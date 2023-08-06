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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лидс - Кардифф
Лидс - Кардифф: обзор матча 06 августа 2023
Лидс
06.08.2023, воскресенье, 16:30
Англия. Чемпионшип, 1 тур
2 : 2
Завершен
Кардифф
49'
Л. Купер
90+5'
К. Саммервил
23'
Д. Боулер
39'
И. Угбо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лидс - Кардифф
Желтая карточка
К. Саммервил
90'
+6
ГОЛ! 2:2!
К. Саммервил
90'
+5
Желтая карточка
И. Ампаду
90'
+3
Замена
С. Перкинс
️️️️
А. Грей
90'
+3
Замена
Д. Гелхардт
️️️️
В. Гнонто
82'
Замена
И. Поведа
️️️️
Д. Джеймс
82'
78'
Замена
М. Ромео
️️️️
П. Нг
78'
Замена
К. Этете
️️️️
И. Угбо
78'
Замена
Э. Риномхота
️️️️
А. Рэмзи
70'
Желтая карточка
Я. Мейте
65'
Замена
Я. Мейте
️️️️
К. Грант
Замена
Ч. Крессуэлл
️️️️
Л. Купер
53'
ГОЛ! 1:2!
Л. Купер
Пас отдал
К. Саммервил
49'
Замена
С. Бирам
️️️️
Л. Ельде
46'
39'
ГОЛ! 0:2!
И. Угбо
31'
Замена
Э. Адамс
️️️️
Д. Роллс
23'
ГОЛ! 0:1!
Д. Боулер
Пас отдал
И. Угбо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
5
Лео Ельде
ЛЗ
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ПЗ
17
Луис Синистерра
ЛВ
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
7
Даниэль Джеймс
ПВ
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
14
Арчи Грей
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Кардифф
31
Джейк Анвик
ВР
25
Марк МакГиннес
ЦЗ
6
Димитриос Гутас
ЦЗ
38
Перри Нг
ПЗ
24
Райан Уинтл
ОП
32
Джо Роллс
ЦП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
11
Джош Боулер
ПВ
99
Ике Угбо
ЦФ
9
Карлан Грант
ЦФ
Главный тренер
Эрол Булут
Лидс
12
Карл Дарлоу
ВР
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
9
Сонни Перкинс
ЛП
16
Джейми Шеклтон
ЦП
24
Дарко Гьяби
ЦП
4
Льюис Бейт
ЦП
99
Иан Поведа
ПВ
11
Джо Гелхардт
ЦФ
Кардифф
40
Рохан Лутхра
ВР
29
Джамилу Коллинс
ЦЗ
6
Джек Симпсон
ЦЗ
2
Малон Ромео
ЦЗ
4
Энди Риномхота
ЦП
38
Эбу Адамс
ЦП
11
Яку Мейте
ЦП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
28
Кион Этете
ЦФ
3-2-3-2
30
Мелье
4
Стрейк
6
Купер
4
Ампаду
5
Ельде
12
Эйлинг
29
Гнонто
17
Синистерра
38
Саммервил
14
Грей
7
Джеймс
3-1-3-1-2
31
Анвик
38
Нг
6
Гутас
25
МакГиннес
24
Уинтл
32
Роллс
47
О'Доуда
21
Рэмзи
11
Боулер
9
Грант
99
Угбо
6
Купер
4
Крессуэлл
4
Крессуэлл
6
Купер
5
Ельде
3
Бирам
3
Бирам
5
Ельде
14
Грей
9
Перкинс
9
Перкинс
14
Грей
7
Джеймс
99
Поведа
99
Поведа
7
Джеймс
29
Гнонто
11
Гелхардт
11
Гелхардт
29
Гнонто
38
Нг
2
Ромео
2
Ромео
38
Нг
21
Рэмзи
4
Риномхота
4
Риномхота
21
Рэмзи
32
Роллс
38
Адамс
38
Адамс
32
Роллс
9
Грант
11
Мейте
11
Мейте
9
Грант
99
Угбо
28
Этете
28
Этете
99
Угбо
Остались в запасе
Лидс
Кардифф
12
Карл Дарлоу
ВР
16
Джейми Шеклтон
ЦП
24
Дарко Гьяби
ЦП
4
Льюис Бейт
ЦП
Главный тренер
Даниэль Фарке
40
Рохан Лутхра
ВР
29
Джамилу Коллинс
ЦЗ
6
Джек Симпсон
ЦЗ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Эрол Булут
Остались в запасе
12
Карл Дарлоу
ВР
16
Джейми Шеклтон
ЦП
24
Дарко Гьяби
ЦП
4
Льюис Бейт
ЦП
Остались в запасе
40
Рохан Лутхра
ВР
29
Джамилу Коллинс
ЦЗ
6
Джек Симпсон
ЦЗ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Главный тренер
Эрол Булут
Статистика матча Лидс - Кардифф
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
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