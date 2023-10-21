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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Базель - Серветт
Базель - Серветт: обзор матча 21 октября 2023
Базель
21.10.2023, суббота, 21:30
Швейцария. Суперлига, 11 тур
0 : 1
Завершен
Серветт
63'
Й. Северен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Базель - Серветт
87'
Желтая карточка
Б. Болла
84'
Замена
Б. Болла
️️️️
Т. Конья
80'
Замена
Ж. Гуйемено
️️️️
А. Антунес
79'
Замена
Г. Ондуа
️️️️
Д. Кутеса
77'
Желтая карточка
Б. Мазику
Желтая карточка
Ф. ван Бремен
68'
68'
Замена
Э. Кривелли
️️️️
К. Бедья
63'
ГОЛ! 0:1!
Й. Северен
Замена
Ю. Демир
️️️️
Г. Сигуа
53'
Замена
М. Дрегер
️️️️
К. Рюгг
53'
36'
Желтая карточка
Й. Северен
Замена
Ф. ван Бремен
️️️️
А. Комас
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Базель
1
Марвин Хитц
ВР
37
Адриан-Леон Баришич
ЦЗ
3
Арнау Комас
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
12
Ренату Вейга
ОП
31
Доминик Шмид
ЦП
34
Таулант Джака
ЦП
38
Габриэль Сигуа
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
11
Тьерно Барри
ЦФ
99
Джордже Йованович
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Серветт
18
Жоэль Малл
ВР
19
Йоан Северен
ЛЗ
18
Брэдли Мазику
ЛЗ
4
Стив Руй
ЦЗ
6
Кеиго Цунемото
ПЗ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
28
Давид Дулин
ОП
9
Мирослав Стеванович
ЦП
8
Тимоте Конья
ЦП
8
Алексис Антунес
АП
9
Крис Бедья
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Базель
13
Мирко Сальви
ВР
4
Финн ван Бремен
ЦЗ
7
Леон Авдуллаху
ЦЗ
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
21
Джонатан Дубасен
ЦП
11
Маурице Малоне
ЦФ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
22
Юсуф Демир
ЦФ
33
Juan Gauto
ЦФ
Серветт
32
Жереми Фрик
ВР
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
77
Бендегуз Болла
ЦЗ
2
Тео Маньин
ПЗ
5
Гаэль Ондуа
ЦП
21
Жереми Гуйемено
ЦП
27
Энцо Кривелли
ЦФ
3-1-4-2
1
Хитц
37
Баришич
3
Комас
27
Рюгг
12
Вейга
31
Шмид
38
Сигуа
20
Фрай
34
Джака
99
Йованович
11
Барри
4-1-2-2-1
18
Малл
6
Цунемото
19
Северен
4
Руй
18
Мазику
28
Дулин
9
Стеванович
8
Конья
8
Антунес
7
Кутеса
9
Бедья
3
Комас
4
ван Бремен
4
ван Бремен
3
Комас
27
Рюгг
37
Дрегер
37
Дрегер
27
Рюгг
11
Малоне
11
Малоне
38
Сигуа
22
Демир
22
Демир
38
Сигуа
8
Конья
77
Болла
77
Болла
8
Конья
7
Кутеса
5
Ондуа
5
Ондуа
7
Кутеса
8
Антунес
21
Гуйемено
21
Гуйемено
8
Антунес
9
Бедья
27
Кривелли
27
Кривелли
9
Бедья
Остались в запасе
Базель
Серветт
13
Мирко Сальви
ВР
7
Леон Авдуллаху
ЦЗ
21
Джонатан Дубасен
ЦП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
33
Juan Gauto
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
32
Жереми Фрик
ВР
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
2
Тео Маньин
ПЗ
Главный тренер
Ален Гейгер
Остались в запасе
13
Мирко Сальви
ВР
7
Леон Авдуллаху
ЦЗ
21
Джонатан Дубасен
ЦП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
33
Juan Gauto
ЦФ
Остались в запасе
32
Жереми Фрик
ВР
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
2
Тео Маньин
ПЗ
Главный тренер
Хайко Фогель
Главный тренер
Ален Гейгер
Статистика матча Базель - Серветт
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 12 тур
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2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Серветт
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Серветт
- : -
28.11.2026
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Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
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