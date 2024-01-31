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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Лугано - Грассхоппер
Лугано - Грассхоппер: обзор матча 31 января 2024
Лугано
31.01.2024, среда, 22:30
Швейцария. Суперлига, 21 тур
0 : 0
Завершен
Грассхоппер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лугано - Грассхоппер
85'
Замена
Т. Ндика Матам
️️️️
Ф. Ходжа
85'
Замена
Б. Финк
️️️️
Д. Бабунски
Замена
К. Хайризи
️️️️
Д. Эспиноса
75'
Замена
Ч. Йохан Нкама
️️️️
А. Эль-Вафи
75'
74'
Замена
Ф. де Карвальо Феррейра
️️️️
Г. Моранди
64'
Желтая карточка
Д. Абелс
Замена
М. Валенсуэла
️️️️
Р. Мачек
58'
Замена
Р. Штеффен
️️️️
М. Бельхадж Махмуд
58'
57'
Замена
A. Abubakar
️️️️
Ф. Момо
35'
Желтая карточка
А. Абраши
Замена
Д. Эспиноса
️️️️
Я. Чиминьяни
22'
2'
Желтая карточка
Ф. Момо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лугано
1
Амир Сайпи
ВР
29
Мохамед Бельхадж Махмуд
ЦЗ
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
22
Айман Эль-Вафи
ЦЗ
21
Янис Чиминьяни
ЛВ
25
Уран Бизлими
ЦП
8
Анто Гргич
ЦП
28
Роман Мачек
(К)
ЦП
14
Хишам Маю
ЦП
9
Жан Целар
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Грассхоппер
71
Джастин Хаммел
ВР
19
Флориан Ходжа
ЛЗ
3
Максим Паскочи
ЦЗ
15
Аюму Секо
ЦЗ
8
Tim Meyer
ЦЗ
2
Дирк Абелс
ПЗ
4
Кристерс Тоберс
ЛП
6
Амир Абраши
(К)
ЦП
12
Дориан Бабунски
ЦФ
11
Гиотто Моранди
ЦФ
22
Франсис Момо
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Лугано
13
Serif Berbic
ВР
16
Милтон Валенсуэла
ЛЗ
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
4
Джон Эспиноса
ПЗ
24
Чинвенду Йохан Нкама
ОП
48
Romeo Morandi
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
Грассхоппер
29
Мануэль Куттин
ВР
16
Тео Ндика Матам
ЛЗ
54
Liam Bollati
ЦЗ
57
Elvir Zukaj
ЦЗ
77
Филипе де Карвальо Феррейра
ЛВ
23
Samuel Marques
ЦП
11
Паскаль Шурпф
ЦП
21
Брэдли Финк
ЦФ
11
Asumah Abubakar
ЦФ
4-4-1-1
1
Сайпи
29
Бельхадж Махмуд
21
Хайдари
22
Эль-Вафи
17
Маи
25
Бизлими
28
Мачек
14
Маю
8
Гргич
21
Чиминьяни
9
Целар
3-2-2-3
71
Хаммел
3
Паскочи
15
Секо
8
2
Абелс
19
Ходжа
6
Абраши
4
Тоберс
22
Момо
11
Моранди
12
Бабунски
28
Мачек
16
Валенсуэла
16
Валенсуэла
28
Мачек
Эспиноса
28
Хайризи
28
Хайризи
Эспиноса
21
Чиминьяни
4
Эспиноса
4
Эспиноса
21
Чиминьяни
22
Эль-Вафи
24
Нкама
24
Нкама
22
Эль-Вафи
29
Бельхадж Махмуд
11
Штеффен
11
Штеффен
29
Бельхадж Махмуд
19
Ходжа
16
Ндика Матам
16
Ндика Матам
19
Ходжа
11
Моранди
77
де Карвальо Феррейра
77
де Карвальо Феррейра
11
Моранди
12
Бабунски
21
Финк
21
Финк
12
Бабунски
22
Момо
11
11
22
Момо
Остались в запасе
Лугано
Грассхоппер
13
Serif Berbic
ВР
48
Romeo Morandi
ЦП
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
29
Мануэль Куттин
ВР
54
Liam Bollati
ЦЗ
57
Elvir Zukaj
ЦЗ
23
Samuel Marques
ЦП
11
Паскаль Шурпф
ЦП
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Остались в запасе
13
Serif Berbic
ВР
48
Romeo Morandi
ЦП
Остались в запасе
29
Мануэль Куттин
ВР
54
Liam Bollati
ЦЗ
57
Elvir Zukaj
ЦЗ
23
Samuel Marques
ЦП
11
Паскаль Шурпф
ЦП
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Статистика матча Лугано - Грассхоппер
3
Всего ударов по воротам
7
4
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
1
4
Нарушения
9
18
Количество передач
643
283
Сейвы
1
2
Точность передач %
88
73
Удары мимо ворот
2
2
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
5
3
Удары из-за пределов штрафной
2
1
Матчи команд
Лугано
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
2 : 0
26.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Информация о матче
Главный судья:
Johannes von Mandach, Switzerland
Стадион:
Стадио ди Корнаредо
Посещаемость:
2362 из 4900 зрителей (48%)
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