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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бирмингем Сити - Миллуолл
Бирмингем Сити - Миллуолл: обзор матча 02 сентября 2023
Бирмингем Сити
02.09.2023, суббота, 14:30
Англия. Чемпионшип, 5 тур
1 : 1
Завершен
Миллуолл
53'
Д. Стэнсфилд
6'
К. Нисбет
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бирмингем Сити - Миллуолл
Замена
Э. Лонгело
️️️️
К. Андерсон
90'
82'
Замена
Р. Эсс
️️️️
Д. Сэйвилл
Замена
Д. Джеймс
️️️️
Ж. Бакуна
82'
76'
Замена
Р. Лонгман
️️️️
М. Уоллес
76'
Замена
А. Кэмпбелл
️️️️
Б. Нортон-Каффи
75'
Замена
Д. МакНамара
️️️️
К. Нисбет
Замена
К. Миеси
️️️️
Д. Стэнсфилд
72'
59'
Желтая карточка
Б. Нортон-Каффи
57'
Желтая карточка
У. Хардинг
ГОЛ! 1:1!
Д. Стэнсфилд
Пас отдал
Ж. Бакуна
53'
Желтая карточка
Ж. Бакуна
47'
Пенальти не реализован!
С. Хоган
45'
+5
32'
Замена
У. Хардинг
️️️️
Ш. Хатчинсон
6'
ГОЛ! 0:1!
К. Нисбет
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
26
Джон Радди
ВР
3
Ли Бьюкэнан
ЛЗ
28
Дион Сэндерсон
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
16
Коди Драме
ПЗ
5
Крыстиан Белик
ОП
26
Иван Суньич
ОП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
21
Кеши Андерсон
ЦФ
28
Джей Стэнсфилд
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
Миллуолл
20
Матия Шаркич
ВР
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
18
Брук Нортон-Каффи
ПЗ
16
Билли Митчелл
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
18
Райан Леонард
ЦП
9
Зиан Флемминг
АП
15
Кевин Нисбет
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
Бирмингем Сити
13
Нил Этеридж
ВР
45
Эммануэль Лонгело
ЛЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
12
Marcel Oakley
ЦЗ
8
Brandon Khela
ЦП
23
Кодзи Миеси
ЦП
8
Джордан Джеймс
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
20
Дэнни МакНамара
ПЗ
10
Айдомо Эмаху
ЛВ
16
Аллан Кэмпбелл
ОП
24
Каспер Де Норре
ЦП
11
Ромен Эсс
АП
47
Райан Лонгман
ПВ
20
Данкан Уотмор
ЦФ
4-2-1-3
26
Радди
3
Бьюкэнан
28
Сэндерсон
13
Лонг
16
Драме
5
Белик
26
Суньич
7
Бакуна
25
Хоган
28
Стэнсфилд
21
Андерсон
4-3-1-2
20
Шаркич
18
Нортон-Каффи
5
Купер
3
Уоллес
4
Хатчинсон
16
Митчелл
6
Сэйвилл
18
Леонард
9
Флемминг
9
Брэдшоу
15
Нисбет
21
Андерсон
45
Лонгело
45
Лонгело
21
Андерсон
28
Стэнсфилд
23
Миеси
23
Миеси
28
Стэнсфилд
7
Бакуна
8
Джеймс
8
Джеймс
7
Бакуна
4
Хатчинсон
45
Хардинг
45
Хардинг
4
Хатчинсон
15
Нисбет
20
МакНамара
20
МакНамара
15
Нисбет
18
Нортон-Каффи
16
Кэмпбелл
16
Кэмпбелл
18
Нортон-Каффи
6
Сэйвилл
11
Эсс
11
Эсс
6
Сэйвилл
3
Уоллес
47
Лонгман
47
Лонгман
3
Уоллес
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Миллуолл
13
Нил Этеридж
ВР
4
Марк Робертс
ЦЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
12
Marcel Oakley
ЦЗ
8
Brandon Khela
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
33
Бартош Биалковски
ВР
24
Каспер Де Норре
ЦП
10
Айдомо Эмаху
ЛВ
20
Данкан Уотмор
ЦФ
Остались в запасе
13
Нил Этеридж
ВР
4
Марк Робертс
ЦЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
12
Marcel Oakley
ЦЗ
8
Brandon Khela
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
Остались в запасе
33
Бартош Биалковски
ВР
24
Каспер Де Норре
ЦП
10
Айдомо Эмаху
ЛВ
20
Данкан Уотмор
ЦФ
Статистика матча Бирмингем Сити - Миллуолл
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Бирмингем Сити
- : -
28.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 1
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
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