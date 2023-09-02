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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ковентри - Уотфорд
Ковентри - Уотфорд: обзор матча 02 сентября 2023
Ковентри
02.09.2023, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 5 тур
3 : 3
Завершен
Уотфорд
41'
М. ван Эвейк
64'
У. Худт (АГ)
87'
М. Гудден
35'
М. Райович
52'
М. Мартинс
79'
М. Райович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ковентри - Уотфорд
90'
+3
Желтая карточка
У. Худт
Замена
Э. Симмс
️️️️
К. Палмер
89'
ГОЛ! 3:3!
М. Гудден
87'
79'
ГОЛ! 2:3!
М. Райович
Пас отдал
В. Байо
Желтая карточка
Б. Шиф
76'
75'
Замена
В. Байо
️️️️
М. Мартинс
75'
Замена
М. Поллок
️️️️
Ф. Сьерральта
Замена
Я. Аяри
️️️️
Д. Экклз
71'
Замена
Т. Сакамото
️️️️
М. ван Эвейк
71'
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
У. Худт
64'
Желтая карточка
К. МакФадзин
60'
57'
Замена
Я. Асприлья
️️️️
Т. Инс
57'
Замена
Г. Чакветадзе
️️️️
Т. Деле-Баширу
57'
Замена
Ж. Нгакия
️️️️
Р. Эндрюс
52'
ГОЛ! 1:2!
М. Мартинс
Замена
Д. Бидуэлл
️️️️
Д. Дасилва
50'
ГОЛ! 1:1!
М. ван Эвейк
41'
40'
Желтая карточка
Ф. Сьерральта
35'
ГОЛ! 0:1!
М. Райович
Пас отдал
Т. Инс
30'
Желтая карточка
Р. Портеус
Желтая карточка
Д. Экклз
24'
Пенальти не реализован!
М. Гудден
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ковентри
13
Бен Уилсон
ВР
12
Джей Дасилва
ЛЗ
4
Бобби Томас
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
27
Милан ван Эвейк
ПЗ
18
Бен Шиф
ОП
28
Джош Экклз
ЦП
24
Мэттью Гудден
ЦФ
45
Кейси Палмер
ЦФ
11
Хаджи Райт
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинс
Уотфорд
26
Даниэль Бахман
ВР
2
Райан Эндрюс
ЦЗ
5
Райан Портеус
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
12
Кен Сема
ЛП
11
Матеус Мартинс
ЛВ
26
Имран Луза
ЦП
20
Том Деле-Баширу
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
9
Милета Райович
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Ковентри
40
Брэд Коллинс
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
4
Луис Бинкс
ЦЗ
23
Marco Rus
ЦП
4
Лайам Келли
ЦП
26
Ясин Аяри
ЦП
25
Justin Obikwu
ЦП
7
Тацухиро Сакамото
ПВ
9
Эллис Симмс
ЦФ
Уотфорд
29
Бен Хамер
ВР
2
Жереми Нгакия
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
39
Эдо Кайембе
ОП
8
Исмаэль Коне
ЦП
30
Георгий Чакветадзе
ЦП
22
Ясер Асприлья
АП
15
Вакун Байо
ЦФ
6
Мэтти Поллок
ЦФ
3-3-1-3
13
Уилсон
4
Томас
5
МакФадзин
22
Латибодье
12
Дасилва
18
Шиф
27
ван Эвейк
28
Экклз
11
Райт
45
Палмер
24
Гудден
4-4-1-1
26
Бахман
5
Портеус
29
Худт
22
Сьерральта
2
Эндрюс
26
Луза
20
Деле-Баширу
10
Инс
12
Сема
11
Мартинс
9
Райович
12
Дасилва
21
Бидуэлл
21
Бидуэлл
12
Дасилва
28
Экклз
26
Аяри
26
Аяри
28
Экклз
27
ван Эвейк
7
Сакамото
7
Сакамото
27
ван Эвейк
45
Палмер
9
Симмс
9
Симмс
45
Палмер
2
Эндрюс
2
Нгакия
2
Нгакия
2
Эндрюс
20
Деле-Баширу
30
Чакветадзе
30
Чакветадзе
20
Деле-Баширу
10
Инс
22
Асприлья
22
Асприлья
10
Инс
11
Мартинс
15
Байо
15
Байо
11
Мартинс
22
Сьерральта
6
Поллок
6
Поллок
22
Сьерральта
Остались в запасе
Ковентри
Уотфорд
40
Брэд Коллинс
ВР
4
Луис Бинкс
ЦЗ
23
Marco Rus
ЦП
4
Лайам Келли
ЦП
25
Justin Obikwu
ЦП
Главный тренер
Марк Робинс
29
Бен Хамер
ВР
8
Джейк Ливермор
ОП
39
Эдо Кайембе
ОП
8
Исмаэль Коне
ЦП
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Остались в запасе
40
Брэд Коллинс
ВР
4
Луис Бинкс
ЦЗ
23
Marco Rus
ЦП
4
Лайам Келли
ЦП
25
Justin Obikwu
ЦП
Остались в запасе
29
Бен Хамер
ВР
8
Джейк Ливермор
ОП
39
Эдо Кайембе
ОП
8
Исмаэль Коне
ЦП
Главный тренер
Марк Робинс
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Статистика матча Ковентри - Уотфорд
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
- : -
28.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
0 : 1
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
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