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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Лугано - Люцерн
Лугано - Люцерн: обзор матча 03 декабря 2023
Лугано
03.12.2023, воскресенье, 18:30
Швейцария. Суперлига, 16 тур
1 : 0
Завершен
Люцерн
50'
М. Бельхадж Махмуд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лугано - Люцерн
Замена
А. Дюррер
️️️️
М. Бельхадж Махмуд
82'
Замена
Б. Бабич
️️️️
Р. Штеффен
82'
Замена
Д. Эспиноса
️️️️
Х. Маю
72'
Замена
Р. Мачек
️️️️
У. Бизлими
68'
Замена
Ж. Целар
️️️️
Ш. Влади
68'
62'
Замена
Я. Кадак
️️️️
М. Майер
62'
Замена
Т. Клидже
️️️️
С. Шадер
61'
Желтая карточка
М. Фридек
Желтая карточка
Д. Саббатини
58'
ГОЛ! 1:0!
М. Бельхадж Махмуд
Пас отдал
Я. Чиминьяни
50'
Желтая карточка
Х. Маю
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лугано
1
Амир Сайпи
ВР
29
Мохамед Бельхадж Махмуд
ЦЗ
34
Аллен Аригони
ЦЗ
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
21
Янис Чиминьяни
ЛВ
14
Джонатан Саббатини
(К)
ЦП
25
Уран Бизлими
ЦП
14
Хишам Маю
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
19
Шельким Влади
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Люцерн
1
Паскаль Лорец
ВР
6
Денис Симани
ЦЗ
14
Лука Жакес
ЦЗ
2
Severin Ottiger
ЦЗ
20
Пиус Дорн
ПЗ
69
Софьян Шадер
ЛВ
30
Ардон Яшари
(К)
ОП
16
Ники Белоко
ЦП
17
Мартин Фридек
ЦП
7
Макс Майер
АП
11
Asumah Abubakar
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Лугано
22
Айман Эль-Вафи
ЦЗ
4
Джон Эспиноса
ПЗ
22
Адриан Дюррер
ОП
24
Чинвенду Йохан Нкама
ОП
28
Роман Мачек
ЦП
48
Romeo Morandi
ЦП
90
Steven Deana
ЦФ
9
Жан Целар
ЦФ
27
Борис Бабич
ЦФ
Люцерн
47
Mile Vukelic
ЦЗ
42
Mauricio Willimann
ЦЗ
32
Николас Хаас
ЦП
26
Якуб Кадак
ЦП
20
Noah Rupp
ЦП
71
Sascha Meyer
ЦП
19
Дарио Ульрих
ПВ
18
Тибо Клидже
ЦФ
90
Vaso Vasic
ЦФ
4-3-2-1
1
Сайпи
29
Бельхадж Махмуд
17
Маи
21
Хайдари
34
Аригони
14
Саббатини
25
Бизлими
14
Маю
21
Чиминьяни
11
Штеффен
19
Влади
4-1-2-2-1
1
Лорец
20
Дорн
14
Жакес
2
6
Симани
30
Яшари
16
Белоко
17
Фридек
7
Майер
69
Шадер
11
14
Маю
4
Эспиноса
4
Эспиноса
14
Маю
29
Бельхадж Махмуд
22
Дюррер
22
Дюррер
29
Бельхадж Махмуд
25
Бизлими
28
Мачек
28
Мачек
25
Бизлими
19
Влади
9
Целар
9
Целар
19
Влади
11
Штеффен
27
Бабич
27
Бабич
11
Штеффен
7
Майер
26
Кадак
26
Кадак
7
Майер
69
Шадер
18
Клидже
18
Клидже
69
Шадер
Остались в запасе
Лугано
Люцерн
22
Айман Эль-Вафи
ЦЗ
24
Чинвенду Йохан Нкама
ОП
48
Romeo Morandi
ЦП
90
Steven Deana
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
47
Mile Vukelic
ЦЗ
42
Mauricio Willimann
ЦЗ
32
Николас Хаас
ЦП
20
Noah Rupp
ЦП
71
Sascha Meyer
ЦП
19
Дарио Ульрих
ПВ
90
Vaso Vasic
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Остались в запасе
22
Айман Эль-Вафи
ЦЗ
24
Чинвенду Йохан Нкама
ОП
48
Romeo Morandi
ЦП
90
Steven Deana
ЦФ
Остались в запасе
47
Mile Vukelic
ЦЗ
42
Mauricio Willimann
ЦЗ
32
Николас Хаас
ЦП
20
Noah Rupp
ЦП
71
Sascha Meyer
ЦП
19
Дарио Ульрих
ПВ
90
Vaso Vasic
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Главный тренер
Маркус Баббель
Статистика матча Лугано - Люцерн
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Лугано
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
2 : 0
26.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Информация о матче
Главный судья:
Stefan Horisberger, Switzerland
Стадион:
Стадио ди Корнаредо
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