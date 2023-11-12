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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Серветт - Базель
Серветт - Базель: обзор матча 12 ноября 2023
Серветт
12.11.2023, воскресенье, 18:30
Швейцария. Суперлига, 14 тур
4 : 1
Завершен
Базель
45'
Ж. Гуйемено
60'
Э. Кривелли
81'
Т. Конья
90+3'
Ж. Гуйемено
21'
Т. Джака
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Серветт - Базель
ГОЛ! 4:1!
Ж. Гуйемено
Пас отдал
А. Барон
90'
+3
Замена
Т. Маньин
️️️️
Д. Кутеса
90'
+1
85'
Замена
J. Gauto
️️️️
Т. Джака
ГОЛ! 3:1!
Т. Конья
Пас отдал
Б. Мазику
81'
Замена
Н. Вуйоз
️️️️
Э. Кривелли
80'
76'
Замена
М. Ланг
️️️️
М. Дрегер
Замена
А. Барон
️️️️
Б. Болла
69'
Замена
Г. Ондуа
️️️️
С. Леле Диба
69'
Желтая карточка
С. Леле Диба
65'
ГОЛ! 2:1!
Э. Кривелли
Пас отдал
Б. Мазику
60'
58'
Замена
М. Малоне
️️️️
Ю. Демир
ГОЛ! 1:1!
Ж. Гуйемено
Пас отдал
Т. Конья
45'
21'
ГОЛ! 0:1!
Т. Джака
Пас отдал
А. Каде
18'
Красная карточка
Г. Сигуа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серветт
18
Жоэль Малл
ВР
19
Йоан Северен
ЛЗ
18
Брэдли Мазику
ЛЗ
77
Бендегуз Болла
ЦЗ
4
Стив Руй
(К)
ЦЗ
6
Кеиго Цунемото
ПЗ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
21
Жереми Гуйемено
ЦП
8
Тимоте Конья
ЦП
30
Самба Леле Диба
ЦП
27
Энцо Кривелли
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Базель
13
Мирко Сальви
ВР
7
Леон Авдуллаху
ЦЗ
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
30
Антон Каде
ЛВ
12
Ренату Вейга
ОП
31
Доминик Шмид
ЦП
20
Фабиан Фрай
(К)
ЦП
34
Таулант Джака
ЦП
38
Габриэль Сигуа
ЦП
22
Юсуф Демир
ЦФ
99
Джордже Йованович
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Серветт
32
Жереми Фрик
ВР
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
6
Антони Барон
ЦЗ
2
Тео Маньин
ПЗ
77
Тьемоко Уаттара
ЛВ
5
Гаэль Ондуа
ЦП
45
Vasco Tritten
ЦП
11
Alexander Lyng
ЦП
Базель
16
Нильс де Моль
ВР
18
Йонас Аджетей
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
19
Жуниор Зе
ЛВ
21
Джонатан Дубасен
ЦП
7
Thierno Barry
ЦП
33
Juan Gauto
ЦФ
11
Маурице Малоне
ЦФ
11
Тьерно Барри
ЦФ
3-2-3-1-1
18
Малл
19
Северен
77
Болла
4
Руй
18
Мазику
6
Цунемото
21
Гуйемено
8
Конья
30
Леле Диба
7
Кутеса
27
Кривелли
2-1-4-1-2
13
Сальви
37
Дрегер
7
Авдуллаху
12
Вейга
20
Фрай
34
Джака
38
Сигуа
31
Шмид
30
Каде
99
Йованович
22
Демир
27
Кривелли
3
Вуйоз
3
Вуйоз
27
Кривелли
77
Болла
6
Барон
6
Барон
77
Болла
7
Кутеса
2
Маньин
2
Маньин
7
Кутеса
30
Леле Диба
5
Ондуа
5
Ондуа
30
Леле Диба
37
Дрегер
5
Ланг
5
Ланг
37
Дрегер
34
Джака
33
33
34
Джака
22
Демир
11
Малоне
11
Малоне
22
Демир
Остались в запасе
Серветт
Базель
32
Жереми Фрик
ВР
45
Vasco Tritten
ЦП
11
Alexander Lyng
ЦП
77
Тьемоко Уаттара
ЛВ
Главный тренер
Ален Гейгер
16
Нильс де Моль
ВР
18
Йонас Аджетей
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
21
Джонатан Дубасен
ЦП
7
Thierno Barry
ЦП
19
Жуниор Зе
ЛВ
11
Тьерно Барри
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Остались в запасе
32
Жереми Фрик
ВР
45
Vasco Tritten
ЦП
11
Alexander Lyng
ЦП
77
Тьемоко Уаттара
ЛВ
Остались в запасе
16
Нильс де Моль
ВР
18
Йонас Аджетей
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
21
Джонатан Дубасен
ЦП
7
Thierno Barry
ЦП
19
Жуниор Зе
ЛВ
11
Тьерно Барри
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Главный тренер
Хайко Фогель
Статистика матча Серветт - Базель
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
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Серветт
- : -
28.11.2026
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21.11.2026
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Серветт
0 : 0
08.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 12 тур
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2 : 1
31.10.2026
Серветт
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Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Информация о матче
Главный судья:
Сандро Шерер
Стадион:
Стад-де-Женев
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