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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Норвич Сити - Миллуолл
Норвич Сити - Миллуолл: обзор матча 20 августа 2023
Норвич Сити
20.08.2023, воскресенье, 14:00
Англия. Чемпионшип, 3 тур
3 : 1
Завершен
Миллуолл
25'
Д. Роу
49'
Д. Сарджент
56'
Э. Барнс
90+1'
А. Эмаху
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Норвич Сити - Миллуолл
Желтая карточка
Э. Омобамиделе
90'
+2
90'
+1
ГОЛ! 3:1!
А. Эмаху
Пас отдал
Т. Брэдшоу
Замена
М. Нуньес
️️️️
Д. Яннулис
89'
Замена
Э. Омобамиделе
️️️️
Б. Гибсон
88'
87'
Замена
У. Хардинг
️️️️
Д. МакНамара
Замена
А. Айда
️️️️
Д. Сарджент
80'
Замена
С. МакКаллум
️️️️
К. Фасснахт
80'
77'
Замена
Т. Брэдшоу
️️️️
К. Нисбет
77'
Замена
Д. Эванс
️️️️
Б. Митчелл
68'
Замена
А. Эмаху
️️️️
Р. Эсс
68'
Замена
А. Фогльзаммер
️️️️
Д. Уотмор
Замена
Т. Спринжетт
️️️️
Д. Роу
68'
ГОЛ! 3:0!
Э. Барнс
56'
ГОЛ! 2:0!
Д. Сарджент
Пас отдал
Г. Сара
49'
45'
+1
Желтая карточка
Б. Митчелл
Желтая карточка
Д. Роу
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
Д. Роу
Пас отдал
Э. Барнс
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
1
Ангус Ганн
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
99
Джон Роу
ЛВ
8
Габриэл Сара
ЦП
23
Кенни МакЛин
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
35
Эшли Барнс
ЦФ
9
Джош Сарджент
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Миллуолл
20
Матия Шаркич
ВР
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
20
Дэнни МакНамара
ПЗ
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
16
Билли Митчелл
ЦП
11
Ромен Эсс
АП
9
Зиан Флемминг
АП
15
Кевин Нисбет
ЦФ
20
Данкан Уотмор
ЦФ
Норвич Сити
25
Джордж Лонг
ВР
3
Сэм МакКаллум
ЛЗ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
35
Келлен Фишер
ЦЗ
32
Jaden Warner
ЦЗ
20
Лайам Гиббс
ЦП
32
Марселино Нуньес
ЦП
27
Тони Спринжетт
ПВ
33
Адам Айда
ЦФ
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
27
Коннал Трумен
ВР
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
10
Айдомо Эмаху
ЛВ
18
Райан Леонард
ЦП
12
Джордж Эванс
ЦП
9
Андреас Фогльзаммер
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
4-3-1-2
1
Ганн
13
Яннулис
25
Даффи
23
Гибсон
3
Стейси
8
Сара
23
МакЛин
16
Фасснахт
99
Роу
9
Сарджент
35
Барнс
4-2-2-2
20
Шаркич
20
МакНамара
5
Купер
3
Уоллес
4
Хатчинсон
6
Сэйвилл
16
Митчелл
11
Эсс
9
Флемминг
20
Уотмор
15
Нисбет
16
Фасснахт
3
МакКаллум
3
МакКаллум
16
Фасснахт
23
Гибсон
12
Омобамиделе
12
Омобамиделе
23
Гибсон
13
Яннулис
32
Нуньес
32
Нуньес
13
Яннулис
99
Роу
27
Спринжетт
27
Спринжетт
99
Роу
9
Сарджент
33
Айда
33
Айда
9
Сарджент
20
МакНамара
45
Хардинг
45
Хардинг
20
МакНамара
16
Митчелл
12
Эванс
12
Эванс
16
Митчелл
11
Эсс
10
Эмаху
10
Эмаху
11
Эсс
20
Уотмор
9
Фогльзаммер
9
Фогльзаммер
20
Уотмор
15
Нисбет
9
Брэдшоу
9
Брэдшоу
15
Нисбет
Остались в запасе
Норвич Сити
Миллуолл
25
Джордж Лонг
ВР
35
Келлен Фишер
ЦЗ
32
Jaden Warner
ЦЗ
20
Лайам Гиббс
ЦП
Главный тренер
Давид Вагнер
33
Бартош Биалковски
ВР
27
Коннал Трумен
ВР
18
Райан Леонард
ЦП
Остались в запасе
25
Джордж Лонг
ВР
35
Келлен Фишер
ЦЗ
32
Jaden Warner
ЦЗ
20
Лайам Гиббс
ЦП
Остались в запасе
33
Бартош Биалковски
ВР
27
Коннал Трумен
ВР
18
Райан Леонард
ЦП
Главный тренер
Давид Вагнер
Статистика матча Норвич Сити - Миллуолл
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 1
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
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