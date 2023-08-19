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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лестер - Кардифф
Лестер - Кардифф: обзор матча 19 августа 2023
Лестер
19.08.2023, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 3 тур
2 : 1
Завершен
Кардифф
36'
В. Маркал
90+2'
Ч. Казадеи
45+1'
А. Рэмзи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лестер - Кардифф
90'
+6
Вторая желтая
М. Ромео
90'
+4
Желтая карточка
М. Ромео
ГОЛ! 2:1!
Ч. Казадеи
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
Д. Симпсон
Замена
М. Олбрайтон
️️️️
В. Маркал
88'
87'
Желтая карточка
Д. Коллинс
77'
Замена
К. Робинсон
️️️️
А. Рэмзи
77'
Замена
Д. Симпсон
️️️️
Д. Гутас
Замена
Д. Варди
️️️️
К. Ихеначо
76'
66'
Замена
К. Грант
️️️️
Д. Боулер
61'
Замена
М. Сиопис
️️️️
Д. Роллс
Замена
Ч. Казадеи
️️️️
О. Ндиди
61'
57'
Желтая карточка
Д. Гутас
46'
Замена
Я. Мейте
️️️️
И. Угбо
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
А. Рэмзи
Пас отдал
Д. Роллс
ГОЛ! 1:0!
В. Маркал
36'
19'
Желтая карточка
А. Рэмзи
Желтая карточка
С. Мавидиди
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Мадс Хермансен
ВР
4
Вут Фас
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
2
Каллум Дойл
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
4
Онини Ндиди
ЦП
4
Гарри Уинкс
ЦП
25
Ванья Маркал
ЦП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Кардифф
31
Джейк Анвик
ВР
2
Малон Ромео
ЦЗ
6
Димитриос Гутас
ЦЗ
25
Марк МакГиннес
ЦЗ
29
Джамилу Коллинс
ЦЗ
24
Райан Уинтл
ОП
32
Джо Роллс
ЦП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
11
Джош Боулер
ПВ
99
Ике Угбо
ЦФ
Главный тренер
Эрол Булут
Лестер
1
Якуб Столярчик
ВР
21
Дэнни Уорд
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
4
Бен Нельсон
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
22
Чезаре Казадеи
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
9
Джейми Варди
ЦФ
Кардифф
31
Рунар Рунарссон
ВР
6
Джек Симпсон
ЦЗ
38
Эбу Адамс
ЦП
6
Манолис Сиопис
ЦП
11
Яку Мейте
ЦП
9
Карлан Грант
ЦФ
28
Кион Этете
ЦФ
11
Ollie Tanner
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
4-1-3-2
1
Хермансен
4
Фас
23
Вестергор
2
Дойл
21
Перейра
8
Дьюсбери-Холл
4
Ндиди
4
Уинкс
25
Маркал
45
Мавидиди
17
Ихеначо
4-1-3-1-1
31
Анвик
6
Гутас
25
МакГиннес
29
Коллинс
2
Ромео
24
Уинтл
32
Роллс
47
О'Доуда
21
Рэмзи
11
Боулер
99
Угбо
4
Ндиди
22
Казадеи
22
Казадеи
4
Ндиди
25
Маркал
11
Олбрайтон
11
Олбрайтон
25
Маркал
17
Ихеначо
9
Варди
9
Варди
17
Ихеначо
6
Гутас
6
Симпсон
6
Симпсон
6
Гутас
32
Роллс
6
Сиопис
6
Сиопис
32
Роллс
99
Угбо
11
Мейте
11
Мейте
99
Угбо
11
Боулер
9
Грант
9
Грант
11
Боулер
21
Рэмзи
47
Робинсон
47
Робинсон
21
Рэмзи
Остались в запасе
Лестер
Кардифф
1
Якуб Столярчик
ВР
21
Дэнни Уорд
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
4
Бен Нельсон
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
Главный тренер
Энцо Мареска
31
Рунар Рунарссон
ВР
38
Эбу Адамс
ЦП
28
Кион Этете
ЦФ
11
Ollie Tanner
ЦФ
Главный тренер
Эрол Булут
Остались в запасе
1
Якуб Столярчик
ВР
21
Дэнни Уорд
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
4
Бен Нельсон
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
Остались в запасе
31
Рунар Рунарссон
ВР
38
Эбу Адамс
ЦП
28
Кион Этете
ЦФ
11
Ollie Tanner
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Главный тренер
Эрол Булут
Статистика матча Лестер - Кардифф
1
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
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