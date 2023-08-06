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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Грассхоппер - Базель
Грассхоппер - Базель: обзор матча 06 августа 2023
Грассхоппер
06.08.2023, воскресенье, 17:30
Швейцария. Суперлига, 3 тур
3 : 1
Завершен
Базель
7'
Ф. де Карвальо Феррейра
16'
Г. Моранди
37'
Р. Дадашов
18'
А. Комас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Грассхоппер - Базель
73'
Замена
Э. Эссиам
️️️️
Р. Калафьори
Замена
Б. Финк
️️️️
Р. Дадашов
68'
Замена
Ф. Момо
️️️️
Ф. де Карвальо Феррейра
68'
56'
Замена
Н. Джига
️️️️
А. Комас
56'
Замена
С. Лопес
️️️️
М. Ланг
46'
Замена
Ж. Огустен
️️️️
Ф. ван Бремен
ГОЛ! 3:1!
Р. Дадашов
Пас отдал
Г. Моранди
37'
18'
ГОЛ! 2:1!
А. Комас
Пас отдал
Д. Шмид
ГОЛ! 2:0!
Г. Моранди
Пас отдал
А. Абраши
16'
ГОЛ! 1:0!
Ф. де Карвальо Феррейра
Пас отдал
Т. Корбяну
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Грассхоппер
71
Джастин Хаммел
ВР
15
Аюму Секо
ЦЗ
24
Michael Kempter
ЦЗ
2
Дирк Абелс
ПЗ
4
Кристерс Тоберс
ЛП
77
Филипе де Карвальо Феррейра
ЛВ
6
Амир Абраши
ЦП
7
Ций Вильям Нденг
ЦП
9
Ренат Дадашов
ЦФ
11
Гиотто Моранди
ЦФ
7
Тео Корбяну
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Базель
1
Марвин Хитц
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
3
Арнау Комас
ЦЗ
4
Финн ван Бремен
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
17
Лайам Миллар
ЛВ
30
Антон Каде
ЛВ
18
Вутер Бюргер
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
31
Доминик Шмид
ЦП
11
Тьерно Барри
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Грассхоппер
29
Мануэль Куттин
ВР
19
Флориан Ходжа
ЛЗ
8
Tim Meyer
ЦЗ
57
Elvir Zukaj
ЦЗ
55
Damian Nigg
ЦП
8
Дион Какури
АП
74
Эльмин Растодер
ЦФ
21
Брэдли Финк
ЦФ
22
Франсис Момо
ЦФ
Базель
13
Мирко Сальви
ВР
18
Серхио Лопес
ЦЗ
34
Нассер Джига
ЦЗ
19
Жуниор Зе
ЛВ
38
Габриэль Сигуа
ЦП
6
Эммануэль Эссиам
ЦП
29
Адриано Оньегбуле
АП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
9
Андрин Хунцикер
ЦФ
3-3-1-3
71
Хаммел
15
Секо
24
2
Абелс
4
Тоберс
7
Нденг
6
Абраши
77
де Карвальо Феррейра
7
Корбяну
11
Моранди
9
Дадашов
4-3-2-1
1
Хитц
5
Ланг
3
Комас
4
ван Бремен
33
Калафьори
18
Бюргер
20
Фрай
31
Шмид
17
Миллар
30
Каде
11
Барри
9
Дадашов
21
Финк
21
Финк
9
Дадашов
77
де Карвальо Феррейра
22
Момо
22
Момо
77
де Карвальо Феррейра
5
Ланг
18
Лопес
18
Лопес
5
Ланг
3
Комас
34
Джига
34
Джига
3
Комас
33
Калафьори
6
Эссиам
6
Эссиам
33
Калафьори
4
ван Бремен
97
Огустен
97
Огустен
4
ван Бремен
Остались в запасе
Грассхоппер
Базель
29
Мануэль Куттин
ВР
19
Флориан Ходжа
ЛЗ
8
Tim Meyer
ЦЗ
57
Elvir Zukaj
ЦЗ
55
Damian Nigg
ЦП
8
Дион Какури
АП
74
Эльмин Растодер
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
13
Мирко Сальви
ВР
38
Габриэль Сигуа
ЦП
29
Адриано Оньегбуле
АП
19
Жуниор Зе
ЛВ
9
Андрин Хунцикер
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Остались в запасе
29
Мануэль Куттин
ВР
19
Флориан Ходжа
ЛЗ
8
Tim Meyer
ЦЗ
57
Elvir Zukaj
ЦЗ
55
Damian Nigg
ЦП
8
Дион Какури
АП
74
Эльмин Растодер
ЦФ
Остались в запасе
13
Мирко Сальви
ВР
38
Габриэль Сигуа
ЦП
29
Адриано Оньегбуле
АП
19
Жуниор Зе
ЛВ
9
Андрин Хунцикер
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Главный тренер
Хайко Фогель
Статистика матча Грассхоппер - Базель
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
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