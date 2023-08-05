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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Норвич Сити - Халл Сити
Норвич Сити - Халл Сити: обзор матча 05 августа 2023
Норвич Сити
05.08.2023, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 1 тур
2 : 1
Завершен
Халл Сити
45+3'
Д. Роу
90+6'
А. Айда
17'
Л. Делап
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Норвич Сити - Халл Сити
ГОЛ! 2:1!
А. Айда
90'
+6
90'
+5
Желтая карточка
М. Ингрэм
Желтая карточка
Ш. Даффи
90'
Замена
А. Айда
️️️️
Э. Барнс
86'
79'
Замена
Х. Симонс
️️️️
Г. Воган
79'
Замена
О. Эступиньян
️️️️
Л. Делап
Замена
Т. Спринжетт
️️️️
Д. Роу
75'
Замена
М. Нуньес
️️️️
Г. Сара
74'
Замена
Э. Омобамиделе
️️️️
Б. Гибсон
74'
72'
Замена
А. Коннолли
️️️️
О. Туфан
66'
Замена
С. Кристи
️️️️
А. Траоре
66'
Замена
Ш. МакЛафлин
️️️️
Р. Винагре
Замена
К. Фасснахт
️️️️
О. Эрнандес
61'
ГОЛ! 1:1!
Д. Роу
Пас отдал
Д. Яннулис
45'
+3
41'
Желтая карточка
Ж. Мишель Сери
34'
Желтая карточка
Р. Винагре
Желтая карточка
Б. Гибсон
34'
30'
Желтая карточка
А. Траоре
27'
Желтая карточка
Д. Гривз
17'
ГОЛ! 0:1!
Л. Делап
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
1
Ангус Ганн
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
99
Джон Роу
ЛВ
23
Кенни МакЛин
ЦП
8
Габриэл Сара
ЦП
11
Онель Эрнандес
ПВ
9
Джош Сарджент
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Халл Сити
13
Мэтт Ингрэм
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
5
Элфи Джонс
ЦЗ
3
Джейкоб Гривз
ЦЗ
2
Льюи Койл
ПЗ
27
Реган Слатер
ОП
11
Озан Туфан
ЦП
10
Адама Траоре
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
8
Гарри Воган
АП
19
Лайам Делап
ЦФ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
3
Сэм МакКаллум
ЛЗ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
20
Лайам Гиббс
ЦП
32
Марселино Нуньес
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
27
Тони Спринжетт
ПВ
33
Адам Айда
ЦФ
Халл Сити
22
Тимоти Ло-Тутала
ВР
19
Брендон Флеминг
ЛЗ
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
4
Хавьер Симонс
ОП
47
Райан Лонгман
ПВ
98
Джейсон Эйнга-Локило
ПВ
10
Аарон Коннолли
ЦФ
19
Оскар Эступиньян
ЦФ
4-2-2-2
1
Ганн
13
Яннулис
25
Даффи
23
Гибсон
3
Стейси
23
МакЛин
8
Сара
99
Роу
11
Эрнандес
35
Барнс
9
Сарджент
4-1-3-1-1
13
Ингрэм
2
Койл
5
Джонс
3
Гривз
19
Винагре
27
Слатер
11
Туфан
10
Траоре
14
Сери
8
Воган
19
Делап
23
Гибсон
12
Омобамиделе
12
Омобамиделе
23
Гибсон
8
Сара
32
Нуньес
32
Нуньес
8
Сара
11
Эрнандес
16
Фасснахт
16
Фасснахт
11
Эрнандес
99
Роу
27
Спринжетт
27
Спринжетт
99
Роу
35
Барнс
33
Айда
33
Айда
35
Барнс
19
Винагре
15
МакЛафлин
15
МакЛафлин
19
Винагре
10
Траоре
29
Кристи
29
Кристи
10
Траоре
8
Воган
4
Симонс
4
Симонс
8
Воган
11
Туфан
10
Коннолли
10
Коннолли
11
Туфан
19
Делап
19
Эступиньян
19
Эступиньян
19
Делап
Остались в запасе
Норвич Сити
Халл Сити
23
Тим Крул
ВР
3
Сэм МакКаллум
ЛЗ
20
Лайам Гиббс
ЦП
Главный тренер
Давид Вагнер
22
Тимоти Ло-Тутала
ВР
19
Брендон Флеминг
ЛЗ
47
Райан Лонгман
ПВ
98
Джейсон Эйнга-Локило
ПВ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Остались в запасе
23
Тим Крул
ВР
3
Сэм МакКаллум
ЛЗ
20
Лайам Гиббс
ЦП
Остались в запасе
22
Тимоти Ло-Тутала
ВР
19
Брендон Флеминг
ЛЗ
47
Райан Лонгман
ПВ
98
Джейсон Эйнга-Локило
ПВ
Главный тренер
Давид Вагнер
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Статистика матча Норвич Сити - Халл Сити
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
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1 : 0
17.10.2026
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