
1'
Д. Кларк
7'
П. Эква
45'
П. Эква
48'
Б. Дак
90+5'
К. Ригг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сандерленд - Саутгемптон
ГОЛ! 5:0!
К. Ригг
Пас отдал
Д. Беннетт
90'
+5
82'
Замена
К. Алькарас
️️️️
У. Смоллбоун
Замена
К. Ригг
️️️️
А. Ба
82'
Замена
Д. Беннетт
️️️️
Д. Кларк
81'
72'
Замена
Д. Арибо
️️️️
С. Мара
69'
Желтая карточка
Ч. Адамс
64'
Замена
Ш. Чарльз
️️️️
М. Холгейт
Замена
А. Притчард
️️️️
Б. Дак
64'
Замена
L. Semedo
️️️️
Д. Беллингем
63'
ГОЛ! 4:0!
Б. Дак
48'
46'
Замена
Р. Фрейзер
️️️️
С. Эдози
46'
Замена
Ч. Адамс
️️️️
С. Армстронг
ГОЛ! 3:0!
П. Эква
45'
Желтая карточка
Л. О'Найен
42'
Желтая карточка
А. Ба
39'
35'
Желтая карточка
С. Мара
ГОЛ! 2:0!
П. Эква
Пас отдал
А. Ба
7'
ГОЛ! 1:0!
Д. Кларк
Пас отдал
Т. Хьюм
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
22
Энтони Паттерсон
ВР
5
Даниэл Баллард
ЦЗ
32
Трай Хьюм
ПЗ
17
Пьер Эква
ОП
31
Абдулла Ба
ОП
19
Деннис Киркин
ЦП
6
Дэн Нил
ЦП
23
Брэдли Дак
ЦП
13
Люк О'Найен
ЦП
7
Джоб Беллингем
АП
47
Джек Кларк
ПВ
Главный тренер
Тони Моубрей
Саутгемптон
31
Гэвин Базуну
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
23
Самуэль Эдози
ЛВ
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
4
Флинн Даунс
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
10
Адам Армстронг
ЦФ
14
Секу Мара
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Сандерленд
1
Натан Бишоп
ВР
23
Найалл Хаггинс
ЦЗ
3
Йенсон Селт
ЦЗ
23
Нектариос Триантис
ЦЗ
21
Элис Тэйлор
ЛВ
19
Джуисон Беннетт
ЛВ
10
Алекс Притчард
ЦП
11
Крис Ригг
ЦП
9
Luís Semedo
ЦФ
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
7
Самуэль Амо-Амейав
ЛВ
19
Ши Чарльз
ОП
24
Карлос Алькарас
ЦП
18
Джо Арибо
ЦП
19
Че Адамс
ЦФ
2-2-4-2
22
Паттерсон
5
Баллард
32
Хьюм
17
Эква
31
Ба
19
Киркин
23
Дак
13
О'Найен
6
Нил
7
Беллингем
47
Кларк
4-3-1-2
31
Базуну
2
Уокер-Питерс
5
Беднарек
27
Холгейт
3
Мэннинг
12
Смоллбоун
4
Даунс
17
Армстронг
23
Эдози
14
Мара
10
Армстронг
23
Дак
10
Притчард
10
Притчард
23
Дак
31
Ба
11
Ригг
11
Ригг
31
Ба
47
Кларк
19
Беннетт
19
Беннетт
47
Кларк
7
Беллингем
9
9
7
Беллингем
27
Холгейт
19
Чарльз
19
Чарльз
27
Холгейт
12
Смоллбоун
24
Алькарас
24
Алькарас
12
Смоллбоун
14
Мара
18
Арибо
18
Арибо
14
Мара
23
Эдози
10
Фрейзер
10
Фрейзер
23
Эдози
17
Армстронг
19
Адамс
19
Адамс
17
Армстронг
Остались в запасе
Сандерленд
Саутгемптон
1
Натан Бишоп
ВР
23
Найалл Хаггинс
ЦЗ
3
Йенсон Селт
ЦЗ
23
Нектариос Триантис
ЦЗ
21
Элис Тэйлор
ЛВ
Главный тренер
Тони Моубрей
29
Алекс МакКарти
ВР
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
7
Самуэль Амо-Амейав
ЛВ
Главный тренер
Рассел Мартин
Остались в запасе
1
Натан Бишоп
ВР
23
Найалл Хаггинс
ЦЗ
3
Йенсон Селт
ЦЗ
23
Нектариос Триантис
ЦЗ
21
Элис Тэйлор
ЛВ
Остались в запасе
29
Алекс МакКарти
ВР
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
7
Самуэль Амо-Амейав
ЛВ
Главный тренер
Тони Моубрей
Главный тренер
Рассел Мартин
Статистика матча Сандерленд - Саутгемптон
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Лига Европы, 5 тур
Сандерленд
1 : 1
26.11.2026
Ягеллония
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Вулверхэмптон
- : -
05.12.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
2 : 0
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
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