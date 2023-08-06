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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лестер - Ковентри
Лестер - Ковентри: обзор матча 06 августа 2023
Лестер
06.08.2023, воскресенье, 14:00
Англия. Чемпионшип, 1 тур
2 : 1
Завершен
Ковентри
77'
К. Дьюсбери-Холл
87'
К. Дьюсбери-Холл
47'
К. МакФадзин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лестер - Ковентри
Желтая карточка
Г. Уинкс
90'
+2
90'
+2
Замена
Т. Сакамото
️️️️
К. Палмер
90'
Желтая карточка
К. Палмер
Замена
Х. Чодури
️️️️
К. МакАтир
90'
89'
Желтая карточка
Б. Шиф
ГОЛ! 2:1!
К. Дьюсбери-Холл
Пас отдал
С. Мавидиди
87'
ГОЛ! 1:1!
К. Дьюсбери-Холл
Пас отдал
Д. Прат
77'
Замена
К. Ихеначо
️️️️
Д. Варди
76'
71'
Замена
Х. Райт
️️️️
Э. Симмс
71'
Замена
Л. Келли
️️️️
Г. Хамер
71'
Замена
М. ван Эвейк
️️️️
Д. Экклз
Желтая карточка
К. Дойл
68'
Замена
Д. Прат
️️️️
О. Ндиди
62'
Желтая карточка
Я. Вестергор
52'
47'
ГОЛ! 0:1!
К. МакФадзин
Пас отдал
Г. Хамер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Мадс Хермансен
ВР
4
Вут Фас
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
2
Каллум Дойл
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
4
Онини Ндиди
ЦП
4
Гарри Уинкс
ЦП
20
Кейси МакАтир
АП
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Ковентри
13
Бен Уилсон
ВР
12
Джей Дасилва
ЛЗ
4
Бобби Томас
ЦЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
18
Бен Шиф
ОП
38
Густаво Хамер
ОП
28
Джош Экклз
ЦП
24
Мэттью Гудден
ЦФ
45
Кейси Палмер
ЦФ
9
Эллис Симмс
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинс
Лестер
1
Якуб Столярчик
ВР
15
Гарри Суттар
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
27
Патсон Дака
ЦФ
Ковентри
40
Брэд Коллинс
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
4
Луис Бинкс
ЦЗ
27
Милан ван Эвейк
ПЗ
25
Justin Obikwu
ЦП
4
Лайам Келли
ЦП
25
Райан Хоули
ЦП
7
Тацухиро Сакамото
ПВ
11
Хаджи Райт
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Хермансен
4
Фас
23
Вестергор
2
Дойл
21
Перейра
8
Дьюсбери-Холл
4
Ндиди
4
Уинкс
20
МакАтир
9
Варди
45
Мавидиди
4-2-1-3
13
Уилсон
4
Томас
22
Латибодье
5
МакФадзин
12
Дасилва
18
Шиф
38
Хамер
28
Экклз
9
Симмс
45
Палмер
24
Гудден
20
МакАтир
8
Чодури
8
Чодури
20
МакАтир
4
Ндиди
26
Прат
26
Прат
4
Ндиди
9
Варди
17
Ихеначо
17
Ихеначо
9
Варди
28
Экклз
27
ван Эвейк
27
ван Эвейк
28
Экклз
38
Хамер
4
Келли
4
Келли
38
Хамер
45
Палмер
7
Сакамото
7
Сакамото
45
Палмер
9
Симмс
11
Райт
11
Райт
9
Симмс
Остались в запасе
Лестер
Ковентри
1
Якуб Столярчик
ВР
15
Гарри Суттар
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
11
Марк Олбрайтон
ПП
27
Патсон Дака
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
40
Брэд Коллинс
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
4
Луис Бинкс
ЦЗ
25
Justin Obikwu
ЦП
25
Райан Хоули
ЦП
Главный тренер
Марк Робинс
Остались в запасе
1
Якуб Столярчик
ВР
15
Гарри Суттар
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
11
Марк Олбрайтон
ПП
27
Патсон Дака
ЦФ
Остались в запасе
40
Брэд Коллинс
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
4
Луис Бинкс
ЦЗ
25
Justin Obikwu
ЦП
25
Райан Хоули
ЦП
Главный тренер
Энцо Мареска
Главный тренер
Марк Робинс
Статистика матча Лестер - Ковентри
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
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