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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Люцерн - Лугано
Люцерн - Лугано: обзор матча 03 сентября 2023
Люцерн
03.09.2023, воскресенье, 17:30
Швейцария. Суперлига, 6 тур
3 : 2
Завершен
Лугано
19'
М. Майер
22'
М. Майер (П)
74'
Л. Виллигер
4'
Д. Эспиноса
90+6'
Ш. Влади
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Люцерн - Лугано
90'
+7
Желтая карточка
А. Гргич
90'
+6
ГОЛ! 3:2!
Ш. Влади
Замена
Л. Жакес
️️️️
М. Майер
85'
Замена
Д. Ульрих
️️️️
К. Спадануда
84'
Замена
К. Адеми
️️️️
Л. Виллигер
84'
81'
Замена
Ж. Целар
️️️️
М. Валенсуэла
Вторая желтая
Н. Белоко
76'
ГОЛ! 3:1!
Л. Виллигер
Пас отдал
К. Спадануда
74'
72'
Желтая карточка
А. Эль-Вафи
72'
Красная карточка
Д. Эспиноса
66'
Замена
Д. Саббатини
️️️️
У. Бизлими
Желтая карточка
Н. Белоко
64'
56'
Замена
М. Боттани
️️️️
М. Бельхадж Махмуд
55'
Замена
И. Алиседа
️️️️
Я. Чиминьяни
55'
Замена
М. Валенсуэла
️️️️
А. Хайдари
Замена
К. Спадануда
️️️️
Я. Кадак
51'
33'
Желтая карточка
У. Бизлими
ГОЛ с пенальти! 2:1!
М. Майер
22'
ГОЛ! 1:1!
М. Майер
19'
13'
Желтая карточка
Ш. Влади
4'
ГОЛ! 0:1!
Д. Эспиноса
Пас отдал
Р. Штеффен
Желтая карточка
П. Дорн
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люцерн
1
Паскаль Лорец
ВР
2
Severin Ottiger
ЦЗ
30
Исмаил Бека
ЦЗ
6
Денис Симани
ЦЗ
20
Пиус Дорн
ПЗ
30
Ардон Яшари
ОП
17
Мартин Фридек
ЦП
16
Ники Белоко
ЦП
26
Якуб Кадак
ЦП
7
Макс Майер
АП
27
Ларс Виллигер
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Лугано
13
Serif Berbic
ВР
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
22
Айман Эль-Вафи
ЦЗ
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
29
Мохамед Бельхадж Махмуд
ЦЗ
4
Джон Эспиноса
ПЗ
21
Янис Чиминьяни
ЛВ
8
Анто Гргич
ЦП
25
Уран Бизлими
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
19
Шельким Влади
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Люцерн
14
Лука Жакес
ЦЗ
42
Mauricio Willimann
ЦЗ
5
Leny Meyer
ЦЗ
17
Кевин Спадануда
ЛВ
69
Софьян Шадер
ЛВ
19
Дарио Ульрих
ПВ
10
Тедди Оку
ЦФ
90
Vaso Vasic
ЦФ
9
Кемаль Адеми
ЦФ
Лугано
16
Милтон Валенсуэла
ЛЗ
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
34
Аллен Аригони
ЦЗ
31
Игнасио Алиседа
ЛВ
28
Роман Мачек
ЦП
14
Джонатан Саббатини
ЦП
90
Steven Deana
ЦФ
9
Жан Целар
ЦФ
10
Маттиа Боттани
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Лорец
2
30
Бека
6
Симани
20
Дорн
30
Яшари
17
Фридек
16
Белоко
26
Кадак
7
Майер
27
Виллигер
3-2-2-2-1
13
22
Эль-Вафи
21
Хайдари
29
Бельхадж Махмуд
4
Эспиноса
17
Маи
8
Гргич
25
Бизлими
11
Штеффен
21
Чиминьяни
19
Влади
7
Майер
14
Жакес
14
Жакес
7
Майер
26
Кадак
17
Спадануда
17
Спадануда
26
Кадак
Спадануда
19
Ульрих
19
Ульрих
Спадануда
27
Виллигер
9
Адеми
9
Адеми
27
Виллигер
21
Хайдари
16
Валенсуэла
16
Валенсуэла
21
Хайдари
25
Бизлими
14
Саббатини
14
Саббатини
25
Бизлими
21
Чиминьяни
31
Алиседа
31
Алиседа
21
Чиминьяни
Валенсуэла
9
Целар
9
Целар
Валенсуэла
29
Бельхадж Махмуд
10
Боттани
10
Боттани
29
Бельхадж Махмуд
Остались в запасе
Люцерн
Лугано
42
Mauricio Willimann
ЦЗ
5
Leny Meyer
ЦЗ
69
Софьян Шадер
ЛВ
10
Тедди Оку
ЦФ
90
Vaso Vasic
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
34
Аллен Аригони
ЦЗ
28
Роман Мачек
ЦП
90
Steven Deana
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Остались в запасе
42
Mauricio Willimann
ЦЗ
5
Leny Meyer
ЦЗ
69
Софьян Шадер
ЛВ
10
Тедди Оку
ЦФ
90
Vaso Vasic
ЦФ
Остались в запасе
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
34
Аллен Аригони
ЦЗ
28
Роман Мачек
ЦП
90
Steven Deana
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Статистика матча Люцерн - Лугано
2
1
1
4
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Лугано
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
2 : 0
26.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
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