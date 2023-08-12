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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Уотфорд - Плимут Аргайл
Уотфорд - Плимут Аргайл: обзор матча 12 августа 2023
Уотфорд
12.08.2023, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 2 тур
0 : 0
Завершен
Плимут Аргайл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уотфорд - Плимут Аргайл
Замена
Э. Кайембе
️️️️
И. Луза
89'
82'
Замена
М. Миллер
️️️️
Б. Мамба
82'
Замена
Б. Уэйн
️️️️
Р. Харди
78'
Желтая карточка
Б. Мамба
71'
Желтая карточка
Д. Скарр
70'
Замена
Ф. Азаз
️️️️
К. Райт
62'
Замена
Л. Кандл
️️️️
А. Рэнделл
Замена
И. Коне
️️️️
Т. Деле-Баширу
57'
Замена
Я. Асприлья
️️️️
М. Мартинс
57'
Замена
Д. Ливермор
️️️️
Ф. Сьерральта
57'
Замена
Г. Чакветадзе
️️️️
К. Сема
57'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
26
Даниэль Бахман
ВР
3
Джеймс Моррис
ЛЗ
2
Райан Эндрюс
ЦЗ
5
Райан Портеус
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
12
Кен Сема
ЛП
11
Матеус Мартинс
ЛВ
26
Имран Луза
ЦП
20
Том Деле-Баширу
ЦП
15
Вакун Байо
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Плимут Аргайл
23
Конор Азар
ВР
17
Дэн Скарр
ЦЗ
19
Бали Мамба
ПЗ
4
Адам Рэнделл
ОП
23
Каллум Райт
ЦП
4
Jordan Houghton
ЦП
8
Джо Эдвардс
ПП
7
Морган Уиттакер
ПВ
39
Райан Харди
ЦФ
19
Lewis Gibson
ЦФ
14
Saxon Earley
ЦФ
Уотфорд
29
Бен Хамер
ВР
39
Эдо Кайембе
ОП
8
Джейк Ливермор
ОП
8
Исмаэль Коне
ЦП
30
Георгий Чакветадзе
ЦП
7
Шакай Форде
ЦП
22
Ясер Асприлья
АП
9
Рис Хили
ЦФ
6
Мэтти Поллок
ЦФ
Плимут Аргайл
25
Каллум Бертон
ВР
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
18
M. Butcher
ЦЗ
25
Льюис Уоррингтон
ЦП
25
Люк Кандл
ЦП
10
Финн Азаз
ЦФ
17
Tyreik Wright
ЦФ
19
Микель Миллер
ЦФ
19
Бен Уэйн
ЦФ
3-2-3-1-1
26
Бахман
5
Портеус
29
Худт
22
Сьерральта
3
Моррис
2
Эндрюс
12
Сема
20
Деле-Баширу
26
Луза
11
Мартинс
15
Байо
2-1-3-1-3
23
Азар
19
Мамба
17
Скарр
4
Рэнделл
8
Эдвардс
4
23
Райт
7
Уиттакер
14
19
39
Харди
26
Луза
39
Кайембе
39
Кайембе
26
Луза
22
Сьерральта
8
Ливермор
8
Ливермор
22
Сьерральта
20
Деле-Баширу
8
Коне
8
Коне
20
Деле-Баширу
12
Сема
30
Чакветадзе
30
Чакветадзе
12
Сема
11
Мартинс
22
Асприлья
22
Асприлья
11
Мартинс
4
Рэнделл
25
Кандл
25
Кандл
4
Рэнделл
23
Райт
10
Азаз
10
Азаз
23
Райт
19
Мамба
19
Миллер
19
Миллер
19
Мамба
39
Харди
19
Уэйн
19
Уэйн
39
Харди
Остались в запасе
Уотфорд
Плимут Аргайл
29
Бен Хамер
ВР
7
Шакай Форде
ЦП
9
Рис Хили
ЦФ
6
Мэтти Поллок
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
25
Каллум Бертон
ВР
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
18
M. Butcher
ЦЗ
25
Льюис Уоррингтон
ЦП
17
Tyreik Wright
ЦФ
Остались в запасе
29
Бен Хамер
ВР
7
Шакай Форде
ЦП
9
Рис Хили
ЦФ
6
Мэтти Поллок
ЦФ
Остались в запасе
25
Каллум Бертон
ВР
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
18
M. Butcher
ЦЗ
25
Льюис Уоррингтон
ЦП
17
Tyreik Wright
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Статистика матча Уотфорд - Плимут Аргайл
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
- : -
28.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
0 : 1
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиган Атлетик
- : -
28.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 16 тур
Плимут Аргайл
0 : 2
21.11.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 3
24.10.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 12 тур
Стивенидж
3 : 0
20.10.2026
Плимут Аргайл
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