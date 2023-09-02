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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ипсвич Таун - Кардифф
Ипсвич Таун - Кардифф: обзор матча 02 сентября 2023
Ипсвич Таун
02.09.2023, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 5 тур
3 : 2
Завершен
Кардифф
60'
Н. Бродхед
68'
Ф. Ладапо
78'
Ф. Ладапо
30'
А. Рэмзи
53'
Д. Роллс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ипсвич Таун - Кардифф
Желтая карточка
Н. Бродхед
90'
+6
Замена
Л. Эванс
️️️️
С. Морси
90'
+1
Желтая карточка
Б. Уильямс
90'
87'
Желтая карточка
Д. Панцо
84'
Замена
Р. Колуилл
️️️️
Д. Коллинс
ГОЛ! 3:2!
Ф. Ладапо
78'
Замена
О. Хатчинсон
️️️️
М. Луонго
77'
Замена
Б. Уильямс
️️️️
У. Бернс
76'
Замена
Д. Тэйлор
️️️️
Г. Кларк
75'
ГОЛ! 2:2!
Ф. Ладапо
68'
65'
Желтая карточка
П. Нг
Желтая карточка
У. Бернс
65'
63'
Замена
Р. Уинтл
️️️️
Я. Мейте
63'
Замена
Д. Панцо
️️️️
Д. Роллс
ГОЛ! 1:2!
Н. Бродхед
Пас отдал
С. Морси
60'
53'
ГОЛ! 0:2!
Д. Роллс
46'
Замена
И. Угбо
️️️️
O. Tanner
38'
Желтая карточка
O. Tanner
Замена
Ф. Ладапо
️️️️
Д. Херст
36'
Желтая карточка
Г. Кларк
33'
30'
ГОЛ! 0:1!
А. Рэмзи
Пас отдал
К. Грант
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ипсвич Таун
32
Вацлав Гладкий
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
4
Гарри Кларк
ЦЗ
8
Сэм Морси
ЦП
33
Натан Бродхед
ЦФ
26
Люк Вулфенден
ЦФ
15
Кэмерон Берджесс
ЦФ
21
Массимо Луонго
ЦФ
7
Уэс Бернс
ЦФ
8
Конор Чаплин
ЦФ
15
Джордж Херст
ЦФ
Главный тренер
Пол Херст
Кардифф
31
Рунар Рунарссон
ВР
25
Марк МакГиннес
ЦЗ
6
Димитриос Гутас
ЦЗ
29
Джамилу Коллинс
ЦЗ
38
Перри Нг
ПЗ
11
Яку Мейте
ЦП
6
Манолис Сиопис
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
9
Карлан Грант
ЦФ
11
Ollie Tanner
ЦФ
Главный тренер
Эрол Булут
Ипсвич Таун
1
Киран Сликер
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
4
Доминик Болл
ЦЗ
14
Джек Тэйлор
ЦП
8
Ли Эванс
ЦП
20
Омари Хатчинсон
АП
19
Kayden Jackson
ЦФ
45
Фредди Ладапо
ЦФ
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
Кардифф
31
Джейк Анвик
ВР
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
2
Малон Ромео
ЦЗ
24
Райан Уинтл
ОП
38
Эбу Адамс
ЦП
14
Роман Сойерс
ЦП
10
Рубин Колуилл
АП
99
Ике Угбо
ЦФ
28
Кион Этете
ЦФ
2-1-5
32
Гладкий
3
Дэвис
4
Кларк
8
Морси
21
Луонго
15
Херст
8
Чаплин
7
Бернс
15
Берджесс
4-4-2
31
Рунарссон
38
Нг
6
Гутас
29
Коллинс
25
МакГиннес
6
Сиопис
32
Роллс
21
Рэмзи
11
Мейте
11
9
Грант
7
Бернс
33
Уильямс
33
Уильямс
7
Бернс
4
Кларк
14
Тэйлор
14
Тэйлор
4
Кларк
8
Морси
8
Эванс
8
Эванс
8
Морси
21
Луонго
20
Хатчинсон
20
Хатчинсон
21
Луонго
15
Херст
45
Ладапо
45
Ладапо
15
Херст
32
Роллс
4
Панцо
4
Панцо
32
Роллс
11
Мейте
24
Уинтл
24
Уинтл
11
Мейте
29
Коллинс
10
Колуилл
10
Колуилл
29
Коллинс
11
99
Угбо
99
Угбо
11
Остались в запасе
Ипсвич Таун
Кардифф
1
Киран Сликер
ВР
4
Доминик Болл
ЦЗ
19
Kayden Jackson
ЦФ
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
Главный тренер
Пол Херст
31
Джейк Анвик
ВР
2
Малон Ромео
ЦЗ
38
Эбу Адамс
ЦП
14
Роман Сойерс
ЦП
28
Кион Этете
ЦФ
Главный тренер
Эрол Булут
Остались в запасе
1
Киран Сликер
ВР
4
Доминик Болл
ЦЗ
19
Kayden Jackson
ЦФ
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
Остались в запасе
31
Джейк Анвик
ВР
2
Малон Ромео
ЦЗ
38
Эбу Адамс
ЦП
14
Роман Сойерс
ЦП
28
Кион Этете
ЦФ
Главный тренер
Пол Херст
Главный тренер
Эрол Булут
Статистика матча Ипсвич Таун - Кардифф
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
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