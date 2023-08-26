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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бирмингем Сити - Плимут Аргайл
Бирмингем Сити - Плимут Аргайл: обзор матча 26 августа 2023
Бирмингем Сити
26.08.2023, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 4 тур
2 : 1
Завершен
Плимут Аргайл
8'
С. Хоган
90+5'
Д. Стэнсфилд
60'
Р. Харди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бирмингем Сити - Плимут Аргайл
ГОЛ! 2:1!
Д. Стэнсфилд
90'
+5
84'
Замена
М. Миллер
️️️️
Б. Мамба
84'
Замена
К. Райт
️️️️
Ф. Азаз
Замена
Э. Лонгело
️️️️
К. Андерсон
82'
Замена
Л. Юткевич
️️️️
С. Хоган
81'
Замена
Д. Холл
️️️️
К. Миеси
78'
78'
Замена
Х. Плегесуэло
️️️️
К. Кесслер-Хейден
74'
Замена
M. Butcher
️️️️
А. Рэнделл
Желтая карточка
Л. Бьюкэнан
73'
Замена
Д. Стэнсфилд
️️️️
Д. Джеймс
62'
60'
ГОЛ! 1:1!
Р. Харди
49'
Желтая карточка
А. Рэнделл
Желтая карточка
Д. Сэндерсон
23'
ГОЛ! 1:0!
С. Хоган
Пас отдал
К. Миеси
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
26
Джон Радди
ВР
3
Ли Бьюкэнан
ЛЗ
28
Дион Сэндерсон
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
5
Крыстиан Белик
ОП
26
Иван Суньич
ОП
23
Кодзи Миеси
ЦП
8
Джордан Джеймс
ЦП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
21
Кеши Андерсон
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
Плимут Аргайл
23
Конор Азар
ВР
17
Дэн Скарр
ЦЗ
20
Кейн Кесслер-Хейден
ЦЗ
19
Бали Мамба
ПЗ
4
Адам Рэнделл
ОП
4
Jordan Houghton
ЦП
8
Джо Эдвардс
ПП
7
Морган Уиттакер
ПВ
19
Lewis Gibson
ЦФ
10
Финн Азаз
ЦФ
39
Райан Харди
ЦФ
Бирмингем Сити
13
Нил Этеридж
ВР
45
Эммануэль Лонгело
ЛЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
8
Brandon Khela
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
33
Джордж Холл
ЦП
28
Джей Стэнсфилд
ЦФ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
9
Сэм Косгров
ЦФ
Плимут Аргайл
25
Каллум Бертон
ВР
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
18
M. Butcher
ЦЗ
25
Люк Кандл
ЦП
25
Льюис Уоррингтон
ЦП
23
Каллум Райт
ЦП
19
Микель Миллер
ЦФ
17
Tyreik Wright
ЦФ
19
Бен Уэйн
ЦФ
3-2-3-2
26
Радди
3
Бьюкэнан
13
Лонг
28
Сэндерсон
5
Белик
26
Суньич
23
Миеси
8
Джеймс
7
Бакуна
25
Хоган
21
Андерсон
3-1-2-1-3
23
Азар
19
Мамба
20
Кесслер-Хейден
17
Скарр
4
Рэнделл
8
Эдвардс
4
7
Уиттакер
39
Харди
10
Азаз
19
21
Андерсон
45
Лонгело
45
Лонгело
21
Андерсон
23
Миеси
33
Холл
33
Холл
23
Миеси
8
Джеймс
28
Стэнсфилд
28
Стэнсфилд
8
Джеймс
25
Хоган
10
Юткевич
10
Юткевич
25
Хоган
20
Кесслер-Хейден
5
Плегесуэло
5
Плегесуэло
20
Кесслер-Хейден
4
Рэнделл
18
18
4
Рэнделл
10
Азаз
23
Райт
23
Райт
10
Азаз
19
Мамба
19
Миллер
19
Миллер
19
Мамба
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Плимут Аргайл
13
Нил Этеридж
ВР
4
Марк Робертс
ЦЗ
8
Brandon Khela
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
9
Сэм Косгров
ЦФ
25
Каллум Бертон
ВР
25
Люк Кандл
ЦП
25
Льюис Уоррингтон
ЦП
17
Tyreik Wright
ЦФ
19
Бен Уэйн
ЦФ
Остались в запасе
13
Нил Этеридж
ВР
4
Марк Робертс
ЦЗ
8
Brandon Khela
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
9
Сэм Косгров
ЦФ
Остались в запасе
25
Каллум Бертон
ВР
25
Люк Кандл
ЦП
25
Льюис Уоррингтон
ЦП
17
Tyreik Wright
ЦФ
19
Бен Уэйн
ЦФ
Статистика матча Бирмингем Сити - Плимут Аргайл
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Бирмингем Сити
- : -
28.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиган Атлетик
- : -
28.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 16 тур
Плимут Аргайл
0 : 2
21.11.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 3
24.10.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 12 тур
Стивенидж
3 : 0
20.10.2026
Плимут Аргайл
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