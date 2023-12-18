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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Спортинг - Порту
Спортинг - Порту: обзор матча 18 декабря 2023
Спортинг
18.12.2023, понедельник, 23:15
Португалия. Примейра, 14 тур
2 : 0
Завершен
Порту
11'
В. Дьекереш
60'
П. Гонсалвеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спортинг - Порту
Желтая карточка
Р. Эшгайю
90'
+7
Желтая карточка
М. Юльманн
90'
+6
84'
Замена
А. Франку
️️️️
С. Эустакиу
Замена
Д. Браганца
️️️️
Х. Морита
84'
Замена
Тринкау
️️️️
П. Гонсалвеш
84'
84'
Замена
Ф. Наварро
️️️️
Эванилсон
81'
Желтая карточка
Ф. Консейсау
Замена
Р. Эшгайю
️️️️
Д. Катамо
75'
Замена
Паулинью
️️️️
М. Эдвардс
75'
74'
Замена
Ф. Консейсау
️️️️
Ж. Мариу
74'
Замена
Ф. Кардосо
️️️️
З. Сануси
Желтая карточка
Г. Инасиу
70'
68'
Желтая карточка
М. Тареми
Замена
Н. Сантуш
️️️️
Э. Куарежма
61'
ГОЛ! 2:0!
П. Гонсалвеш
Пас отдал
В. Дьекереш
60'
Желтая карточка
Э. Куарежма
57'
51'
Красная карточка
Пепе
Желтая карточка
Н. Сантуш
25'
17'
Желтая карточка
А. Варела
15'
Желтая карточка
Пепе
ГОЛ! 1:0!
В. Дьекереш
Пас отдал
М. Рейс
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
1
Антонио Адан
(К)
ВР
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
2
Усман Дьоманде
ЦЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
10
Джени Катамо
ЛВ
23
Мортен Юльманн
ОП
5
Хидемаса Морита
ОП
28
Педру Гонсалвеш
ЦП
10
Маркус Эдвардс
ПВ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
3
Пепе
(К)
ЦЗ
2
Зе Педру
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
11
Пепе
ЛВ
13
Галено
ЛВ
46
Стефен Эустакиу
ОП
22
Алан Варела
ОП
9
Эванилсон
ЦФ
9
Мехди Тареми
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Спортинг
99
Франсишку Силва
ВР
20
Франко Исраэль
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
21
Даниэль Браганца
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
14
Дариу Эссуго
ЦП
7
Тринкау
ЦФ
11
Нуну Сантуш
ЦФ
26
Паулинью
ЦФ
Порту
14
Клаудио Рамос
ВР
13
Жоау Мендеш
ЦЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
24
Иван Хайме
ЛВ
8
Марко Груйич
ОП
10
Андре Франку
АП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
11
Гонсалу Борхес
ПВ
9
Фран Наварро
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Адан
72
Куарежма
2
Дьоманде
2
Рейс
25
Инасиу
23
Юльманн
5
Морита
28
Гонсалвеш
10
Катамо
10
Эдвардс
14
Дьекереш
4-2-2-2
99
Кошта
17
Мариу
3
Пепе
2
Зе Педру
12
Сануси
46
Эустакиу
22
Варела
11
Пепе
13
Галено
9
Тареми
9
Эванилсон
5
Морита
21
Браганца
21
Браганца
5
Морита
10
Катамо
47
Эшгайю
47
Эшгайю
10
Катамо
28
Гонсалвеш
7
Тринкау
7
Тринкау
28
Гонсалвеш
72
Куарежма
11
Сантуш
11
Сантуш
72
Куарежма
10
Эдвардс
26
Паулинью
26
Паулинью
10
Эдвардс
12
Сануси
15
Кардосо
15
Кардосо
12
Сануси
46
Эустакиу
10
Франку
10
Франку
46
Эустакиу
17
Мариу
7
Консейсау
7
Консейсау
17
Мариу
9
Эванилсон
9
Наварро
9
Наварро
9
Эванилсон
Остались в запасе
Спортинг
Порту
99
Франсишку Силва
ВР
20
Франко Исраэль
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
14
Дариу Эссуго
ЦП
Главный тренер
Рубен Аморим
14
Клаудио Рамос
ВР
13
Жоау Мендеш
ЦЗ
8
Марко Груйич
ОП
24
Иван Хайме
ЛВ
11
Гонсалу Борхес
ПВ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Остались в запасе
99
Франсишку Силва
ВР
20
Франко Исраэль
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
14
Дариу Эссуго
ЦП
Остались в запасе
14
Клаудио Рамос
ВР
13
Жоау Мендеш
ЦЗ
8
Марко Груйич
ОП
24
Иван Хайме
ЛВ
11
Гонсалу Борхес
ПВ
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Статистика матча Спортинг - Порту
5
1
4
Всего ударов по воротам
4
1
Удары в створ
2
0
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
4
Нарушения
6
6
Офсайды
0
1
Количество передач
162
238
Сейвы
0
1
Точность передач %
76
83
Удары мимо ворот
1
1
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
3
0
Удары из-за пределов штрафной
1
1
xG (ожидаемые голы)
0.29
0.02
Матчи команд
Спортинг
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
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Спортинг
1 : 2
25.10.2026
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Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Информация о матче
Главный судья:
Нуну Алмейда
Стадион:
Жозе Алваладе
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