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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Бенфика - Жил Висенте
Бенфика - Жил Висенте: обзор матча 04 февраля 2024
Бенфика
04.02.2024, воскресенье, 21:00
Португалия. Примейра, 20 тур
3 : 0
Завершен
Жил Висенте
15'
А. Кабрал
34'
Ж. Невеш
49'
Рафа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бенфика - Жил Висенте
Замена
Б. Роллхайзер
️️️️
Ж. Невеш
86'
81'
Замена
Р. Уилсон
️️️️
Х. Кастильо
Замена
Т. Гувейя
️️️️
А. Ди Мария
78'
Замена
М. Леонардо
️️️️
А. Кабрал
78'
74'
Желтая карточка
Х. Кастильо
Замена
А. Каррерас
️️️️
Морато
67'
Замена
Д. Нерес
️️️️
Рафа
67'
58'
Замена
A. Pinto
️️️️
З. Карлуш
58'
Замена
T. Touré
️️️️
Ф. Коррея
58'
Замена
А. Алипур
️️️️
Мурило
ГОЛ! 3:0!
Рафа
Пас отдал
Ф. Эушнес
49'
ГОЛ! 2:0!
Ж. Невеш
Пас отдал
Н. Отаменди
34'
ГОЛ! 1:0!
А. Кабрал
Пас отдал
А. Ди Мария
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
1
Анатолий Трубин
ВР
14
Антониу Силва
ЦЗ
30
Николас Отаменди
(К)
ЦЗ
5
Морато
ЦЗ
6
Александер Бах
ПЗ
12
Флорентину
ОП
14
Фредрик Эушнес
ОП
87
Жоау Невеш
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
27
Рафа
ЦФ
19
Артур Кабрал
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Жил Висенте
42
Эндрю
ВР
25
Леонарду Бута
ЛЗ
55
Габриэл Перейра
ЦЗ
26
Рубен Фернандеш
(К)
ЦЗ
2
Зе Карлуш
ЦЗ
24
Мори Гбане
ОП
6
Хесус Кастильо
ЦП
8
Максим Домингес
АП
19
Каня Фуджимото
АП
20
Фелиш Коррея
ЦФ
77
Мурило
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Соуза
Бенфика
24
Самуэль Соареш
ВР
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
44
Томаш Араужо
ЦЗ
10
Оркун Кекчю
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
7
Тиагу Гувейя
ПВ
7
Давид Нерес
ПВ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
32
Бенхамин Роллхайзер
ЦФ
Жил Висенте
33
Станислав Крицюк
ВР
78
Alex Pinto
ЦЗ
9
Афонсу Морейра
ЛВ
44
Felipe Silva
ЦП
26
Андре Симоеш
АП
14
Роан Уилсон
АП
88
Kazu
ЦФ
7
Tidjany Touré
ЦФ
9
Али Алипур
ЦФ
4-2-2-2
1
Трубин
14
Силва
30
Отаменди
5
Морато
6
Бах
12
Флорентину
14
Эушнес
87
Невеш
11
Ди Мария
19
Кабрал
27
Рафа
4-1-1-2-2
42
Эндрю
55
Перейра
26
Фернандеш
2
Зе Карлуш
25
Бута
24
Гбане
6
Кастильо
8
Домингес
19
Фуджимото
77
Мурило
20
Коррея
5
Морато
18
Каррерас
18
Каррерас
5
Морато
11
Ди Мария
7
Гувейя
7
Гувейя
11
Ди Мария
27
Рафа
7
Нерес
7
Нерес
27
Рафа
19
Кабрал
38
Леонардо
38
Леонардо
19
Кабрал
87
Невеш
32
Роллхайзер
32
Роллхайзер
87
Невеш
2
Зе Карлуш
78
78
2
Зе Карлуш
6
Кастильо
14
Уилсон
14
Уилсон
6
Кастильо
20
Коррея
7
7
20
Коррея
77
Мурило
9
Алипур
9
Алипур
77
Мурило
Остались в запасе
Бенфика
Жил Висенте
24
Самуэль Соареш
ВР
44
Томаш Араужо
ЦЗ
10
Оркун Кекчю
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
Главный тренер
Рогер Шмидт
33
Станислав Крицюк
ВР
44
Felipe Silva
ЦП
26
Андре Симоеш
АП
9
Афонсу Морейра
ЛВ
88
Kazu
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Соуза
Остались в запасе
24
Самуэль Соареш
ВР
44
Томаш Араужо
ЦЗ
10
Оркун Кекчю
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
Остались в запасе
33
Станислав Крицюк
ВР
44
Felipe Silva
ЦП
26
Андре Симоеш
АП
9
Афонсу Морейра
ЛВ
88
Kazu
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Главный тренер
Даниэль Соуза
Статистика матча Бенфика - Жил Висенте
1
Всего ударов по воротам
12
5
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
6
4
Нарушения
10
6
Офсайды
0
1
Количество передач
548
477
Сейвы
3
4
Точность передач %
87
81
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
9
2
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
1.44
0.19
Матчи команд
Бенфика
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Лига Европы, 5 тур
Виктория
4 : 0
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 2 тур
Брага
1 : 2
19.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Информация о матче
Главный судья:
Тиагу Мартинш
(Оэйраш)
Стадион:
Эштадиу да Луж
Посещаемость:
58722 из 65647 зрителей (89%)
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